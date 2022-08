Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere – Guida al primo episodio

A rriva finalmente su Prime Video la serie tv Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere. Scopriamo cosa aspettarci dal primo episodio, tra vecchi e nuovi personaggi.

La serie tv Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è finalmente pronta a sbarcare su Prime Video il prossimo 2 settembre, facendo indiretta concorrenza al fenomeno House of the Dragon. Tra loro molto diversi, i due prodotti hanno qualcosa in comune: hanno riportato il genere fantasy all’attenzione del pubblico e dei media.

Il fantasy, del resto, ha vissuto una sua stagione d’oro proprio grazie alla trilogia di film Il Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson. E adesso si ritorna nuovamente nella Terra di Mezzo per incontrare eroi ancora più coraggiosi ed esplorare la ricca storia del regno popolato da elfi, nani e altre creature magiche.

Ambientata migliaia di anni prima degli eventi raccontati da Jackson, la serie tv Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere funge da prequel dei film e si concentra in particolare sulla forgiatura dei mitici 20 anelli, sull’ascesa al potere di Sauron e sull’epica lotta tra male e bene.

Un mondo tutto nuovo

La serie tv Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere si dice sia costata a Prime Video qualcosa come 58 milioni di dollari a episodio. E, considerando che gli episodi finora prodotti sono otto, è facile calcolare perché sia definita come una delle serie più costose di sempre mai realizzata. Nella mente dei suoi creatori, le stagioni dovrebbero essere almeno cinque per un costo totale di oltre 1 miliardo di dollari.

Basata sugli scritti di JRR Tolkien, la serie tv si apre nella Seconda Era, con uomini, elfi e nani che vivono in relativa pace nonostante il riemergere della tanto temuta oscurità. Se la presenza di Sauron risuona familiare agli spettatori, il regista JA Bayona ha sottolineato come il pubblico debba aspettarsi qualcosa di totalmente nuovo rispetto a quanto ha visto in passato. “Adoriamo tutti ciò che ha fatto Peter Jackson”, ha spiegato. “Pensavamo in un primo tempo di creare dei collegamenti tra la serie tv e i film. Ma, quando ci siamo trovati a maneggiare mondi estremamente complessi come quelli creati da Tolkien, inconsciamente abbiamo iniziato a creare qualcosa di totalmente autonomo, che ha una sua vita”.

Morfydd Clark nella serie tv Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.

Galadriel, la guerriera elfa

Poiché gli Elfi di Tolkien vivono per migliaia di anni, la serie tv Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere include alcuni personaggi che si sono già incontrati nei film di Jackson. È il caso, ad esempio, della guerriera Galadriel, interpretata nei film da Cate Blanchett e nella serie da Morfydd Clark. Galadriel ha giurato di vendicare la morte di suo fratello, ucciso da Sauron.

“Il mondo della serie tv è molto conflittuale perché è ancora segnato dalla guerra contro il vecchio maestro di Sauron, Morgoth”, ha evidenziato Bayona. “La guerra è sì finita ma la pace non si è ancora stabilizzata. Galadriel è una delle poche che intuisce che il male non è del tutto scomparso, nonostante chi la circonda dica il contrario. La domanda che caratterizza tutta la serie è: fino a che punto ti spingeresti per fermare il male? E Galadriel è disposta ad andare oltre il limite più estremo”.

Nelle prime scene di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del potere vediamo Galadriel viaggiare verso le cime ghiacciate del Nord alla ricerca dell'Oscuro Signore prima di essere richiamata nella città eterna di Lindon dal Sommo Re degli Elfi, Gil-galad (Benjamin Walker). “Cate Blanchett è stata eccezionale nel ruolo di Galadriel nei film”, ha commentato l’attrice Morfydd Clark. “Tuttavia, non aspettatevi di imbattervi nello stesso personaggio. La mia Galadriel è un’elfa sola al mondo e determinata a non arrendersi finché non trova ciò che sa essere ancora un pericolo. È anche più intelligente di tutti quelli che la circondano e il che le causa anche alcuni problemi”.

Benjamin Walker, Morfydd Clark e Robert Aramayo nella serie tv Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.

