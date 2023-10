Su Netflix, un film con le mille facce di Nicolas Cage (e la nostra Alessandra Mastronardi!)

N icolas Cage si fa in quattro nel film su Netflix Il talento di Mr C, una commedia d’azione in cui si prende bonariamente in giro facendo il verso a se stesso. Nel cast, la nostra Alessandra Mastronardi.

Il talento di Mr C è il film su Netflix dal 28 ottobre in cui Nicolas Cage prende in giro… Nicolas Cage! Nel film, Nicolas Cage interpreta se stesso. Creativamente insoddisfatto e di fronte al collasso finanziario, l’attore nella storia raccontata accetta per un milione di dollari di prendere parte alla festa di compleanno di un pericoloso fan (Pedro Pascal). Tuttavia, le cose prendono una piega inaspettata e selvaggia quando Cage viene reclutato da un’agente della Cia (Tiffany Hardish) e costretto a essere all’altezza della propria leggenda.

Una lettera d’amore a Nicolas Cage

Il talento di Mr C è un film sincero ed esilarante che promette di far divertire. Diretto da Tom Gormican e Kevin Etten, è un’insolita lettera d’amore nei confronti di Nicolas Cage, un attore che negli ultimi anni ha accettato, credendoci sempre, tutti i ruoli che gli venivano offerti nei titoli più disparati e, talvolta, insensati.

“Nicolas Cage ha un talento incredibile e può fare qualsiasi cosa”, ha commentato Gormican. “Lo abbiamo visto in commedie romantiche come Stregata dalla luna, in film d’avanguardia come Mandy o in franchise di successo come National Treasure. Ci sono pochissimi attori in grado di interpretare qualsiasi ruolo con credibilità, passando dalla commedia al dramma con nonchalance. Oramai è diventato qualcosa che trascende il concetto stesso di attore: è una figura culturale in grado di abbracciare persino ogni tipo di stranezza o eccentricità. Il solo vedere la sua faccia rende le persone felici!”.

L’attore però in un primo momento era restio a prendere parte al progetto. “Non mi interessava interpretare me stesso”, ha ricordato. “Poi, ho ricevuto la sceneggiatura. Il primo atto mi ha letteralmente terrorizzato ma andando avanti mi sono ritrovato immerso in un’avventura piuttosto eccitante a cui non ho potuto dire di no”.

“Non era nelle nostre intenzioni prendere in giro Cage”, ha aggiunto Gormican. “Il film è semplicemente un omaggio al suo lavoro di attore e ai film che ha interpretato. Non è facile trovare un altro come lui che si è cimentato in tutti i generi possibili”.

Nicolas Cage e Pedro Pascal in Il talento di Mr. C.

Il finto Nick Cage

La versione cinematografica di Nick Cage in Il talento di Mr C, film Netflix a cui ha preso parte anche Alessandra Mastronardi, è un attore che, un tempo molto rispettato, sta attraversando un momento difficile. Nick desidera con tutto se stesso tornare al successo di un tempo ed essere nuovamente il re del box office. Ma la carriera in declino non è il solo dei suoi problemi. La megalomania di cui è affetto ha rovinato i rapporti con l’ex moglie Olivia (Sharon Hogan) e la figlia Addy (Lily Sheen). È un uomo che si sente insoddisfatto e rifiutato, lontanissimo dal vero Cage.

Nick è dunque un uomo che sente la sua frustrazione crescere quando perde una parte che desiderava interpretare. Al verde, finisce per accettare la proposta che gli viene offerta dal suo viscido agente (Neil Patrick Harris). Prenderà parte in cambio di un milione di dollari a una festa di compleanno.

Per incontrare quello che è il suo più grande fan, il festeggiato Javi (Pedro Pascal), prende un volo per la pittoresca Maiorca, in Spagna. Al suo arrivo, Nick scopre di avere molto in comune con Javi e, inaspettatamente, i due cominciano a legare. “Sono entrambi cinefili. Condividono l’amore per ogni tipo di film, da Il gabinetto del dr. Caligari e Paddington 2”, ha messo in risalto il vero Cage. “Javi ha anche fatto un’elaborata statua di cerca di Nick, per cui lo stesso Nick impazzisce.

