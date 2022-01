L e commedie romantiche, i film d’amore che ci fanno sognare con il loro happy end, sono un must per Netflix. E anche questo mese la piattaforma ce ne regala uno imperdibile, Il trattamento reale. Ma di cosa racconta il film? Chi sono i personaggi principali? Dove li abbiamo visti o li vedremo?

Netflix ci ha ben abituati. Se sogniamo una storia d’amore che, all’apparenza improbabile, regala il tanto sospirato lieto fine, non possiamo perderci Il trattamento reale, il film disponibile dal 20 gennaio. La storia è scritta da Holly Hester, nome che abbiamo imparato quando da bambini vedevamo le avventure di Sabrina, vita da strega su Italia 1.

Ma di cosa racconta Il trattamento reale, la commedia romantica di Netflix?

Cosa racconta Il trattamento reale

Il trattamento reale, film che Netflix ci regala dal 20 gennaio, parte da un abstract tanto allettante quanto improbabile. Al di là delle differenze legate alle origini e alla classe sociale dei due protagonisti, una parrucchiera newyorkese e un affascinante principe, la commedia si interroga su cosa debba prevalere, l’amore o il dovere?

Protagonista di Il trattamento reale è Izzy, una parrucchiera di New York. Proprietaria di un salone, isabella dice sempre quello che pensa, una virtù che spesso non è ben tollerata. Il lavoro la porta ad avere l’occasione quasi unica di lavorare con le colleghe a una cerimonia reale. Il promesso sposo è il principe Thomas, affascinante rampollo a capo di una nazione. Thomas ha scelto di sposarsi non per amore ma per convenienza.

Sarà conoscendosi che la parrucchiera e il principe scopriranno come per realizzare il proprio destino bisognerà sempre seguire il cuore. Quello non si sbaglia mai. “Che succede se scappiamo via?", chiede Izzy a Thomas nel trailer. La risposta è nel film.

Laura Marano e Mena Massoud in Il trattamento reale.

Gli attori protagonisti

Il trattamento reale, film su Netflix dal 20 gennaio, promette di far sognare con la sua idea di Amor vincit omnia. Isabella e Thomas non potrebbero essere diversi, per classe, origini e ceto sociale. Eppure, vincono grazie a un’alchimia perfetta garantita dai due attori protagonisti.

Isabella, la parrucchiera, ha il volto di Laura Marano, già nota agli amanti di commedie romantiche Netflix per essere la protagonista di The Perfect Date. Attrice dall’età di cinque anni, è apparsa in numerose serie tv, tra cui Heroes e Ghost Whisper. Ama suonare il piano, ha scritto centinaia di canzoni e il suo hobby preferito è sempre stato la lettura.

Laura Marano il Il trattamento reale.

Thomas, il bel principe che farà battere il cuore di Isabella e non solo, è interpretato invece da Mena Massoud. Nato al Cairo nel 1991, ha conquistato il successo quando è stato scelto dalla Disney per il remake in live action di Aladdin. In attesa di rivederlo nei panni di Aladdin del cui seguito di parla da tempo, accontentiamoci di sapere che è un appassionato di sport e salute. Il basket, ad esempio, ha sempre fatto parte della sua vita, sin da quando era liceale.

Mena Massoud in Il trattamento reale.