Fede, superstizione e famiglia in un inquietante horror di Rai 4

I n prima visione su Rai 4, il film Il Signore del Disordine propone la sfida di una madre contro le superstizioni (e gli orrori) che coabitano in un piccolo villaggio.

Rai 4 trasmette in prima visione tv la sera del 26 giugno Il Signore del Disordine, un film horror diretto da William Brent Bell, noto per il suo lavoro in The Boy e Orphan: First Kill. Il film di Rai 4 Il Signore del Disordine vede Tuppence Middleton nei panni di Rebecca Holland, una nuova vicaria in un piccolo villaggio la cui figlia, Grace (interpretata da Evie Templeton), scompare durante un festival del raccolto locale. Man mano che la ricerca di Grace si intensifica, Rebecca scopre oscuri segreti del passato del villaggio.

Per prepararvi al meglio alla visione, vi offriamo il nostro consueto approfondimento trama, i temi e personaggi.

La trama del film

Rebecca, la protagonista del film di Rai 4 Il Signore del disordine, e la sua famiglia vivono nel villaggio di Berrow da quasi un anno. Rebecca, la vicaria della chiesa locale, supporta suo marito Henry, uno scrittore in difficoltà, e la loro figlia di 9 anni, Grace. Il villaggio tiene ogni anno un festival autunnale in cui un personaggio mascherato, noto come il Signore del Disordine, guida i paesani in un rituale per scacciare lo spirito malvagio Gallowgog. Quest'anno, Grace è scelta per interpretare l'Angelo del Raccolto. Durante il festival, Grace scompare, portando Rebecca al centro di una disperata ricerca.

Il giorno successivo, Rebecca ha una visione di Grace, che interpreta come un segno che sua figlia è ancora viva. Nonostante l'indagine della polizia si concentri su un locale problematico di nome Derry Nash, Rebecca cerca il sostegno dei paesani. Jocelyn Abney, il Signore del Disordine, afferma che Grace è stata presa da Gallowgog e non può essere salvata. Man mano che Rebecca si addentra nella mitologia e nella storia del villaggio, scopre che Grace non è la prima bambina a scomparire durante il festival del raccolto.

Rebecca apprende del Black Barn, un luogo soprannaturale dove si dice che Gallowgog reclami i bambini. Confrontandosi con Derry Nash, che la avverte del pericolo, e scoprendo una stanza nascosta sotto il municipio del villaggio, Rebecca trova prove che suggeriscono una cospirazione che coinvolge Jocelyn Abney. La polizia chiude l'indagine, spingendo Rebecca e Henry a confrontarsi con Jocelyn durante una veglia a lume di candela. Vengono fatti prigionieri e Henry viene ucciso in un rituale pagano. Rebecca riesce a trovare Grace viva nel Black Barn, ma devono affrontare insieme Gallowgog.

Rebecca torna con il corpo di Grace, affermando di essersi impegnata con Gallowgog, diventando il nuovo Signore del Disordine. Guiderà così i paesani verso un nuovo ordine.

Il poster del film di Rai 4 Il Signore del Disordine.

Fede e Superstizione

Il Signore del Disordine, il film proposto da Rai 4, esplora la tensione tra la fede religiosa e le superstizioni locali. Rebecca, una vicaria moderna, si trova in contrasto con le credenze pagane del villaggio, che alla fine mettono alla prova la sua fede e le sue convinzioni. "Il viaggio di Rebecca riguarda la messa alla prova di tutto ciò che conosce e in cui crede, inclusa la sua fede. Si addentra in un antico segreto custodito dalla comunità, che mette alla prova le sue credenze", ha sottolineato l’attrice Tuppence Middleton.

Il film, infatti, esamina come una comunità unita possa rivoltarsi contro se stessa sotto l'influenza della paura e della superstizione. L'isolamento di Rebecca cresce man mano che la vera natura dei paesani viene rivelata, culminando nella sua accettazione finale delle oscure tradizioni del villaggio per salvare sua figlia.

Al centro del racconto c'è la storia dell'amore di una madre e dei sacrifici che è disposta a fare per proteggere suo figlio. La determinazione di Rebecca a trovare Grace la spinge a confrontarsi con il passato oscuro del villaggio e a fare sacrifici significativi. "La paura primordiale di perdere un figlio e i sacrifici che un genitore è disposto a fare sono centrali nella storia. È un racconto ancorato alla realtà che rende l'orrore ancora più inquietante e profondamente sentito", ha spiegato lo sceneggiatore Tom de Ville.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi che popolano il film di Rai 4 Il Signore del Disordine.

Rebecca Holland (Tuppence Middleton)

Rebecca è la nuova vicaria di Berrow, cercando di bilanciare i suoi doveri verso la parrocchia con le sue responsabilità di madre e moglie. La sua fede e resilienza vengono messe alla prova mentre cerca disperatamente sua figlia scomparsa. "L'amore di Rebecca spinge tutto in avanti. Il suo impegno nel ruolo e la vulnerabilità che porta alla sua performance sostengono il film”, ha precisato l’attrice.

Henry Holland (Matt Stokoe)

Henry è il marito di Rebecca, uno scrittore in difficoltà che diventa sempre più scettico verso le tradizioni del villaggio. Il suo amore per la famiglia è evidente, ma il suo cinismo crea tensioni con Rebecca.

Grace Holland (Evie Templeton)

Grace è una bambina curiosa e intelligente la cui scomparsa mette in moto la trama. Nonostante la sua giovane età, gioca un ruolo cruciale nello svelare i segreti oscuri del villaggio. Ha evidenziato Evie Templeton: "Grace è innocente e angelica, ma anche incredibilmente coraggiosa. Diventa una parte chiave del mistero e della suspense della storia".

Jocelyn Abney (Ralph Ineson)

Jocelyn è il Signore del Disordine del villaggio, un personaggio complesso che crede nelle antiche tradizioni pagane. La perdita di un figlio anni prima guida le sue azioni e credenze.