“Gran parte del motivo per cui sono diventato un attore ha a che fare con Nicolas Cage”, ha sostenuto Pedro Pascal. “Questo film è una storia di amicizia e di avventura costruita intorno a un attore che tutti quanti abbiamo imparato ad amare negli anni. Sia Nick sia Javi si ritrovano a cercare ispirazione nei famosi personaggi audaci interpretati da Cage. Nick è tutto ciò che Javi non osa essere. Per il mio personaggio, l’attore è una sorta di proiezione. Tuttavia, la sua vita lo spingerà a prendersi dei rischi mai considerati prima!”.

Nicolas Cage in Il talento di Mr. C.

Gli altri personaggi

Nel film Il talento di Mr C, disponibile su Netflix, Javi non è solo un nevrotico fan di Nick Cage. È anche un trafficante internazionale di armi, un boss del crimine che la Cia monitora da tempo. Avvicinandosi a lui, Nick diviene una pedina consapevole ma riluttate nelle mani dell’agenzia governativa. In particolare, nelle mani dei due agenti interpretati da Tiffany Haddish e Ike Barinholtz.

Per rimanere sano di mente e vivo, Nick deve fare ricordo alle capacità degli eroi che ha interpretato sullo schermo, soprattutto quando anche la moglie Olivia e la figlia Addy rischiano di essere coinvolte nella storia. Moglie e figlia sono d’aiuto a Nick per capire quale sia la reale posta in gioco al di là della sua carriera cinematografica.

Sharon Hogan presta il volto a Olivia, madre e moglie intelligente, premurosa e grande. Addy è invece supportata da Lily Sheen, figlia nella vita reale dell’attrice Kate Beckinsale. “La relazione padre-figlia è il fulcro emotivo della storia”, ha rivelato il regista Gormican. “Nick è come disconnesso da Addy. Ha cercato di modellarla come una versione di sé in miniatura ma ha finito con l’allontanarla. La storia permetterà alla figlia di imparare ad amare i difetti del padre”.

Ultimo ma non meno importante componente della cerchia ristretta di Nick è il suo agente Richard, con le fattezze di Neil Patrick Harris. La nostra Alessandra Mastronardi interpreta infine Gabriela Rodriguez, socia d’affari di Javi.

Alessandra Mastronardi in Il talento di Mr. C.

Non c’è due senza tre

Una delle grandi sorprese di Il talento di Mr C è la presenza nel film su Netflix di un ulteriore Nicolas Cage nella storia. Nick, il protagonista, è ossessionato da un fantasma: Nicki. A interpretarlo è lo stesso Cage in una versione un po’ più giovanile (molto simile nell’aspetto al Cage di Cuore selvaggio).

“Interpretare Nicky è stata la ciliegina sulla torta”, ha commentato divertito Cage. “Nicky non si fermerà finché il suo alter ego non proverà a diventare nuovamente una star del cinema. è stato come un viaggio nella memoria: sono tornato ad anni fa, riscoprendo l’energia di allora. Il fantasma è rumoroso, audace e impenitente, come una specie di voce della coscienza che, talvolta, si vorrebbe uccidere! Ma rappresenta anche tutto ciò che dobbiamo metterci alle spalle se vogliamo andare avanti”.

E attenzione ai travestimenti: un quarto Nicolas Cage è in agguato nei panni del boss italiano Sergio, personaggio in cui Nick si trasforma con l’aiuto della moglie Olivia.

Tra i film di Cage omaggiati in Il talento di Mr C ci sono tra gli altri Face/off, Con Air, Arizona Junior e Via da Las Vegas, il titolo che ha permesso all’attore di vincere un Oscar.

