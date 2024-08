Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 – Prosegue l’epica serie tv Prime Video

L a serie tv Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere svela la sua stagione 2 e l’attesa trasformazione di Sauron. Nuove battaglie e nuove alleanze attendono i personaggi nati dalla fantasia di Tolkien.

La serie tv Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 debutta su Prime Video con i suoi primi tre episodi il 29 agosto, proseguendo poi con un episodio a settimana sino all'emozionante finale di stagione, previsto per il 3 ottobre 2024.

La Terra di Mezzo è in preda alla discordia seminata da Sauron, e l’inganno e la manipolazione che portano alla creazione degli Anelli del Potere. Alleanze improbabili si forgiano nel fuoco, e le vere amicizie sono messe alla prova. I pericoli non sono più celati dall’ombra, ma scivolano verso la luce. Decisioni importanti spettano ai regni di Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor e alle terre intermedie, mentre la sicurezza e la pace di questi regni sono in bilico.

Questa seconda stagione racconta dell’atteso assedio di Eregion, una battaglia decisiva nella storia della Seconda Era della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien, dalla quale non tutti riescono a sopravvivere. I vessilli sono alti, e la guerra devastante contro Sauron è appena cominciata.

La trasformazione di Sauron

Nella stagione 2 della serie tv Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà.

Partendo dalla portata epica e dall’ambizione della prima stagione, questo nuovo capitolo immerge anche i personaggi più amati e vulnerabili in una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull’orlo del baratro. Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi... mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto: restare uniti gli uni agli altri.

La prima stagione della serie tv Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere nel 2022 ha lasciato alcuni fan del fantasy delusi, poiché ha iniziato a raccontare la storia di come il villain Sauron abbia forgiato gli Anelli del Potere e sia salito al potere per dominare la Terra di Mezzo. Ambientata migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, l'azione ha seguito Lady Galadriel (Morfydd Clark) mentre dava la caccia a Sauron, solo per scoprire, in un sorprendente climax, che si era nascosto sotto i suoi occhi come suo compagno, Halbrand.

Ora, mentre l'epica serie fantasy, basata sulle opere di J.R.R. Tolkien, ritorna, i fan finalmente scopriranno la prossima mossa di Sauron – e il suo nuovo aspetto – dopo che lui e Galadriel si sono separati. Dopo aver ingannato Celebrimbor (Charles Edwards) per creare tre anelli elfici nella scorsa stagione, Sauron nella serie tv Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 intende manipolare il maestro fabbro per forgiare gli altri Anelli del Potere.

“Nel testo originale, Sauron si traveste da Annatar, Signore dei Doni”, spiega Charlie Vickers, che interpreta l'entità malvagia mutaforma. “Alcuni fan erano delusi di non aver visto questo nella prima stagione; quindi, ero super entusiasta quando ho scoperto che lo avremmo fatto questa volta”.

Nuove sfide

La trasformazione in Annatar ha richiesto a Vickers di sfoggiare lunghi capelli biondi e orecchie elfiche appuntite. “Sauron sta ancora mentendo a molte persone, ma questa volta il pubblico è con lui nel viaggio”, aggiunge Vickers. “Vedrete il suo potere crescere man mano che inizia a sentirsi più a suo agio con chi è realmente”.

Quando è stato scelto per il ruolo, Vickers ha seguito un intenso addestramento per le scene di stunt, ed è tornato al campo di addestramento prima delle riprese della serie tv Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2. “Non combatto molto nella seconda stagione, a parte in un momento molto emozionante, che non svelerò”, dice l’attore. “Ma girare la seconda stagione è stata un'esperienza molto diversa. Non era come se fossimo in una palestra di stunt a lavorare per ore come abbiamo fatto nella prima stagione. L'addestramento questa volta era molto specifico per le scene”.

Altrove nella Terra di Mezzo, lo Straniero (Daniel Weyman) viaggia verso la terra di Rhûn in cerca di risposte sulla sua identità con la Pelopiede Nori Brandyfoot (Markella Kavenagh), mentre il re Durin III (Peter Mullan) è preoccupato quando un nuovo male si risveglia nel regno dei nani di Khazad-dûm.

Nel frattempo, anche gli Elfi affrontano terribili pericoli, con Elrond (Robert Aramayo) e Galadriel in disaccordo su come dovrebbero rispondere alla minaccia di Sauron. “Penso che tutti sappiamo che la relazione tra Sauron e Galadriel non è finita”, commenta Vickers. “Non puoi avere il resto della serie senza farli incontrare di nuovo in qualche modo. Hanno questa connessione che durerà finché durerà questa serie”.

