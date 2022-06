IL VILLAGGIO DEI DANNATI: LA SERIE TV SKY CON I FIGLI DEGLI ALIENI

I l villaggio dei dannati, la serie tv Sky, aggiorna un romanzo cult della fantascienza inglese scritto da John Wyndham. E lo fa scegliendo, giustamente, un’ottica femminile.

Parte il 17 giugno su Sky la serie tv Il villaggio dei dannati, adattamento moderno di un classico della fantascienza. Scritta e diretta da David Farr, Il villaggio dei dannati ha per protagonisti gli attori Keeley Hawes e Max Beesley.

Era il 1957 quando il sinistro romanzo I figli dell’invasione, scritto da John Wyndham, fece venire per la prima volta i brividi ai lettori con il suo angosciante e agghiacciante racconto. Definito da Stephen King come “il miglior scrittore di fantascienza a cui l’Inghilterra abbia mai dato i natali”, Wyndham era diventato famoso nel 1951 pubblicando un altro cult, Il giorno dei Trifidi.

I figli dell’invasione ha cementato la sua fama ed è stato trasposto al cinema già due volte. La prima nel 1960 con il film Il villaggio dei dannati, con protagonista l’attore George Sanders. La seconda, invece, nel 1995 con un remake dallo stesso titolo che ne ha spostato però l’azione in California e ha arruolato attori del calibro di Christopher Reeve, Kirstie Alley e Mark Hamill.

Cosa racconta la serie

Aggiornata ai giorni nostri, la serie tv Sky Il villaggio dei dannati è composta da sette episodi ed è ambientata nella ricca cittadina di pendolari di Midwich. Qui, una sera d’estate, uno strano blackout elettrico genera panico e fa perdere i sensi a tutti quanti.

Per dodici lunghe ore, Midwich è isolata. I telefoni non funzionano mentre nessuno può entrare o uscire dall’area, persino gli animali si accasciano a terra. Quando poi tutto torna alla normalità, si scopre pian piano che ogni donna fertile di Midwich è rimasta, improvvisamente e inspiegabilmente, incinta.

L’unica che si salva da tale sorte è la dottoressa Susannah Zellaby, una psicoterapeuta di successo che si trovava a Londra quando è avvenuto il blackout. Rientrata a Midwich, si ritroverà a dover far fronte alla nuova e bizzarra realtà.

Keeley Hawes in Il villaggio dei dannati.

Una gravidanza inattesa

Protagonista principale della serie tv Il villaggio dei dannati, su Sky dal 17 giugno, è l’attrice Keeley Hawes, vista in Bodyguard, nei panni della dottoressa Zellaby. “Nella serie tv, ogni donna rimasta incinta si ritrova ad affrontare il proprio dilemma personale”, ha commentato Hawes. “Alcune di loro non hanno mai desiderato avere un figlio mentre altre sono entusiaste dell’inattesa gravidanza. Parliamo di donne che vanno dai 15 anni di età fino ai 40, che attraversano fase diverse delle loro vite”.

Mentre la dottorezza Zellaby non è toccata dalla sinistra circostanza, la ventitreenne e tormentata figlia Cassie non si può ritenere fortunata come lei. Di fronte alla prospettiva di avere un figlio che non avrebbe voluto, Cassie si rivolge alla madre per avere aiuto, così come fanno tante altre donne di Midwich.

“Cassie è tornata a vivere don la madre perché ha problemi di salute mentale e di abuso di sostanze stupefacenti”, ha spiegato Hawes. “Susannah la ama profondamente ma la loro non è una relazione facile. La gravidanza, tuttavia, le avvicina”.

Keeley Hawes e Max Beesley in Il villaggio dei dannati.

Una prospettiva femminile

Seppur protagonista della serie tv Sky Il villaggio dei dannati, il personaggio di Susannah Zellaby non appare nel romanzo originale di Wyndham. In I figli dell’invasione, la sua controparte è infatti Gordon Zellaby, un anziano residente di Midwich ben istruito.

“Non mi stupisce che il protagonista fosse un uomo. Eravamo negli anni Cinquanta e a essere protagonista di una storia molto femminile, sulle donne e sul loro corpo, era un uomo: dice molto dei tempi”, ha affermato Keeley Hawes. “Trovo giusto che si sia scelto un adattamento al femminile e che il personaggio sia diventato una donna, ha più coerenza tutto quanto”.

Una scena di Il villaggio dei dannati.

I figli degli alieni

Man mano che Il villaggio dei dannati, la nuova serie tv Sky, procede, si apprende che le donne sono state fecondate dagli alieni. Sebbene la storia vada avanti di solo tre anni, i sopravvissuti al blackout si ritrovano genitori di bambini che definire insoliti è riduttivo. Chi siano o cosa vogliono nessuno sembra saperlo.

“Presentare i bambini in maniera perfetta li rende ancora più inquietanti”, ha scherzato Keeley Hawes. “Di solito, i bambini sono scomposti, disordinati, indisciplinati… questi invece sono talmente immacolati e impeccabili. Alieni, ecco!”.

In maniera inquietante, la progenie aliena cresce molto più rapidamente dei bambini umani e finisce per scontrarsi con alcuni componenti della comunità locale, incluso il detective della polizia Paul Haynes, impersonato da Max Beesley.

Per scegliere i piccoli “dannati”, la produzione ha contattato tutti i gruppi teatrali inglesi e visionato qualcosa come due mila provini.

