Il nuovo Natale caotico e “scambiato” di James e Hayley nel film Prime Video

A sa Buterfield e Cora Kirk tornano su Prime Video nel film Il tuo Natale o il mio 2, sequel di un titolo che lo scorso anno ha fatto divertire e sognare. Ancora una volta, sembrano destinati a trascorrere le vacanze separate… sulle Alpi svizzere!

Prime Video propone dall’8 dicembre il film Il tuo Natale o il mio 2, seguito di uno dei titoli di maggior successo della scorsa stagione natalizia. Ritroveremo così ancora una volta gli attori Asa Butterfield e Cora Kirk cercare di vivere insieme il periodo più bello dell’anno nei panni di James e Hayley.

Il film Prime Video Il tuo Natale o il mio 2 comincia con il padre di James (Alex Jennings) che ha invitato i Taylor a trascorrere il Natale in una lussuosa località sciistica sulle Alpi austriache, per far conoscere loro la sua nuova fidanzata americana (interpretata da Jane Krakowski). Tuttavia, Geoff (Daniel Mays), il padre di Hayley, ha insistito per gestire la prenotazione per la sua famiglia e qualcosa si è chiaramente perso nella traduzione. Dopo un disguido con i mezzi di trasporto all’aeroporto, le due famiglie finiscono l’una nell’alloggio dell’altra, su lati diversi di una valle e agli estremi opposti della scala di valutazione di Tripadvisor. Riuscirà la relazione tra Hayley e James a sopravvivere a un altro turbolento Natale in famiglia o il loro futuro insieme è andato fuori pista?

Natale sulle Alpi

Nel 2022, il film Prime Video Il tuo Natale o il mio si è rivelato un inaspettato successo, raccontando la storia della coppia formata dai giovani James Hughes e Hayley Taylor (Asa Butterfield e Cora Kirk), che hanno preso il treno sbagliato per tornare a casa e sono finiti intrappolati l’uno nella famiglia dell’altra a Natale. Hayley è così rimasta bloccata con il padre militare di James, Lord Humphrey (Alex Jennings), nella sua casa di campagna, mentre James è finito con i genitori di Hayley, Geoff e Kath (Daniel Mays e Angela Griffin), a Macclesfield.

Ora, in Il tuo Natale o il mio 2, sequel del film disponibile sempre su Prime Video, la coppia e i loro rispettivi familiari si uniscono per andare a sciare nelle Alpi austriache. Ma James e Hayley vengono presto separati di nuovo. “Le famiglie salgono tutti sullo stesso aereo, ma il padre di Hayley, Geoff, non riesce a organizzare nulla senza l'aiuto di Kath, e, quindi, le famiglie finiscono in alberghi diversi con i bagagli sbagliati', ha spiegato l’attrice Cora Kirk.

Mentre i Taylor si registrano in un lussuoso hotel a cinque stelle, James, Humphrey e la nuova fidanzata americana di Humphrey, Diane (Jane Krakowski), si ritrovano in una vecchia baita di legno. Nel frattempo, da sola con la valigia di James, Hayley fa una scoperta... “Tutto ciò che posso dire è che quello che Hayley trova suggerisce che James potrebbe essere in procinto di far qualcosa”, ha rivelato Kirk. "Il film Prime Video Il tuo Natale o il mio 2 esplora temi come le differenze di classe e di personalità, in grado di causare connessioni ma anche discussioni. Ci sono differenze fondamentali tra ciò che Geoff e Kath vogliono per Hayley e il tipo di futuro che Humphrey immagina per James".

Il Natale perfetto

Quindi, James e Hayley avranno il Natale perfetto o la loro storia d'amore prenderà una strada diversa? 'Lei crede che siano destinati a stare insieme, ma c'è ancora molto da imparare l'uno dell'altro', ha aggiunto Kirk, entusiasta di aver potuto girare il film Prime Video Il tuo Natale o il mio 2 nelle Alpi. "È stato divino ma stressante. Non sono mai stata così in alto e non so sciare! Ma il paesaggio innevato era incredibile. Per il primo film abbiamo usato tanta neve finta, questa volta invece eravamo davvero congelati".

Per l’attrice, recitare nella commedia romantica è un lavoro da sogno, visto che ha ricordi così cari del periodo natalizio. “Ricordo un anno, mio padre ha preso un paio di stivali e ci ha messo dello zucchero a velo per fare le impronte di Babbo Natale sul retro del portico”, ha raccontato. “Quando ho visto gli stivali, ero convinta che Babbo Natale fosse fatto di zucchero... ed è per questo che gli piacciono il latte e i biscotti!".

