Gli indomabili di Spagna: una storia (vera) di intrighi, tradimenti e scandali nella serie tv Netflix

A rriva su Netflix la serie tv Indomabili, otto episodi che raccontano la complicata storia dell’attrice Barbara Rey e del domatore Angel Cristo, che coinvolge (non senza scandalo) anche l’ex re Juan Carlos I.

Netflix propone dal 9 novembre la serie tv Indomabili, diretta da Daniel Écilia. Composta da otto episodi, ha come protagonisti gli attori Jaime Lorente e Belén Cuesta nei panni di Angel Cristo e Barbara Rey, una delle coppie realmente esistite più note del jet set spagnolo. La loro vita ha infatti scandito giorno per giorno i mass media di Spagna negli ultimi decenni del XX secolo: ogni passo o mossa dei due guadagnava titoli in prima pagina, servizi sui rotocalchi e approfondimenti in quelli che oggi chiameremmo programmi di infotainment.

Il cast della serie tv Netflix Indomabili, oltre alla coppia di attori protagonisti, conta anche su un nutrito gruppo di attori spagnoli conosciuti anche da noi: Adriana Torrebejano, Cristobal Suarez, Artur Busquets, José Milan, Chema Adeva e Belen Ponce de Leon, tra gli altri.

Il racconto comincia a Madrid nel 1979 quando per salvare il suo circo da una crisi, Angel Cristo necessita di assumere la famosa vedette Barbara Rey per uno special televisivo. Barbara, però, è più interessata alla sua carriera di attrice e alla sua relazione segreta con un misterioso amante...

La vera storia dietro la serie tv

La serie tv Indomabili, prodotta da Atresmedia e distribuita in molti Paesi del mondo da Netflix, racconta la vera storia tra copertine patinate, riflettori, problemi di tossicodipendenza, gioco d’azzardo e infedeltà, di Angel Cristo, uno dei più bravi e noti domatori al mondo, e Barbara Rey, la donna più desiderata di Spagna per il suo lavoro di attrice e star. Insieme formavano la coppia più in voga del loro periodo, una sorta di Chiara Ferragni e Fedez ante litteram.

Il loro matrimonio nel 1980 fece particolarmente scalpore. I due si sposarono dopo un fugace corteggiamento ma l’unione si rivelò presto essere piena più di ombre che di luci. Per amore di Cristo, la Rey lasciò il cinema all’apice della carriera seguendolo nel mondo del circo e percorrendo in lungo e in largo non solo la Spagna con i loro spettacoli (trasmessi anche in un’occasione dalla tv pubblica spagnola). Quella che era una delle attrici più in voga del periodo si divertiva a essere protagonista di numerosi numeri, come quello iconico da domatrice degli elefanti.

Tuttavia, tra debiti dovuti al gioco d’azzardo e alla tossicodipendenza di Cristo, incidenti con i leoni e un incendio nel 1986, le attività del loro circo terminarono nel 1987, facendo sì che Barbara Rey, a 38 anni, ritornasse nel mondo dello spettacolo. Anche se la figura della donna non ha mai cessato di creare scandalo per via della relazione extraconiugale con re Juan Carlos I (cominciata nel 1976, interrotta dal matrimonio della Rey con Cristo e ripresa da dopo il divorzio fino al 1994)

Dal matrimonio di Cristo e Rey sono nati anche sue figli: Angel nel 1981 e Sofia nel 1983, bambini quando la coppia decise nel 1989 di divorziare a causa anche delle violenze domestiche perpetrate da quello che non era di certo un marito da sogno. Mentre la Rey è ancora in vita, Cristo è morto nel 2010 a 65 anni.

Il poster originale della serie tv Netflix Indomabili.

I personaggi principali

Sono tanti i personaggi che animano la serie tv Netflix Indomabili. Scopriamo i principali, collegandoli brevemente alla loro vera storia.

Barbara Rey (Belen Cuesta)

All’anagrafe Maria Garcia Garcia, Barbara Rey muove i primi passi nel mondo dei concorsi di bellezza. Presto, passa al cinema e alla televisione, divenendone uno dei volti più riconoscibili. Considera un sex symbol, negli anni farà parlare di sé tutte le testate di gossip e non solo per il suo matrimonio con Angel Cristo e la sua relazione con re Juan Carlos I.

Angel Cristo (Jaime Lorente)

Cresciuto nel mondo del circo, Angel Cristo è uno dei domatori di maggior successo della storia della Spagna. Rimasto vedovo nel 1979, sposa Barbara Rey all’inizio del 1980 poco tempo dopo averla conosciuta. La relazione dura fina al 1988, sancita anche dalla nascita dei due figli. Parallelamente alla vita da domatore, Cristo ha una vita turbolenta all’insegna di abusi, maltrattamenti e tossicodipendenza.

Re Juan Carlos I (Cristobal Suarez)

Il passato di re Juan Carlos I è venuto alla luce solo di recente. I suoi scandali hanno finito con il pregiudicargli anche la Corona, tra accuse di frode allo Stato e appropriamento indebito di fondi. Per anni si è vociferato sulla sua relazione con Barbara Rey, i cui dettagli sono venuti pian piano fuori.

Regina Sofia (Salomé Jiménez)

La Regina Sofia è sempre rimasta ai margini degli scandali che hanno coinvolto il marito. A differenza del consorte, è sempre stata amata dall’opinione pubblica, sin da quando lui è salito al trono nel 1975, a 13 anni di distanza dal loro matrimonio, un’unione considerata come tra le più tristi nelle famiglie reali del XX secolo.

Chelo Garcia-Cortes (Adriana Torrebajano)

Punto di riferimento del gossip spagnolo, Chelo Garcia-Cortes ha alle spalle una carriera come giornalista radiofonica prima di arrivare alla popolarità televisiva con programmi di infotainment che spesso rasentano il trash. Sorta di Barbara d’Urso di Spagna, ha vissuto una notte d’amore con Barbara Rey.

Manolo Escobar (Dani Muriel)

Tra i cantanti di copla più amati e popolari di Spagna, ha pubblicato numerosi album e collezionato molti dischi d’oro. Ha lavorato come attore in diversi film ed è morto nell’ottobre 2013 all’età di 82 anni.

Francisco Rivera, Paquirri (Jesus Castro)

Popolare torero, Paquirri ha avuto una relazione con Barbara Rey dopo la fine del suo matrimonio con Carmina Ordóñez, sua moglie dal 1973 al 1979.

