Indimenticabile ultima volta: l’ultimo desiderio di una donna nel film Cielo

S alomé, 69 anni, pianifica il suo ultimo anno di vita con un'idea audace: trasformare il suo ultimo incontro sessuale in un'esperienza indimenticabile. Un viaggio intimo e provocatorio tra desiderio, vecchiaia e autodeterminazione.

Cielo trasmette l’11 ottobre, in seconda serata, il film Indimenticabile ultima volta. Diretto da Olympe de G., il film Cielo Indimenticabile ultima volta racconta la storia di Salomé, una donna di 69 anni che, nonostante la sua bellezza e vitalità, decide di pianificare il proprio suicidio assistito. In una società che non si prende cura adeguatamente degli anziani, Salomé rifiuta di subire il decadimento fisico e mentale legato alla vecchiaia. Sceglie quindi di organizzare con meticolosità l'ultimo anno della sua vita, con particolare attenzione al suo ultimo pasto, alla sua ultima passeggiata e, soprattutto, all'ultimo rapporto sessuale.

Salomé decide di affrontare l’ultimo suo incontro erotico con lo stesso entusiasmo con cui molte persone ricordano la loro "prima volta", ribaltando l'idea tradizionale di intimità. Per lei, il sesso è stato sempre un elemento centrale, ed è convinta che il suo ultimo incontro debba essere speciale, un momento sublime simile al "gran finale" di uno spettacolo pirotecnico.

Per raggiungere questo obiettivo, si fa aiutare da Sandra, una documentarista che filma e partecipa alla selezione del suo partner sessuale finale. Nella sua casa, Salomé organizza delle audizioni con sette candidati di diverse età e generi, con cui dialoga e che "testa" uno ad uno. Il film si evolve attraverso queste interazioni, mentre il rapporto tra Salomé e Sandra diventa sempre più intimo, fino a svelare una connessione profonda tra le due donne.

I personaggi principali

I personaggi del film Cielo Indimenticabile ultima volta sono fondamentali per lo sviluppo della trama e per l'esplorazione dei temi del film. Al centro della storia troviamo Salomé, interpretata da Brigitte Lahaie, una donna di 69 anni che ha deciso di porre fine alla propria vita. Nonostante l'età, Salomé è ancora bella, in buona salute e soprattutto sicura di sé. La sua decisione di pianificare l'ultimo anno di vita riflette il suo desiderio di mantenere il controllo su ogni aspetto della propria esistenza, inclusa la sfera sessuale, che per lei ha sempre avuto una grande importanza. Salomé affronta con grande serenità e lucidità la preparazione del suo ultimo incontro sessuale, trattandolo come un momento di celebrazione della vita.

Accanto a Salomé troviamo Sandra, la documentarista incaricata di filmare questo ultimo anno della sua vita impersonata da Heidi Switch. Sandra, inizialmente una semplice osservatrice, diventa progressivamente una figura chiave nella vita di Salomé. Il loro rapporto si evolve, e l'intimità che si crea tra le due donne va oltre la semplice dinamica tra regista e soggetto. Sandra non si limita a documentare, ma diventa parte integrante del processo decisionale ed emotivo di Salomé. Con il passare del tempo, emerge una forte complicità tra le due, che sfocia anche in una sottile tensione sessuale, rendendo il loro legame uno dei fili conduttori del film.

Un altro gruppo di personaggi significativo è quello dei sette candidati che si presentano per essere l'ultimo partner sessuale di Salomé. Queste persone, di età e genere diversi, rappresentano un campione variegato di approcci alla sessualità e alla corporeità. Ciascuno di loro porta con sé un bagaglio di fantasie, insicurezze e pratiche che vengono messe alla prova da Salomé, permettendo alla protagonista di confrontarsi con diversi modi di vivere l'intimità e il desiderio.

Il poster originale del film Cielo Indimenticabile ultima volta.

Vecchiaia e sessualità

Il film Cielo Indimenticabile ultima volta affronta temi delicati e complessi con una prospettiva unica. Uno dei temi centrali è il rapporto tra vecchiaia e sessualità. La regista sfida l'idea comune che l'invecchiamento coincida con la fine del desiderio sessuale. Salomé, con il suo approccio disinibito, dimostra come la sessualità possa continuare a essere una parte vitale e appagante della vita anche in età avanzata. Il corpo, pur segnato dal tempo, rimane uno strumento di piacere e scoperta.

Un altro tema fondamentale è quello dell'autodeterminazione e del fine vita. Salomé non si arrende alla prospettiva di un declino fisico e mentale, ma sceglie di affrontare la morte alle proprie condizioni. La sua decisione di organizzare l'ultimo incontro sessuale è un'estensione di questa autodeterminazione, un modo per chiudere il ciclo della vita con una scelta consapevole e significativa.

Infine, il film esplora il tema della complicità femminile attraverso il rapporto tra Salomé e Sandra. La loro relazione si sviluppa in modo naturale, passando da una semplice collaborazione professionale a una profonda connessione emotiva. Il film sottolinea come questa complicità possa diventare un potente strumento di esplorazione dell'identità e della sessualità.

L'uso del mockumentary permette a Olympe de G. di giocare con i confini tra realtà e finzione, affrontando la sessualità e la morte con un tono che, pur mantenendo una certa leggerezza, non evita di affrontare le tematiche in modo diretto e sincero. Le scene di sesso sono rappresentate senza filtri, ma con una cura particolare nel non scadere nel volgare, facendo emergere la tenerezza e l’umanità dietro ogni incontro.

La scelta di usare il formato del mockumentary aggiunge una dimensione ulteriore alla narrazione, ponendo lo spettatore di fronte alla questione dell’autenticità e della performance, sia nella vita che nel cinema. Questa fusione tra documentario e finzione permette alla regista di esplorare temi complessi come la morte e la sessualità in modo audace, ma con un tocco di umorismo e leggerezza. Ragione per cui il film si colloca tra le opere queer più interessanti degli ultimi anni, capace di stimolare il pubblico a riflettere su come ognuno di noi voglia vivere (e morire) in piena consapevolezza.

