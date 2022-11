Indie Jungle: Laila Al Habash in una clip in esclusiva

L a nuova stagione di Indie Jungle giunge al suo quinto appuntamento: protagonista è la cantante Laila Al Habash. TheWom.it vi propone una clip in anteprima esclusiva.



Prosegue l’appuntamento settimanale con Indie Jungle, il programma di approfondimento musicale che propone 12 puntate monografiche per altrettanti concerti dedicati al pubblico televisivo. Ed è dedicata a Laila Al Habash la nuova puntata di Indie Jungle, che andrà in onda sabato 12 novembre alle ore 20.10 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand.

Ironica, carismatica, schietta ed emotiva, Laila Al Habash, sangue romano e palestinese, con la sua musica e la sua personalità sta costruendo un nuovo tipo di pop. Inserita nel programma Radar Italia di Spotify dedicato ai talenti emergenti di Spotify, nelle sue canzoni dal sound fluido mescola un gusto sempre personale con melodie e una scrittura che richiamano mondi e generi diversi. Nel novembre 2021 ha pubblicato Mystic Motel, il suo album di debutto prodotto da Niccolò Contessa e Stabber, che contiene anche la collaborazione con Coez nella traccia Sbronza.

In attesa della puntata che vede protagonista Laila Al Habash è disponibile per tutta la settimana in streaming gratuito per tutti su https://arte.sky.it/ la puntata dedicata a Studio Murena.

INDIE JUNGLE – IL PROGRAMMA

Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno visto raccontare la musica e la storia artistica di alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena musicale contemporanea, e dopo la speciale parentesi live con “Indie Jungle Fest” al Lido di Venezia presso l’aeroporto Nicelli durante le giornate della 79ª Mostra del Cinema, è partita la terza stagione del format televisivo dedicato al mondo dei live che propone sullo schermo l’esperienza immersiva di un intero concerto dal vivo.

Indie Jungle è un programma scritto da Max De Carolis e Fabio Luzietti e prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte. In onda dal 15 ottobre su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e disponibile in streaming su NOW e on demand. Ogni puntata sarà inoltre visibile in streaming gratuito per tutti sul sito di Sky Arte https://arte.sky.it/ per tutta la settimana successiva alla messa in onda.

Tutti i concerti sono stati registrati in studio presso il Teatro 1 di Cinecittà a Roma.

QUI TUTTE LE INFO SULLA TERZA STAGIONE DI INDIE JUNGLE

LAILA AL HABASH: LA CLIP IN ESCLUSIVA

TheWom.it vi propone oggi una clip in anteprima esclusiva della puntata di Indie Jungle in onda sabato 12 novembre alle ore 20.10. Protagonista è Laila Al Habash.