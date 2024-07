L a seconda trilogia di Il velo nuziale continua su Rai 2 con Ritorno a Venezia, film che si concentra su Emma e presenta una nuova coppia destinata a unirsi.

Rai 2 prosegue il ciclo Il velo nuziale con il quinto film della saga, il secondo della seconda trilogia, Ritorno a Venezia in onda il 15 luglio. Di produzione Hallmark e diretto da Terry Ingram, il film di Rai 2 Il velo nuziale – Ritorno a Venezia torna a concentrarsi sul personaggio di Emma, interpretata da Autumn Reeser.

La sua tranquilla vita sentimentale viene, infatti, rimessa in discussione quando Paolo (Paolo Bernardini) deve ritornare in Italia per accudire il padre malato e lei scopre una nuova passione per rendere l’arte accessibile a tutti. Ancora una volta, potrà contare sul sostegno delle amiche Avery e Tracy, impersonate sempre da Lacey Chabert e Alison Sweeney. Perché come al solito niente può essere paragonabile al potere dell’amicizia.

Emma e Paolo

Il film di Rai 2 Il velo nuziale – Ritorno a Venezia torna a occuparsi di Emma e Paolo. I due stanno vivendo la loro vita a Chicago con Emma che sta facendo tutto il possibile per bilanciare l'insegnamento, gli obiettivi di carriera e il matrimonio. Il lavoro per Emma non è semplice: è alle prese con un capo che fa di tutto per complicarle le cose e con l’andata in pensione, ormai prossima, di Nancy.

Nonostante le difficoltà, Emma è molto diversa da prima. Ha trovato la sua forza interiore e un amor proprio inedito, grazie alla vicinanza di Paolo. Ma i dubbi sono sempre dietro l’angolo e sono pronti a prendere piede quando Paolo riceve una chiamata dall’Italia: suo padre è stato ricoverato in ospedale. E per un uomo per cui la famiglia è tutto c’è solo una cosa da fare, prendere il primo aereo e stare vicino ai propri cari.

Ma per Emma si palesa così il peggior incubo della sua vita, ovvero rivivere un amore a distanza, come quello che tempo prima aveva già portato al fallimento di una relazione. Del resto, sarebbe prima o poi dovuto accadere: l’azienda di famiglia ha bisogno di Paolo, anche se ciò vorrebbe dire per Emma reinventarsi e rinunciare ai propri sogni. Dovrà, per essere felice, capire che in fondo l’amore non è altro che compromesso, venirsi incontro, soprattutto quando la famiglia si allarga…

Lily e Matteo

Ma come già accaduto nel precedente film, il primo della seconda trilogia della saga, proposto da Rai 2, anche Il velo nuziale – Ritorno a Venezia presenta una nuova coppia il cui amore deve trionfare: Lily e Matteo, interpretati da Kacey Rohl e Carlo Marks.

Lily è l'assistente di Emma e le due condividono un rapporto speciale. Lily è eccentrica e divertente, con idee sempre innovative. Tuttavia, nel privato cerca di evitare l'amore o qualsiasi cosa che potrebbe essere una relazione. Non perché non voglia amare ma semplicemente perché è terrorizzata che le persone se ne vadano e la lascino ferita.

Un po’ come Emma, anche Lily deve trovare fiducia e sicurezza in se stessa. A Lily piace il manager del negozio di pizzi, Matteo, cugino di Paolo, ma commette il peccato capitale di googlarlo, facendosi un’idea sbagliata sul suo conto. Così, mentre lei erige muri, Matteo cerca di abbatterli mentre tutti noi sappiamo già che il velo prima o poi sortirà il suo effetto.

Ma una volta svolto il suo compito a chi tornerà il velo? Come da previsione, andrà a Tracy che spera di essere d’aiuto alle sorelle del marito ma lo vedremo nell’ultimo capitolo in onda la domenica successiva.

