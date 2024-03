Imaginary: Un film horror in cui il terrore viene dall’amato orsacchiotto di peluche d’infanzia

A rriva nelle sale italiane il film Imaginary, che prende spunto dai ricordi d’infanzia per trasformare un innocuo orsacchiotto in un diabolico amico immaginario, deciso a vendicarsi per essere stato lasciato per troppo tempo da solo.

Imaginary è il nuovo film horror targato Blumhouse che arriva nei cinema italiani il 14 marzo, distribuito da Eagle Pictures. Dai produttori dei film M3gan e Five Nights at Freddy’s, Imaginary esplora l’innocenza degli amici immaginari, ponendo una domanda inquietante: sono davvero frutto dell’immaginazione dei bambini o c’è qualcosa di più terrificante e oscuro che si nasconde?

Quando Jessica (DeWanda Wise) torna a vivere con la sua famiglia nella casa dove è cresciuta, la figliastra Alice (Pyper Braun) avventurandosi in cantina, trova un orsacchiotto di peluche di nome Teddy. Fin da subito sviluppa un inquietante attaccamento con lui, dapprima in modo giocoso e poi sempre più sinistro. Quando il comportamento di Alice diventa sempre più preoccupante, Jessica si rende conto che il tenero Teddy è molto più dell’orso di peluche che lei credeva.

Nel cast, anche Tom Payne, Taegan Burns, Veronoca Falcon e Betty Buckley.

L’immaginazione di una bambina

Diretto da Jeff Wadlow, Imaginary propone un racconto di implacabile terrore che riguarda il potere della nostra immaginazione e come i ricordi dell’infanzia possano plasmare le nostre vite da adulti. L’innocenza giovanile è spesso celebrata come idilliaca e ricca di immaginazione e divertimento ma può anche essere contrassegnata da incertezza e vulnerabilità che si annidano negli angoli bui. Per usare le parole dell’attrice DeWanda Wise, Imaginary è un thriller horror per il bambino che è dentro ognuno di noi.

L’orrore nel film Imaginary è rappresentato da Teddy, un orsacchiotto a prima vista innocente che pian piano si trasforma in memorabile personaggio com’è nello stile Blumhouse, capace di prendere qualcosa di facilmente identificabile per distorcerlo e spingere il pubblico a confrontarsi, anche in maniera riflessiva, con le proprie emozioni. Del resto, l’obiettivo è sempre quello di creare disagio nello spettatore e far sì che si interroghi su qualcosa che considera sicuro, trasformandolo in fonte di paura e suspense.

“È un film sull’immaginazione”, ha aggiunto il regista Jeff Wadlow, “e su come cambia la percezione della realtà”.

Il poster italiano del film Imaginary.

L’amico immaginario

Gli amici immaginari sono in apparenza dei compagni di gioco innocenti per i bambini: tengono lontana la solitudine e alimentano la loro creatività. Tuttavia, in molte culture del mondo, è ben salda l’idea secondo cui i bambini abbiano un accesso privilegiato al mondo degli spiriti attraverso i loro amici immaginari. Un’idea che il film Imaginary sfrutta in pieno e trasforma in realtà sostituendo all’amico immaginario un oggetto concreto, l’orsacchiotto Teddy, che tanto amorevole non è.

Tutto ha inizio come un ritorno a un “posto felice”, una casa di periferia apparentemente idilliaca, in cui presto hanno eventi decisamente poco allegri: una caccia al tesoro, ad esempio, si traduce in qualcosa di molto sinistro, con mosche morte, vermi, scarafaggi e un incontro ravvicinato con un chiodo arrugginito, per via della direzione di un orsacchiotto di peluche dall’appetito insaziabile.

È in lui che ha trovato sede un’entità soprannaturale che promette alla nuova amica Alice una dimensione ultraterrena in cui essere al sicuro e nessuno potrà più farle male. La premessa surreale della storia ha dato a Wadlow l’opportunità di stravolgere alcuni dei tropi preferiti dell’horror: una famiglia in difficoltà che si trasferisce in una nuova/vecchia casa; spazi bui e cantine ricche di oggetti abbandonati e dimenticati che sono posseduti da elementi inquietanti – in un’esplorazione suggestiva, fantastica e terrificante delle energie oscure del trauma soppresso, della percezione e della realtà.

“Imaginary riguarda una donna appena sposata con due figlie acquisite, che si rende conto che il suo amico immaginario dall’infanzia, con cui era particolarmente legata, è un po’ più che arrabbiato perché si è trasferita e lo ha lasciato da solo”, ha spiegato Wadlow. “Quindi, ora quel compagno immaginario, Teddy, desidera una nuova amica e farà di tutto per tenerla con sé per sempre”.

È infatti Jessica, la madre acquisita di Alice, colei che vive un incubo straziante quando scopre che il nuovo amico immaginario della figliastra non è altro che lo stesso della sua problematica infanzia. “Non stupitevi se le donne guidano la narrazione. Sono stato cresciuto da due donne molto forti: mia madre, Emily Couric, è stata senatrice dello stato della Virginia e capo del partito democratico, mentre mia zia, Katie Couric, è una giornalista di successo che ha condotto programmi e notiziari per la CBS”.

Imaginary: Le foto del film

1/10



2/10



3/10



4/10



5/10



6/10



7/10



8/10



9/10



10/10



PREV

NEXT