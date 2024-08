S eguendo la grande tradizione dei film studenteschi, arriva su Netflix Incoming, una commedia con al centro un gruppo di liceali del primo anno alle prese con la festa più folle della loro vita.

Netflix propone dal 23 agosto il film Incoming. Commedia diretta dai fratelli John e Dave Cernin, il film Netflix Incoming racconta la storia di quattro studenti del primo anno che si trovano ad affrontare la sfida più grande della loro giovane vita: la prima festa delle superiori.

Quando Dave e John Chernin erano bambini, il loro vicino di casa organizzò una festa memorabile. “Ricordo che io e Dave stavamo seduti vicino a una finestra con le luci spente, guardando nel giardino questa festa scatenata di liceali e pensando che fosse la cosa più pazza che avessi mai visto”, racconta John Chernin. Due decenni dopo, i due fratelli sceneggiatori e registi hanno deciso di organizzare una festa di quel tipo ma a modo loro.

Il film Netflix Incoming è infatti la storia di una notte nella vita di un gruppo di matricole del liceo, della festa a cui irrompono e del caos che ne deriva. I Chernin amano le commedie scolastiche ed erano ansiosi di lasciare il loro segno nel genere. “Abbiamo sempre voluto scrivere un film scolastico”, spiega Dave. “Ne abbiamo coltivato l’idea per più di 15 anni ma c’erano degli elementi che nelle varie stesure della sceneggiatura c’erano sempre, come la crisi di identità che vivono i quattro protagonisti alle prese con qualcosa più grande di loro”.

I Chernin, che in precedenza hanno scritto per C’è sempre il sole a Philadelphia e creato The Mick, hanno scelto Incoming come loro film d'esordio per una ragione molto semplice. “Non stavamo diventando più giovani ma invecchiando”, scherza John. “Ogni giorno che passava, ci allontanavamo sempre di più dal nostro tempo al liceo. Quindi abbiamo pensato, scriviamolo e vediamo cosa succede”.

La coppia sentiva anche un senso di responsabilità civica verso gli adolescenti americani. “Incoming è un tipo di commedia che non si vede da un po’”, ha aggiunto Dave sul film Netflix. “Ce n’era sempre uno per ogni generazione ma è un’abitudine che si è persa da qualche anno”.

I personaggi principali

Protagonista del film Netflix Incoming è il giovane attore Mason Thames, nei panni di Benji. “Mason era qualcuno di cui avevamo solo sentito parlare”, rivela John Chernin . “Avevamo sentito dire, tipo, ‘Dovete vedere questo ragazzo in The Black Phone: è così bravo’. E poi si è rivelato solo un ragazzo molto dolce che voleva così tanto far parte del film”.

Accanto a Thames, il cast principale è composto da nuovi volti comici, tra cui Ramon Reed, Raphael Alejandro, Isabella Ferreira e Bardia Seiri. Un volto leggermente più familiare è quello di Loren Gray, la cantante e regina di TikTok che interpreta la ragazza più cool della scuola. “La prima volta che abbiamo incontrato Loren, abbiamo pensato: ‘Oh, è davvero divertente’”, assicura John Cermin.

E i fan di C’è sempre il sole a Philadelphia riconosceranno un’altra amata interprete: Kaitlin Olson, che interpreta la madre di Benji. “L'abbiamo supplicata di farlo”, chiosa Dave Chermin. “Il fatto è che Kaitlin ti dà sempre più di quanto è scritto sulla pagina. Il suo era un personaggio relativamente semplice nella sceneggiatura. Ma lei è una forza della natura quando arriva sul set, trovando comicità anche dove non c’era”.

