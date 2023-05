Indovina chi?: Genitori e figli alla ricerca della propria identità nel film Sky

S ky propone il film Indovina chi?, una commedia francese che, partendo dal body swap, ne allarga le basi scambiando di corpo ben cinque persone per riflettere sulla famiglia e sul senso di chi è chi.

Sky Cinema trasmette il 10 maggio in prima visione assoluta il film Indovina chi?, una commedia con Alexandra Lamy e Franck Dubosc (già coppia in Tutti in piedi). Diretto da Jean-Patrick Benes, Indovina chi? parte da un classico topos della commedia familiare: lo scambio di corpi. Ma la sua originalità consiste nel numero di corpi che vengono scambiati all’interno dello stesso nucleo familiare rimischiando i ruoli tra i due genitori e i tre figli appartenenti a fasce d’età tra loro molto differenti. Il tutto per riscoprire il senso della famiglia, come sottolinea il titolo francese del film.

La trama del film

Nel film Sky Indovina chi? i Morel, una famiglia come tante altre, si risvegliano una mattina con un grosso problema. Sophie, Alain e i loro tre figli scoprono infatti ognuno si è risvegliato nel corpo di un altro componente della famiglia, uno strano scherzo del destino che sembra aver voluto accontentare il desiderio comune di essere capiti al di là delle singole differenze.

Ed è così che Chacha, sei anni, si ritrova nel corpo del papà, che il papà alberghi nel corpo del figlio adolescente Leo, a sua volta finito nel corpo della sorella maggiore, che la figlia maggiore Valentine prenda il corpo della madre e che la madre sia ospite del corpo di Chacha. Facile, no? Ma, se non capite, non preoccupatevi: nemmeno i Morel ci capiscono nulla. E questo non è che l’inizio della loro più grande disavventura.

“Il body swap è un genere che da sempre esiste al cinema”, ha sottolineato il regista Jean-Patrick Benes, al suo terzo lungometraggio. “Tuttavia, generalmente riguarda solo due personaggi che si scambiano l’identità. Noi abbiamo voluto esagerare, rimischiando le carte all’interno di un nucleo familiare abbastanza complesso. L’idea ci era venuta per una sitcom ma, alla fine, abbiamo optato per un film: sarebbe stato complicato a ogni episodio ricordare chi è chi: avremmo finito anche noi per confonderci!”.

Il poster del film Sky Indovina chi?.

La famiglia e le sue disillusioni

Al di là dello scambio di corpi e di tutte le riflessioni che si porta dietro sul significato della parola identità, il film Sky Indovina chi? aiuta a capire quanto difficile sia comprendersi l’uno con l’altro.

“Il principio del body swap porta un personaggio a mettersi nei panni di qualcun altro: il protagonista cambia il suo corpo per vivere la vita di un altro e comprenderla meglio”, ha dichiarato Benes. “Lo abbiamo visto in numerosi film. In Quel pazzo venerdì, una madre e una figlia si scambiano di corpo e imparano a capirsi. Nel film Nei panni di una bionda, un macho scopre cosa vuol dire essere una donna. In Face/Off, non commedia ma thriller, il buono e il cattivo si scambiano i corpi ma non imparano molto l’uno dell’altro, continuando a uccidersi”.

“In Indovina chi?, film proposto da Sky, sei personaggi si scambiano i corpi e si ritramutano allo stesso tempo. Di conseguenza, ovviamente, ognuno scopre l’altro (e anche gli altri) ma non è l’unico tema della storia. Parliamo principalmente di famiglia, di coppia, di educazione e di tutte le delusioni e le disillusioni che possono accompagnarle”, ha proseguito il regista.

“Il protagonista, in fondo, è Alain (Franck Dubosc), un padre che vive quel momento della sua vita in cui fa il punto su ciò che ha realizzato e ciò che gli manca. Osservando la sua famiglia e il suo lavoro, si accorge che non è quello che aveva sognato. E c’è sua moglie Sophie (Alexandra Lamy) che, da capitano della nave, prova a mantenere tutto a galla. La loro è la storia di una famiglia che non va più d’accordo, di una coppia che si è persa e di un uomo disilluso che deve ritrovare l’entusiasmo”.

