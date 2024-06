Il velo nuziale: Su Rai 2 il terzo film della saga

S i conclude su Rai 2 con L’eredità, il terzo film la saga Il velo nuziale: al centro la storia della terza amica, Tracy, e il suo incontro con l’amore nel segno delle tradizioni di famiglia.

Rai 2 propone in prima visione tv il 30 giugno il film Il velo nuziale: L’eredità, terzo capitolo di una trilogia cominciata con Il velo nuziale e proseguita con Il velo nuziale: Viaggio a Venezia. Diretto da Terry Ingram e prodotto da Hallmark, il film di Rai 2 Il velo nuziale: L’eredità si concentra su Tracy (Alison Sweeney), la terza delle tre amiche al cui il velo da sposa, acquistato nel primo capitolo, non ha ancora portato fortuna. Le sue amiche Avery (Lacey Chabert) ed Emma (Autumn Reeser) hanno trovato entrambe l’uomo dei loro sogni e, per tale ragione, è arrivato il suo momento per custodire il velo e forse conoscere il vero amore.

Definito come una storia che celebra l’amicizia al femminile, il film di Rai 2 Il velo nuziale: L’eredità ha per protagonista maschile nei panni di Nick l’attore Vitor Webster, alle prese con le origini italiane del suo personaggio.

La saga del Velo Nuziale

Il film di Rai 2 Il velo nuziale: L’eredità termina momentaneamente la storia di tre amiche di lunga data, cominciata già dal primo film, Avery (Lacey Chabert), Tracy (Autumn Reeser) ed Emma (Alison Sweeney). Quando ereditano un antico velo da sposa legato a una leggenda che sostiene che porta il vero amore a chi lo indossa, le loro vite sentimentali iniziano a prendere pieghe inaspettate.

Avery, curatrice di un museo, si imbatte in un misterioso dipinto appena donato e inizia a indagare sulla sua storia con l'aiuto del nuovo membro del consiglio, Peter (Kevin McGarry). La storia veniva approfondita in Il velo nuziale, già andato in onda.

Emma, cinica riguardo all'amore, riceve per ultima il velo e si ritrova a mettere in discussione le sue convinzioni quando incontra un uomo affascinante. La sua storia è al centro di Il velo nuziale: Viaggio a Venezia.

Tracy, che sta pianificando il suo matrimonio, viene catapultata indietro nel tempo a rivivere le storie d'amore delle sue zie grazie al velo, imparando preziose lezioni sull'amore e il destino. Tuttavia, la sua storia trova compimento in Il velo nuziale: L’eredità.

La saga ha avuto successo per varie motivazioni. Innanzitutto, perché combina elementi romantici e misteriosi: La leggenda del velo da sposa aggiunge un pizzico di intrigo alla storia d'amore. E poi, perché celebra l’importanza dell’amicizia e il potere dell’amore in un’atmosfera leggera e rilassante, perfetta per una serata in famiglia o per regalarsi un momento di svago e sognare.

Il terzo capitolo

Il film di Rai 2 Il velo nuziale: L’eredità ci offre il punto di vista sull’amore di Tracy. La terza delle amiche non vede come l'amore possa in qualche modo cambiarla. Questo perché, in fondo, ha paura dell'amore e di provare emozioni, aspettandosi sempre che succeda qualcosa di negativo. Del resto, ha ancora il cuore spezzato per via del fidanzato che l’ha lasciata per trasferirsi lontano da New York.

Comunque sia, quando incontra Nick, tutta la sua vita cambia. Nick e Tracy si incontrano per caso in una sartoria e si ritrovano nel momento in cui la donna ha bisogno di un catering e il suo collega la porta nel ristorante di Nick. Il cibo è impeccabile, lei lo ama ma non vorrebbe assumerlo quando si rende conto che quello è il suo ristorante. Ha però bisogno del suo cibo e lui ha bisogno della pubblicità che quel catering gli porterà. I due hanno quindi necessità l'uno dell'altro, ma lungo la strada scoprono che possono tirarsi fuori il meglio l'uno dall'altra.

Tracy, del resto, ha interiorizzato il suo dolore in modi che gli altri non possono capire. Ha problemi con il padre ed è convinta che l'unica cosa che l'amore le porterà sia dolore. Ma non Nick, che desidera realmente aiutarla e lo fa, portandola a scoprire che condividono le stesse passioni e visioni della vita. Entrambi amano l'arte, la storia e molte altre cose.

Tuttavia, quando Nick decide di andare avanti con la loro relazione e mostrare come si sente, Tracy erige muri… Ed è in quei frangenti che Avery ed Emma saranno lì per tenderle la mano e dirle come stanno realmente le cose.

