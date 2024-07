Il velo nuziale: Si conclude la saga di Rai 2 con la luna di miele in Grecia

U na speciale luna di miele in Grecia è al centro di Il velo nuziale – La luna di miele in Grecia, l’ultimo e definitivo capitolo della saga romantica di Rai 2.

Prepariamoci a salutare su Rai 2 la saga Il velo nuziale con la messa in onda dell’ultimo dei tre film della seconda trilogia, La luna di miele in Grecia. Diretto da Ron Oliver e prodotto da Hallmark, il film di Rai 2 Il velo nuziale – La luna di miele in Grecia torna a focalizzarsi sul personaggio di Tracy (Alison Sweeney) che, d’accordo con il marito Nick (Victor Webster), decide che è arrivato il momento di mettere da parte il lavoro per concedersi quella luna di miele a lungo rimandata in Grecia. Tuttavia, quando si ritrovano su una remota isola, saranno chiamati a confrontarsi con le loro scelte di vita.

Come sempre, il velo nuziale e le amiche Avery ed Emma, interpretate da Lacey Chabert e Autumn Reeser, saranno pronti a darsi una mano ma non prima di aver conosciuto un’altra appassionante storia d’amore.

Tracy e Nick

Ogni volta che una saga volge al termine ci assale la tristezza: sappiamo che dobbiamo separarci da personaggi che abbiamo imparato ad amare e non sappiamo se torneremo prima o poi ad assaporarne nuove vicende. Tale sentimento accompagna inevitabilmente la visione di Il velo nuziale – La luna di miele in Grecia, l’ultimo di sei film proposti da Rai 2.

Tracy e suo marito Nick vivono una vita molto newyorkese. I due lavorano costantemente e a malapena si incrociano, tanto che si lasciano post-it ovunque con piccoli messaggi carini. Sentono di certo la mancanza l'uno dell'altro ma è così che spesso va la vita, con il lavoro a farla da padrone.

Tuttavia, un weekend con Avery ed Emma fa capire a Tracy che deve parlare con Nick per pianificare la loro luna di miele, fin troppo a lungo rimandata. Per quanto fredda e distante possa sembrare a volte, Tracy non desidera altro che vivere a pieno il suo amore con il suo marito.

Così, mentre i due decidono che si prenderanno del tempo per loro stessi e fanno letteralmente girare un mappamondo per decidere dove andare, la meta del loro viaggio risulta essere la Grecia, con Nick che propone di non pianificare nulla e andare all’avventura.

Il poster originale del film di Rai 2 Il velo nuziale - La luna di miele in Grecia.

Il valore dell’amicizia

Sull’isola dove approdano, Tracy fa la conoscenza di un ragazzino di nome Leo (Ché Grant). Piccolo artista intraprendente e orfano, Leo si guadagna da vivere facendo ritratti alle persone, facendo maturare in Tracy il desiderio di portarlo con sé a New York, nonostante il parere contrario di Nick.

Mentre nel film La luna di miele in Grecia Tracy e Nick sono in Grecia, il velo nuziale al centro della saga di Rai 2 sta lavorando per far nascere l'amore tra Tessa (Katerina Geronikolou), colei che gestisce la struttura in cui i due sono in vacanza, con l'inglese Colin (Nicholas Banks).

Colin è il nipote di Lady Dalton (Jane Asher), una nobildonna britannica che si rivelerà fondamentale quando, sentendo una conversazione, decide che lascerà a Tracy mettere all'asta le lettere della sua famiglia per pagare le spese per Leo.

È vedere Tracy, Nick e Leo riunirsi come una famiglia, Tessa e Colin innamorarsi e tutti i momenti in cui Avery ed Emma raggiungono l’amica che rendono quest’ultimo film della saga speciale. Tuttavia, la sensazione all’orizzonte è che il velo nuziale abbia ancora molto da dire.

