In fiamme: La vera storia degli amanti diabolici della serie tv Netflix

I n fiamme, la nuova serie tv spagnola di Netflix, si basa su un caso di cronaca che nel 2017 ha sconvolto l’opinione pubblica spagnola con i suoi inganni, scandali sessuali e violenze tra le fila degli agenti di polizia.

Netflix propone dall’8 settembre la serie tv In fiamme, ispirata a una storia realmente accaduto che ha scosso la Spagna nel 2017. Conosciuto come il “Crimine della Guardia Urbana”, il caso ha avuto inizio quando il cadavere di un uomo bruciato è apparso nel bacino del Foix, nella provincia di Barcellona. L’indagine per omicidio ha portato alla luce una rete di relazioni tossiche, inganni, scandali sessuali e violenze tra diversi agenti di polizia.

La trama della serie tv

In fiamme, la nuova serie tv di Netflix che coniuga giallo, thriller e dramma, prende avvio nel maggio del 2017. I resti carbonizzati del poliziotto Pedro (José Manuel Poga) sono ritrovati all'interno di un'automobile bruciata nel bacino di Foix, nei pressi di Barcellona. La scoperta attira presto l'attenzione del pubblico, soprattutto quando l'indagine porta alla luce una rete di rapporti malsani, inganni, violenze e scandali sessuali che coinvolgono Pedro e due colleghi poliziotti: la sua partner Rosa (Úrsula Corberó) e l'ex ragazzo di lei Albert (Quim Gutiérrez).

Prodotta da Arcadia Motion Pictures, la serie tv Netflix In fiamme è diretta da Jorge Torregrossa e ha come protagonista femminile nei panni di Rosa l’attrice Úrsula Corberó, lanciata a livello internazionale dalla mitica La casa di carta, una delle serie tv spagnole più viste di tutti i tempi. Al suo fianco, nei panni di Albert, recita Quim Gutiérrez, attore premiato con un Goya (l’Oscar del cinema spagnolo) per il film Azuloscurocasinegro. Con loro anche José Manuel Poga, Isak Férriz e Eva Llorach.

Il crimine della guardia urbana: La vera storia

Chi volesse conoscere la vera storia dietro alla serie tv In fiamme potrebbe vedere sempre su Netflix dall’8 settembre il documentario Il caso Rosa Peral, in cui l’ex agente di polizia Rosa Peral rilascia la sua prima intervista dal carcere. Nel 2020, infatti, dopo un processo controverso che ha svelato un intreccio amoroso, la donna è stata accusata di aver ucciso il compagno con l’aiuto dell’ex amante ponendo fine alla storia del “Crimine della Guardia Urbana”.

"El Crimen de la Guardia Urbana" è il nome con cui si denota l'omicidio di Pedro Rodríguez, un agente della Guardia Urbana di Barcellona di 38 anni. La polizia ne ha rinvenuto il cadavere carbonizzato il 4 maggio 2017 in un'auto bruciata vicino al Pantano de Foix.

Il processo con giuria popolare è iniziato il 3 febbraio 2020. La compagna della vittima, Rosa Peral, di 36 anni al momento del crimine, e il suo amante, Albert López, di 39 anni, entrambi agenti della Guardia Urbana di Barcellona, erano accusati di aver ucciso Rodríguez la mattina del 1° maggio 2017 e di aver nascosto il cadavere nel bagagliaio della loro auto il giorno successivo, portandolo poi al Pantano de Foix dove l'hanno bruciato.

I tre membri del triangolo amoroso si erano resi protagonisti di alcuni scandali all'interno della Guardia Urbana di Barcellona nei mesi precedenti al crimine. Peral aveva denunciato di essere stata vittima di un caso di "pornovendetta" da parte di un responsabile dell'organizzazione. Inoltre, López aveva partecipato nel 2014 all'arresto di un uomo a Montjuic che poi era deceduto durante il processo. Alla data dei fatti, la vittima era sospesa dal servizio per aver aggredito un motociclista sulla strada di Rabassada.

Durante il processo, i due imputati si accusavano a vicenda. Peral accusava López di aver ucciso il suo ragazzo per gelosia, mentre López accusava Peral di averlo ucciso perché l'aveva aggredito e successivamente aveva chiesto il suo aiuto per sbarazzarsi del cadavere. L'accusa sostenne che entrambi avevano ucciso Rodríguez in base a un piano premeditato, essendo stati entrambi fidanzati in passato e desiderando riavvicinarsi eliminando il partner attuale di lei. La richiesta di condanna era di 24 anni di prigione per López e 25 per Peral per omicidio con tradimento con l'aggravante di parentela.

Alla fine di marzo 2020, dopo sei giorni di deliberazioni, otto dei dieci membri della giuria popolare hanno ritenuto Peral e López colpevoli dell'omicidio con tradimento di Pedro Rodríguez. Peral e López hanno ricevuto condanne rispettivamente a 25 e 20 anni di carcere. Inoltre, entrambi dovevano risarcire la famiglia della vittima con 885.000 euro. Nonostante il reato fosse lo stesso per entrambi gli imputati, Peral ha avuto cinque anni in più per l'aggravante di parentela. I condannati hanno presentato un ricorso senza successo: sia il Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna che la Corte Suprema hanno confermato la sentenza.

