Un bicchiere di vino ed è amore nel film romantico di Rai 2

R ai 2 propone Il vigneto dell’amore, un film Hallmark che, attraverso paesaggi mozzafiato e personaggi credibili, racconta la nascita di una storia sentimentale che vince ogni barriera.

Rai 2 trasmette la sera del 20 giugno in prima visione tv il film Il vigneto dell’amore. Prodotto da Hallmark e diretto da David Weaver e scritto da Emily Schmitt, il film di Rai 2 Il vigneto dell’amore racconta la storia di Jenna (Laura Osnes), un’aspirante sommelier che torna nella sua vigna di famiglia per studiare.

Tuttavia, qui si ritrova affascinata dai metodi naturali del nuovo viticoltore argentino, Marcelo (Juan Pablo Di Pace). Tra i due nasce una forte intesa, ma la loro relazione viene messa alla prova dalle differenze culturali e dalle aspettative delle loro famiglie.

Lodato per la sua trama piacevole, i personaggi simpatici e la bella ambientazione (la splendida Napa Valley), il film di Rai 2 Il vigneto dell’amore affronta con armonia alcuni temi importanti come l’amore e la carriera (Jenna deve conciliare la sua passione per il vino con il suo desiderio di trovare l'amore), le differenze culturali (Jenna e Marcelo provengono da mondi diversi, il che crea ostacoli alla loro relazione), tradizione e innovazione (la vigna della famiglia di Jenna è legata a metodi tradizionali, mentre Marcelo porta nuove idee e innovazioni) e l'importanza della famiglia (entrambi i protagonisti hanno un forte legame con le loro famiglie, che influenza le loro scelte).

Il lieto fine è però assicurato. Del resto, lo cantavano anche Albano e Romina Power: Felicità è un bicchiere di vino…

Vino e amore

Gli attori Juan Pablo Di Pace e Laura Osnes incantano nel film romantico di Rai 2 Il vigneto dell’amore. Particolarmente rilevante è anche la presenza, con un cameo di Jennifer Huether, acclamata Master Sommelier, che ha anche lavorato come consulente per il progetto.

Laura Osnes interpreta Jenna Savern, cresciuta nella vigna della sua defunta nonna, con l'obiettivo di diventare un giorno una Master Sommelier. Il suo sogno è diventare la prossima Jennifer Huether, una delle poche donne ad aver superato l'esame estremamente difficile per accedere al titolo. Jenna ha fallito due volte in passato, ma ora è determinata a studiare e a superarlo.

Il veterano attore Eric Keenleyside interpreta suo padre, Mike Savern, che la richiama alla vigna di famiglia per organizzare una festa a sorpresa per l'anniversario, e lei coglie l'opportunità per concentrarsi sugli studi.

Questo si rivela essere un momento cruciale per Jenna, poiché mentre è a casa, incontra il nuovo affascinante enologo capo, Marcelo (interpretato con maestria da Juan Pablo Di Pace), che ha avuto successo nel trasformare piccole vigne in tutto il mondo utilizzando metodi naturali appresi in Argentina. Marcelo aiuta a cambiare la vita di Jenna in meglio, facendole vedere il vino e i suoi sogni a lungo termine in un modo nuovo e vibrante.

Con l'avvicinarsi del giorno dell'esame e un'offerta di lavoro per Marcelo che lo porterebbe dall'altra parte del mondo, Jenna impara che a volte il miglior abbinamento è quello che meno ci si aspetta. Cosa succederà a Jenna e Marcelo?

Nel complesso, Juan Pablo Di Pace e Laura Osnes mostrano di avere una buona chimica insieme. Nonostante le sfide della vita personale dei loro personaggi, il film riesce a mantenere un tono positivo e ottimista, tipico dei film Hallmark. La passione di Jenna per il vino e la sua determinazione a realizzare i suoi sogni sono elementi ispiratori che rendono la sua storia di resilienza e scoperta personale veramente appagante.

Il vigneto dell'amore: Le foto del film 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 13/16 14/16 15/16 16/16 PREV NEXT