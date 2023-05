A rriva su Netflix In silenzio, la serie tv con protagonisti Aron Piper e Manu Rios. La storia ruota intorno alla psicologia di un giovane accusato di aver ucciso i suoi genitori ma trinceratosi nel silenzio più assoluto.

Netflix propone dal 19 maggio la serie tv In silenzio. Creata da Aitor Gibalondo, una delle menti più creative della serialità iberica, racconta la storia di un parricida, Sergio Ciscar. Ancora una volta, Bilbao continua a fare da sfondo alle vicende di una serie tv Netflix: dopo l’incredibile successo in tutto il mondo di Privacy, tocca ora a In silenzio mostrare i lati più o meni conosciuti della città spagnola.

Diretta da Gabe Ibáñez, In silenzio ha per protagonista Aron Piper, attore ventiseienne che, idolo del pubblico più giovane, fa un gigantesco passo in avanti nel suo percorso lavorativo interpretando il protagonista Sergio. Al suo fianco troviamo anche gli attori Almudena Amor, Mikel Losada, Aitor Luna, Manu Ríos (con cui Piper aveva recitato nel cult Elite), Ramiro Blas e Aria Bedmar.

La trama della serie tv

La serie tv Netflix In silenzio comincia nel momento in cui Sergio (Aron Piper) viene rilasciato dal carcere. Tornato in libertà sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne, Sergio non ha mai rivelato a nessuno le ragioni dietro il suo crimine e non ha collaborato con la giustizia. Le sue intenzioni rimangono, quindi, un mistero.

Per tale ragione, a decretare quanto potenziale pericolo rappresenti ancora viene chiamata la giovane psichiatra Anna Dussel (Almudena Amor), che con il suo team di esperti dovrà osservarlo segretamente giorno e notte, come se fosse un animale.

Il poster originale della serie tv In silenzio.

Quando il silenzio genera mostri

Le immagini del trailer della serie tv Netflix In silenzio svelano sin da subito il delitto: due corpi precipitano da un edificio di fronte alle Torri di Isozaki. Anni dopo, un giudice rilascia anticipatamente colui che si ritiene essere l’autore del delitto grazie al suo lavoro in alcune serre. Sergio, per tutti il colpevole, continua a trincerarsi nel silenzio e il suo non proferir verbo viene preso come un’ammissione di colpevolezza.

Tornato nella casa dei genitori, che ha comunque ereditato, è costantemente monitorato dal braccialetto che è costretto a indossare. Tuttavia, una ragazza che entra all’improvviso nella sua vita (Cristina Kovani) potrebbe finalmente spingerlo a parlare di quanto accaduto e a capire i moventi del delitto. Ma da quel momento in poi tutto diventerà sempre più torbido: nulla è infatti come sembra.

“Sergio riesce a dominare coloro che vorrebbero controllarlo anche senza dire una parola e senza sapere di essere monitorato a vista”, ha sottolineato Aitor Gabilondo. “Anna e il suo team, coloro che cercano di decifrare ogni suo gesto, finiscono per cadere nella loro stessa trappola e per vedere solo quello che vogliono vedere. Chi è allora preda? Colui che viene osservato o coloro che lo guardano?”.

“La serie tv Netflix In silenzio è un thriller psicologico sui mostri generati dal silenzio e dalle parole non dette”, ha proseguito lo showrunner. “Ma anche dall’indagine sulla personalità di un giovane inspiegabilmente violento e dall’approccio sconsiderato di una psicologa alla mente di un ragazzo stanco di essere osservato solo dall’esterno e non capito”.

