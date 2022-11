Improvvisamente Natale: Quando Natale arriva a Ferragosto in un film Prime Video

D al 1° dicembre è disponibile su Prime Video il film Improvvisamente Natale, commedia firmata dall’ottimo Francesco Patierno. Il cast è quello delle grandi occasioni: Diego Abatantuono, Sara Ciocca, Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta, Gloria Guida, Nino Frassica, Luca Vecchi e Paolo Hendel.

Improvvisamente Natale è il film diretto da Francesco Patierno che Prime Video propone in esclusiva a partire dal 1° dicembre, aprendo così la stagione delle feste. Prodotto da Guglielmo Marchetti per Notorious Pictures, Improvvisamente Natale parte da una sceneggiatura firmata da Patierno con Neri Parenti, Giancluca Bomprezzi e Federico Baccomo, per raccontare una storia fatta di risata ma anche di tanti buoni sentimenti.

La protagonista di Improvvisamente Natale è Chiara, una bambina di otto anni interpretata da Sara Ciocca, a cui il nonno Diego Abatantuono vuole regalare un ultimo Natale felice… a Ferragosto! Nel cast, oltre a Ciocca e Abatantuono, troviamo Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta, Gloria Guida, Nino Frassica, Luca Vecchi e Paolo Hendel.

Il poster del film Improvvisamente Natale.

La trama del film Improvvisamente Natale

Per Chiara (Sara Ciocca), la piccola protagonista del film Prime Video Improvvisamente Natale, il Natale è un momento speciale, ancor più di quanto lo sia per ogni bambino. Ogni anno, infatti, il Natale è anche l’occasione per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso alberghetto d’alta montagna che ospita il sole bollente i festeggiamenti della famiglia.

Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta (Violante Placido) e Giacomo (Lodo Guenzi), hanno deciso di mettersi in macchina sotto d’agosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno separando. Forse, se glielo dicesse lui, la piccola soffrirebbe meno…

Il nonno, già in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta l’ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l’ultimo Natale felice… a Ferragosto!

Improvvisamente Natale, su Prime Video dal 1° dicembre, è “un film per la famiglia e sulla famiglia”, ha dichiarato il regista Francesco Patierno. “Ho cercato di costruire una commedia a più strati che, oltre al puro intrattenimento, offrisse anche una giusta profondità. Per questo motivo abbiamo lavorato con la produzione su un cast di grandi attori capaci di interpretare personaggi e situazioni con le numerose sfumature che la storia richiedeva. Anche da un punto di vista tecnico, c’era l’ambizione di lavorare su un film che avesse uno standard internazionale. La collaborazione con Mike Stern, direttore della fotografia in numerosi film americani, mi ha permesso di dare alle immagini e ai movimenti della macchina da presa il tono giusto per un film che ha aspettative importanti”.

Per Francesco Patierno si tratta del terzo film diretto nel giro di pochissimo tempo. Considerato uno dei nomi più interessanti del nuovo cinema italiano, Patierno ha presentato al festival di Roma il film La cura, particolare rilettura di La Peste di Camus ambientata a Napoli durante i giorni più duri del lockdown. Al 40 Torino Film Festival presenterà invece Svegliami a mezzanotte, documentario liberamente tratto dall’omonimo libro di Fuani Marino (il racconto di una giovane donna che a causa di una forte depressione si lancia dal quarto piano di un palazzo e sopravvive alla caduta).

Diego Abatantuono in una scena del film Improvvisamente Natale.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi che popolano il film Prime Video Improvvisamente Natale.

LORENZO (Diego Abatantuono)

Dietro i suoi modi burberi e schietti, Lorenzo nasconde un cuore grande. Adora la sua nipotina più di ogni altra cosa, e quando scopre che la figlia e Giacomo si stanno separando è un duro colpo. Se accetta di dirlo lui a Chiara è solo perché, nel profondo, vorrebbe poter evitare che accada. Dopotutto anche lui e sua moglie Rachele, mancata anni prima, non andavano d’accordo su nulla, e questo non gli ha comunque impedito di amarsi sempre.

Così, quando Don Michele (Nino Frassica) rifiuta di accettare passivamente la separazione, anche lui si convince che è possibile fare qualcosa per impedirla. Lorenzo è convinto che, alienati dalle rispettive carriere, Alberta e Giacomo abbiano solo bisogno di trovare un po’ di tempo per stare insieme. E ha intenzione di trovare qualsiasi scusa buona per costringerli a farlo.

CHIARA (Sara Ciocca)

È una ragazzina curiosa e intelligente, che si impegna per rispettare la natura. La contentezza per quell’inaspettata visita estiva al nonno viene presto sostituita dallo sgomento della scoperta che la baita sarà comprata, e che non potranno più festeggiare il Natale insieme lì. Gli sforzi di Lorenzo per salvaguardare la sua nipotina regalandole un ultimo Natale non fanno altro che rafforzare la sua determinazione nel tentare di impedire che l’affare del Sig. Zhu vada in porto.