Elrond, il Signore degli Elfi

Ad attendere il ritorno a Lindon di Galadriel nella serie tv Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è Elmond, il Signore degli Elfi impersonato da Robert Aramayo. Elmond invita Galadriel a non disobbedire agli ordini del Sommo Re dubitando delle sue convinzioni su Sauron. Qualora Galadriel avesse ragione, Elrond è consapevole di come uomini, Elfi e Nani debbano unire nuovamente le loro forze per combattere il nemico. “Ognuno dei personaggi reagisce in maniera differente all’apparente calma che regna nella Terra di Mezzo”, ha sottolineato Aramayo. “Alcuni hanno dubbi e paura ma nel regno c’è anche molta speranza. E ricordiamo che la speranza è uno dei fil rouge che attraversa tutta l’opera di Tolkien”.

“Il primo libro di Tolkien che ho letto è stato Lo Hobbit e da lì sono diventato un grande fan della sua opera”, ha continuato l’attore. “Quando ho cominciato le mie ricerche su Elrong, mi sono reso conto di quanto la storia della Terra di Mezzo sia legata a lui. È un mezzo elfo ed un orfano, aspetto che volevo approfondire. Inoltre, suo fratello è Elros, quindi è una sorta di prozio di tutti i re degli uomini, incluso quell’Aragorn che abbiamo visto nei film”.

Robert Aramayo nella serie tv Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.

La serie tv Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere introduce alcune delle creature più amate dei romanzi di Tolkien: gli Harfoot. Considerati gli antenati degli Hobbit, gli Harfoot vivono nelle Valli di Anduin e sono coinvolti in un’avventura che va ben oltre la loro immaginazione.

“Gli Harfoot sono un popolo nomade con un forte senso di comunità”, ha raccontato Markella Kavanagh, che interpreta Nori Brandyfoot. “Ma sono anche gli ultimi della catena alimentare, quindi si guardano costantemente alle spalle. La mia Nori vuole migliorare la qualità della vita degli Harfoot spingendosi oltre i suoi limiti. Per lei, la paura del rischio spesso è maggiore del rischio stesso, disattendendo anche gli avvertimenti di Sadoc, l’anziano Harfoot portato in scena da Sir Lenny Henry”.

Markella Kavanagh nella serie tv Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.

Guida ai personaggi

Com’è da tradizione di TheWom.it, ecco una piccola guida ai personaggi principali di Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, la serie tv Prime Video in partenza il 2 settembre, con alcuni dettagli da tenere a mente.

Elrond (Robert Aramayo)

Signore degli Elfi, viene presentato a Celembrimbor (Charles Edwards), il creatore degli anelli del potere, dal Sommo Re Gil-galad.

Galadriel (Morfydd Clark)

Gil-galad esorta Galadriel a lasciare la Terra di Mezzo e a salpare per le Terre Immortali. Tuttavia, la giovane guerriera elfa rifiuta seguendo il suo istinyo.

Principe Durin IV (Owain Arthur)

Nano nobile, è un vecchio amico di Elrond. Ma i due saranno capaci di vedere il nuovo pericolo che minaccia la Terra di Mezzo?

Principessa Disa (Sophia Nomvete)

Moglie di Durin, è molto più affabile del marito. Ed è leii che lo incoraggia a riavvicinarsi a Elrond.

Il Sommo Re Gil-galad (Benjamin Walker)

Re degli Elfi, è irritato dall’incessante ricerca di Sauron da parte di Galadriel ma vuole lavorare a stretto contatto con Elrond.

Nori Brandyfoot (Markella Kavenagh)

Harfoot giovane e curiosa, è desiderosa di esplorare cosa si cela oltre il suo piccolo villaggio. E presto fa una scoperta scioccante.

Sadoc Burrows (Sir Lenny Henry)

L’anziano Harfoot disapprova l’enorme curiosità di Nori e la avverte di stare lontana dagli affari dei grandi.

Arrondir (Ismael Cruz Cordova)

Elfo Silvano, fa la guardia agli uomini delle Terre del Sud. Si ritrova a vivere una storia d’amore proibita con l’umana Bronwyn.

Brownwyn (Nazanin Boniadi)

Guaritrice umana, ha un figlio piccolo. Avrà il cuore spezzato quando scoprirà che Arrondir deve partire per le Terre del Sud.

Isildur (Maxim Baldry)

Marinaio numeroreano, ha origini umili. Tuttavia, è destinato un giorno a diventare un feroce guerriero e un re assetato di potere.

