P arte su Apple Tv+ la docuserie In viaggio con Eugene Levy, con protagonista l’attore canadese che non ha mai nascosto la sua idiosincrasia per i viaggi e l’amore per la vita sedentaria. Tra le otto tappe visitate in giro per il mondo anche la nostra Venezia. Vi proponiamo una clip in laguna in anteprima esclusiva.

Esordisce il 24 febbraio su Apple TV+ la docuserie In viaggio con Eugene Levy. Negli otto episodi, l’attore Eugene Levy visita alcune delle destinazioni più belle e affascinanti del mondo in Costa Rica, Finlandia, Italia, Giappone, Maldive, Portogallo, Sudafrica e Stati Uniti, esplorando hotel straordinari ed entrando in contatto con i luoghi e le culture che li circondano.

Lontano dall’essere un presentatore di programmi di viaggio, avventuroso o esperto del globetrotting, Levy si mostra sin da subito desideroso di ampliare i suoi orizzonti. Preparando la valigia con un po’ di trepidazione, l’attore apprezzato per il ruolo del padre del protagonista di American Pie spera che le sue esperienze possano portare a una nuova pagina della sua vita, anche se ciò significa affrontare alcune delle sue più radicate paure.

Facciamo le valigie

In viaggio con Eugene Levy, la docuserie Apple Tv+, porta l’attore Eugene Levy a viaggiare per il mondo. La premessa sembra una di quelle a cui ci hanno ormai abituato anche tanti programmi televisivi degli ultimi anni. C’è però un particolare di non poco conto a fare la differenza: Levy odia viaggiare.

Tuttavia, dopo aver raccolto premi e riconoscimenti per il suo ruolo nella serie tv Schitt’s Creek, ha deciso di tirar fuori dal cassetto il suo passaporto e lasciare le comodità della vita di tutti i giorni per mettersi in viaggio in alcuni dei luoghi più suggestivi del pianeta. Per uno che ha paura delle altezze, non ha tempo per le visite turistiche, evita i pericoli, non ama bagnarsi e conosce solo alcuni limitati posti, la sfida diventa presto interessante.

Mentre si avventura nelle città e nei paesaggi che circondano ogni luogo scelto, Levy svela i segreti degli hotel più sbalorditivi del mondo per scoprire cosa li rende eccezionali prima di andare alla scoperta del paesaggio intorno. Vuole capire cosa rende unici i posti visitati, dagli aspetti culturali a quelli storici, sperimentando anche tutto ciò che si è perso in tutti questi anni e tornando in tempo per la cena.

I luoghi visitati

Diretta dal candidato ai BAFTA James Callum, la docuserie Apple Tv+ In viaggio con Eugene Levy ci porta in otto magnifici posti. Scopriamo insieme quali.

Finlandia

Un giro in slitta porta Eugene Levy all’Arctic TreeHouse Hotel per pescare sul ghiaccio, farsi slittare dagli husky, sorseggiare vodka e tuffarsi nella felicità.

Costa Rica

Eugene Levy viaggia nella giungla. Qui ha modo di dormire tra gli alberi, trovarsi faccia a faccia con le natura più selvaggia e feroce e vincere una grande paura: quella delle altezze. “Non mi sarei mai avventurato nel profondo della foresta pluviale se non fosse stato per la docuserie!”, ha scherzato l’attore.

Venezia

Nella città più visitata d’Italia, Eugene Levy è ospite dello storico Palazzo Gritti, fa amicizia con un gondoliere e ha reminiscenze del lavoro fatto con suo figlio Daniel.

Utah

Un ansiogeno viaggio in elicottero fa atterrare Eugene Levy ad Amangiri. Qui, può ammirare la magnificenza del deserto ed entrare in contatto con la cultura dei Navajo.

Maldive

Sperando nella tranquillità, Eugene Levy arriva a Kudadoo, un paradisiaco atollo privato il cui resort offre ai suoi ospiti “qualsiasi cosa, sempre e ovunque”.

Sudafrica

Eugene Levy è ospite di hotel che era una stazione ferroviaria sospesa sopra il Kuger National Park. Da qui, può esplorare le meraviglie della fauna selvatica con ambientalisti e animalisti. “Ho visitato una riserva in cui sono ospiti i rinoceronti, che rischiano l’estinzione a causa del traffico illegale dei loro corni, una cosa terribile”, ha dichiarato Levy in un’intervista a People.

Lisbona

Le cose prendono una piega piccante in Portogallo, dove Eugene Levy impara a fare la salsa peri-peri. Ma nell’itinerario ci sono anche la vela, la pittura di piastrelle e una collaborazione musicale.

Tokyo

Ispirato da suo figlio, Eugene si reca a Tokyo per mangiare noodle, conoscere da vicino il sumo, prepararsi a un eventuale tifone e soggiornare nel lussuoso Hoshinoya.

La clip a Venezia

TheWom.it vi offre oggi una clip in anteprima esclusiva della docuserie Apple Tv+ In viaggio con Eugene Levy. È un estratto della terza puntata, in cui l’attore arriva a Venezia, una città in cui pensa di non aver nulla di cui preoccuparsi… se non dei pali su cui poggia!