Nessuno può rubare il Natale alla sua famiglia indisturbato. Tra gli amici che la aiutano con il suo piano c’è Walter, quello che in teoria dovrebbe essere il suo fidanzato, ma che in pratica d’estate sta con un’altra ragazza del gruppo, Johanna. La perdita dell’innocenza, per Chiara, coincide con la scoperta che il mondo degli adulti è un posto complicato, e vale la pena combattere per tenerlo lontano ancora un po’.

ALBERTA (Violante Placido)

Donna in carriera, madre attenta e compagna paziente, Alberta è stanca di sentire su di sé i l peso intero della famiglia. È questo ad averla distaccata più di ogni altra cosa dal sogno di Giacomo che, ai suoi occhi, è solo un modo con cui il marito continua a evadere le sue responsabilità di adulto. Non è più disposta a sopportare la sua assenza ed essere messa sempre al secondo posto. Al lavoro, Alberta è da lungo tempo in attesa di una promozione che le garantirebbe l’ingresso in società con lo studio legale per cui lavora. La sua pazienza e accondiscendenza, però, non stanno aiutando ad avvicinare questo momento.

Il soggiorno inaspettato alla baita diventa così l’occasione di sciogliere i nodi della sua relazione, e capire che il vero problema non è soltanto Giacomo. Quando si presenta finalmente l’occasione tanto aspettata, Alberta deve imparar e a farsi valere e pretendere, al suo capo così come da suo marito, di essere messa al primo posto.

GIACOMO (Lodo Guenzi)

La carriera attoriale di Giacomo è costellata da ruoli umilianti in pubblicità di dubbio gusto. Non per questo però lui ha smesso di sognare. È sicuro che prima o poi l’occasione di svoltare si presenterà, e il mondo saprà riconoscere il suo talento. Il fatto che Alberta abbia smesso di credere in lui non indebolisce la sua convinzione, ma in segreto Giacomo convive con il senso di colpa di addossarle la responsabilità economica.

Il provino che si trova a fare durante il soggiorno diventa quindi l’occasione di dimostrarle il suo valore, ma si trasforma solo nell’ennesimo fallimento. Giacomo sarà costretto a rivalutare le sue priorità, scoprendo che il suo valore non dipende dalla grandezza delle sue aspirazioni o dal successo della sua carriera, ma dalla sua capacità di mettersi da parte e lasciare spazio per le persone a cui vuole bene.

ROSA (Anna Galiena)

L’arrivo della pensione è stato un trauma per Rosa. Ha amato profondamente il suo lavoro di insegnante, e adesso che si ritrova con così tanto tempo per sé si chiede chi sia, lei, oltre a un’insegnante. La vacanza in baita, che potrebbe momentaneamente sollevarla da questi pensieri, ne riserva invece di altri. L’incomprensibile comportamento di Mario la porta a preoccuparsi inizialmente che il suo matrimonio sia ai ferri corti, e poi a capire che le sue paure sono del tutto infondate. L’amicizia con Claudia (Gloria Guida) le permette di scoprire del tradimento, ma gli sforzi di Mario nel tenerglielo nascosto le fanno capire quanto importante per lui sia il loro matrimonio, e a perdonarlo silenziosamente

MARIO (Antonio Catania)

Ritrovandosi faccia a faccia con il suo scheletro nell’armadio, è terrorizzato dall’idea che un errore del suo passato possa rovinare il profondo amore che prova per Rosa. Sa di avere sbagliato, e non è passato giorno in cui non se ne sia pentito da allora. Gli sforzi che fa per cercare di evitare che la verità venga a galla sono dolci, goffi e sinceri. Ma Mario deve tro vare il coraggio di chiudere quella storia una volta per tutte, confrontare Claudia e scusarsi per non poterla amare come ama Rosa. In questo, i consigli di Lorenzo saranno decisivi.

Paolo (Luca Vecchi)

Agente di Giacomo, asseconda le sue ostinate ambizioni da attore non tanto per convinzione professionale quanto per amicizia, o meglio per compatimento, anzi per senso di colpa visto che, come scopriremo, Paolo ha avuto un’avventura clandestina con Alberta. Quella notte passata insieme non gli è più uscita dalla testa e adesso Paolo è ossessionato da Alberta (che invece non ha alcuna intenzione di dare seguito all’episodio) tanto da cercare in ogni modo di impedire che lei e Giacomo si riconcilino. Cinico e spietato quanto maldestro e fuori luogo, Paolo è una vari abile impazzata che si inserisce nella storia.

Improvvisamente Natale: Le foto del film 1/24 2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 12/24 13/24 14/24 15/24 16/24 17/24 18/24 19/24 20/24 21/24 22/24 23/24 24/24 PREV NEXT