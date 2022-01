Simon è stato arrestato in Grecia nel 2019. Era ovviamente in fuga e in possesso di un passaporto falso. Le indagini hanno poi rivelato come fosse ricercato dalla polizia israeliana dal 2011 per frode, furto e contraffazione di documenti. Hayut si era girato mezza Europa, approfittandosi dei risparmi delle poverette che credevano alle sue parole. Già condannato una volta, era in grado di rigenerarsi in continuazione. Come un’araba fenice, rinasceva di Paese in Paese.