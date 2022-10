Incroci sentimentali: Juliette Binoche, una donna libera divisa tra compagno e amante

L a regista Claire Denis presenta il film Incroci sentimentali, in cui Juliette Binoche incontra il suo ex amante e vive per qualche giorno un pericoloso testa o croce dalle devastanti conseguenze.

Incroci sentimentali è il film che la regista Claire Denis ha presentato poco prima di Stars at Noon al Festival di Berlino 2022. Ha per protagonisti due mostri sacri del cinema francese, come Juliette Binoche e Vincent Landon, ed arriverà nelle sale italiane il 17 novembre grazie a Europictures.

Il film Incroci sentimentali racconta la storia di Sara, una donna matura che si ritrova a dover gestire le conseguenze delle sue scelte amorose. Sara (Juliette Binoche) vive da dieci anni con Jean (Vincent Lindon) ma, quando lo ha conosciuto, aveva una relazione con François (Gregoire Colin), il migliore amico dell’uomo.

A distanza di tanto tempo, un giorno, Sara rivede François per la strada. Mentre lui non da molto peso all’incontro, Sara ha la sensazione che la sua vita stia per cambiare improvvisamente. Le cose si complicano ulteriormente quando François rientra in contatto con Jean per la prima volta dopo tanti anni e gli propone di tornare a lavorare insieme. Da quel momento in poi tutti e tre finiranno per perdere il controllo…

Volano scintille

Orso d’Argento per la miglior regia al Festival di Berlino 2022, il film Incroci sentimentali è nelle intenzioni della regista Claire Denis “una storia semplice la cui semplicità è però ingannevole: annienta infatti tutti i cliché”.

A ispirare il film Incroci sentimentali è un romanzo scritto da Christine Angot, la sceneggiatrice con cui Claire Denis aveva già collaborato nel 2017 per il suo L’amore secondo Isabelle, di cui era protagonista sempre l’attrice Juliette Binoche. “Questa volta lavorare insieme a Christine è stato diverso”, ha commentato la regista. “Non si partiva da zero ma da uno dei suoi romanzi. Il film è in qualche modo frutto della pandemia da Covid: dal momento che eravamo chiuse in casa, agli arresti domiciliari quasi, io e Christine abbiamo deciso di cominciare a lavorare insieme su qualcosa. È strano da dirsi ma il lockdown ci ha fatto un bel regalo".

"Ci siamo ritrovate io e Christine al centro di un processo di scrittura molto vivace. Io e lei siamo molto diverse: lei è taciturna mentre io sono piuttosto ansiosa. A volte, lo scontro tra le nostre personalità è stato molto forte. È come se si fossero incontrati il polo positivo e quello negativo di una batteria: sono volate scintille!”.

Claire Denis, la regista di Incroci sentimentali.

I cliché abbattuti

Ma quali sono i cliché che il film Incroci sentimentali abbatte? A dare una risposta concreta è sempre la regista Claire Denis: “Innanzitutto, i luoghi comuni sul comportamento che tutti conosciamo: il ménage a trois, la donna contesa tra due uomini, la sofferenza e così via… Con la sceneggiatrice Christine Angot non c’era il pericolo di cadere in nessun cliché, tant’è che il risultato è quello di un film che sembra un esercizio di equilibrio: abbiamo camminato sul filo del rasoio senza mai cadere. Per me, una sceneggiatura è come argilla morbida che va modellata a poco a poco. Le sagome emergono dal nulla e iniziano a muoversi, a parlare, a prendere forma”.

Il poster italiano del film Incroci sentimentali.

L’importanza del presente

I tre protagonisti del film Incroci sentimentali vivono nel presente e non rivelano molte informazioni sul loro passato. “È fatto ovviamente apposta”, ha commentato la regista Claire Denis. “Sara lavora a Radio France Internationale, un’emittente del servizio pubblico francese che copre notizie da tutto il mondo. Per me, era importante che sentisse continuamente voci che da ogni parte le dicono che le cose non stanno andando bene. Quasi per distrazione, Sara dice che ha sempre amato e che amerà il padre di sua figlia. Nonostante faccia parte del suo passato, non dimentica di essere madre.

Di Jean, invece, sappiamo che è disoccupato, che è stato in carcere, che giocava a rugby e che sta cercando di tornare, non senza difficoltà, al lavoro. Ha inoltre il desiderio di ristabilire un legame con il figlio Marcus, che vive in casa della nonna paterna. “Ci sono pochi dettagli su di lui ma credo siano sufficienti a scatenare la fantasia degli spettatori”, ha aggiunto la regista. “Un film è come una casa: quando ho costruito questa, non ho avuto bisogno di aggiungere altre stanze per renderla vivibile. L’intreccio dei personaggi non risiede nelle loro biografie ma nel loro fugace presente, fatto di qualche giorno a Parigi che scatenerà una devastante tempesta sentimentale”.

Juliette Binoche in Incroci sentimentali.

La libertà di Sara

Sara, la protagonista del film Incroci sentimentali, incarna il simbolo della libertà femminile. Per la prima volta, si sottolinea come il desiderio femminile abbia la meglio su quello maschile. “Anche le donne hanno gli stessi lapsus, chiamiamoli così, degli uomini”, ha precisato Claire Denis. “Adulterio? Tradimento? Non mi piacciono questi termini: appartengono al vocabolario convenzionale della borghesia. Sara non è una donna sottomessa e non è una vittima. Si abbandona al suo desiderio ma non con qualcuno in particolare: né con il partner con cui vive né con il suo amante di passaggio”.

“Ci vuole molta fortuna per incontrare un ex amante”, ha concluso la regista. “Non è qualcosa che accade tutti i giorni. Sara gli dà una possibilità, lanciando una moneta in un pericoloso testa o croce. Per lei, la vita è un’avventura, un’arma a doppio taglio”.

