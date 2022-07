In nome del cielo: Una serie tv Disney+ ricostruisce un aberrante omicidio realmente accaduto

I n nome del cielo, la serie tv con protagonista Andrew Garfield, arriva finalmente in Italia su Disney+. La storia, tra giallo e fede, ricostruisce l’omicidio di una giovane donna, uccisa insieme alla figlioletta di 15 mesi, per motivazioni di fanatismo religioso.

In nome del cielo è la nuova serie tv proposta da Disney+ a partire dal 27 luglio. Composta da sette episodi, si ispira al bestseller true crime di Jon Krakauer e segue gli eventi che hanno portato all’omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo di Salt Lake Valley, nello Utah.

Mentre il detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) indaga sugli eventi che hanno coinvolto la famiglia Lafferty, scopre verità sepolte sulle origini della religione mormone e sulle violente conseguenze di una fede inflessibile. Quello che scopre Pyre, un devoto mormone, lo porta a mettere in discussione la sua stessa fede.

Una questione di fede

Nel 1984 gli omicidi di Brenda Lafferty e della figlioletta Erica, di soli 15 mesi, sconvolsero gli Stati Uniti e il resto del mondo. I loro assassini erano i cognati di Brenda, Dan e Ron Lafferty, che da adepti di un ramo fondamentalista del mormonismo affermarono di aver agito in base a una rivelazione divina.

La loro storia è stata ripercorsa da In nome del cielo, un saggio di Jon Krauker, che è servito da base per la serie tv targata Disney+. Andrew Garfield, noto per essere stato uno degli Spider-man cinematografici degli ultimi anni, interpreta il detective Jeb Pyre, colui che inizia a dubitare della sua stessa fede mormone durante le indagini. “Devo essere sincero: conosco il libro di Krauker da quando è uscito”, ha raccontato l’attore. “L’ho divorato letteralmente perché l’ho trovato molto affascinante per via dei temi trattati. La storia era tanto elettrizzante quanto orribile e sin da subito ho pensato a una sua eventuale trasposizione. Sapevo che prima o poi qualcuno l’avrebbe proposta”.

“Non ho avuto dubbi nell’accettare il ruolo di Jeb. Tutto il team creativo dietro alla serie tv avrebbe reso onorato la memoria di Brenda ed Erica e avrebbero fatto capire quanto marciume c’era al centro di una vicenda che ha permesso un tale crimine”.

Andrew Garfield in In nome del cielo.

Due nomi di peso

La serie tv Disney+ In nome del cielo è stata già trasmessa negli Stati Uniti, dove ha ottenuto il plauso della critica. Del resto, ad aver lavorato dietro le quinte ci sono due nomi di peso come il produttore esecutivo Ron Howard e lo sceneggiatore Dustin Lance Black (che ha diretto anche uno degli episodi).

“Colpito dal libro, ho subito voluto conoscere Jon Krauker”, ha dichiarato Ron Howard, l’ex protagonista di Happy days divenuto uno dei registi e produttori di punta di Hollywood. “Al centro della vicenda vi sono un manipolo di persone straordinarie e di successo, le cui vite prendono svolte che definire tragiche è riduttivo. È qualcosa che potrebbe accadere a tantissime persone, qualunque sia la loro fede religiosa. Del resto, quella Lafferty è una vicenda che dimostra come le nostre credenze possono essere manipolate e distorte per giustificare atti di oppressione e di violenza inauditi”.

Noto per essere anche il marito del nuotatore olimpionico Tom Daley, Black è cresciuto anche lui in una famiglia mormone a San Antonio, in Texas. “Durante gli anni il mondo ha affrontato grandi difficoltà, stress e tensione, tutti fattori che possono creare un certo tipo di estremismo”, ha sottolineato lo sceneggiatore. “Viviamo oggi un momento in cui è più facile che le persone cerchino a loro modo conforto nel fondamentalismo politico, giuridico, storico e religioso. In nome del cielo è come un avvertimento sulla deriva che possono prendere certe convinzioni”.

“Tutti i personaggi si ispirano a persone realmente esistite”, ha aggiunto Black. “Hanno tutti gli stessi nomi. Gli unici a non essere reali sono il detective Pyre e il collega Bill Taba. Sono comunque ispirati ai veri investigatori che hanno seguito la vicenda: ho parlato non loro ma mi hanno chiesto di non essere rappresentati direttamente. Forse perché non avevano voglia di rivivere quello che per loro è stato un incubo”.

Daisy Edgar-Jones in In nome del cielo.

Una rivelazione divina

In nome del cielo, la serie tv proposta da Disney+, si apre con la scoperta del duplice omicidio, con la vita di Brenda che si dipana a poco a poco grazie all’uso dei flashback. Cresciuta nel mondo mormone dell’Isaho prima di frequentare l’università nello Utah, Brenda ha un’idea molto diversa della fede di quella della famiglia Lafferty, che è invece profondamente conservatrice.

A interpretare Brenda è Daisy Edgar-Jones. “Ho scoperto molto su Brenda, una giovane donna morta a soli 24 anni”, ha ricordato l’attrice. “Dustin mi ha messo a disposizione molto materiale, tra cui le lettere che Brenda aveva scritto a sua sorella. Mi ha colpito quanto fosse una persona empatica: si preoccupava più di quello che accadeva agli altri che per se stessa”.

All’inizio della storia, Pyre sospetta che il responsabile del duplice omicidio sia Allen (Billy Howle), il marito di Brenda, almeno fino a quando una scioccante scoperta non scuote la sua fede fino al midollo. Realizza infatti che Brenda e la figlioletta sono state uccide da Ron (Sam Worthington) e Don Lafferty (Wyatt Russell), i fratelli maggiori di Allen. I due erano diventati adepti di una setta estremista chiamata “la Scuola dei Profeti” dopo essere stati scomunicati dalla Chiesa mormone nel 1983.

Ma a essere più sconvolgente è il movente del delitto. Ron e Don davano a Brenda la colpa del rifiuto di Allen a unirsi alla loro stessa setta. Ron, in più, sosteneva che a spingerlo a commettere il delitto era stata una rivelazione divina.

