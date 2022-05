Il Serpente dell’Essex: Su Apple Tv+ una serie tv tra scienza e fede

C laire Danes e Tom Hiddleston sono i protagonisti di Il Serpente dell’Essex, serie Apple Tv+ tratta dal romanzo di Sarah Perry. Un mostruoso serpente marino guida un mistero di non facile risoluzione.

Il Serpente dell’Essex è la nuova serie tv original Apple Tv+ disponibile dal 13 maggio. Protagonisti della serie tv sono Claire Danes e Tom Hiddleston nei panni rispettivamente della vedova Cora Seaborne e del vicario Will Ransome.

Tratta da un best seller di Sarah Perry, Il Serpente dell’Essex è composta da sei episodi diretti dall’apprezzata regista Clio Barnard. Nel cast, figurano nomi come quelli di Frank Dillane, Clémence Poésy e Hayley Squires, pronti a farci innamorate di una storia ambientata nell’Inghilterra vittoriana.

Lo strano serpente marino

In partenza il 13 maggio con i primi due episodi, la serie targata Apple Tv+ Il Serpente dell’Essex ci porta direttamente nell’ultimo decennio dell’Ottocento nel villaggio di Aldwinter, nelle paludi dell’Essex, dove sarebbe stata avvistata una strana creatura marina.

La cacciatrice di fossili Cora Seaborne (Claire Danes), guidata dalla sua passione per tutto ciò che concerne la natura, è da poco rimasta vedova. Il suo matrimonio non è stato per nulla facile e ha bisogno di riflettere sulla sua esistenza quando decide di lasciare il figlioletto, la fedele compagna Martha e la sua casa di Londra per raggiungere Aldwinter.

“Cora non si conosce in fondo”, ha commentato l’attrice Claire Danes, vincitrice di due Emmy per la serie Strangerland. “Non ha mai avuto la possibilità di rendersi conto di chi è perché è stata prigioniera di un matrimonio violento. Ora ha tutta l’intenzione di non farsi travolgere e di portare la sua vita a un nuovo livello”.

Nell’Essex, Cora incontra presto il premuroso vicario di Aldwinter, il vicario Will Ransome (Tom Hiddleston) e di stringere amicizia con la di lui moglie e famiglia. Mentre nel villaggio si inseguono le voci sul serpente marino, Cora sospetta che ci sia dietro una spiegazione scientifica e che potrebbe trattarsi in realtà di una specie che per qualche strana ragione è sfuggita all’evoluzione.

Claire Danes e Tom Hiddleston in Il Serpente dell'Essex.

Lo scontro tra scienza e fede

Nella serie Il serpente dell’Essex, su Apple Tv+ dal 13 maggio, Will si impegna a tenere a freno le tensioni che pian piano stanno salendo, tentando di placare le preoccupazioni su una pericolosa presenza soprannaturale. “Will vede il serpente come frutto di un’immaginazione infantile, un po’ come i mostri che da piccoli crediamo che si nascondano sotto i letti”, ha spiegato Hiddleston, recentemente visto nei panni di Loki, l’antieroe dell’omonima serie Disney+. “Tuttavia, si preoccupa della ansia, sempre più crescente, che attanaglia i suoi parrocchiani. La superstizione potrebbe distorcere la realtà e angosciare gli animi. Sebbene sia aperto alla scienza e ai progressi dell’evoluzione, Will vorrebbe che Cora trattasse la questione con delicatezza. Ha paura che la situazione possa sfuggire a tutti di mano”.

Quando si verifica una morte accidentale nelle paludi e i bambini del villaggio iniziano a manifestare comportamenti allarmanti, Cora si ritrova bersaglio della paura e della rabbia della gente nel posto. Contemporaneamente, la sua amicizia con Will diventa più intensa e forte, superando quasi il limite del consentito.

“All’apparenza, Will e Cora sono lontanissimi e in contrapposizione”, ha ribadito Danes. “Ma presto si rendono conto di condividere più di quanto pensino. Sono entrambi profondamente curiosi, trovano un valido appoggio l’uno nell’altra e hanno un’innata chimica. E ciò li coglie di sopresa”.

Il Serpente dell’Essex, la nuova serie di Apple Tv+, è ambientata in un momento di enorme cambiamento tecnologico, come è ben sottolineato dal lavoro pionieristico di Luke Garrett (Frank Dillane), amico medico di Cora e suo potenziale corteggiatore. Tuttavia, per Hiddleston la battaglia feroce e sfaccettata tra religione e scienza presentata dalla serie ha sfumature più che contemporanee. “Forse questa storia suggerisce che tra religione e scienza non deve prevalere nessuna delle due. Sia la ragione sia la fede hanno bisogno l’una dell’altra. Ho trovato la serie affascinante perché ci fa capire che si stiamo tutti ancora ponendo grandi domande sul significato e sulle origini delle nostre vite”.

Claire Danes in Il Serpente dell'Essex.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi principali della serie Il Serpente dell’Essex, su Apple Tv+ dal 13 maggio.

Cora Seaborne (Claire Danes)

Da poco vedova, Cora è saldamente ancorata alle sue certezze scientifiche. Tuttavia, le voci sulla presenza di un mostro marino ad Aldwinter, nell’Essex, la porteranno a vivere un inatteso conflitto interiore.

Will Ransome (Tom Hiddleston)

Vicario di Aldwinter, Will lotta tutti i giorni con la fede, la superstizione e la tentazione. Soprattutto, dopo che con Cora inizia a indagate sul serpente marino.

Stella Ransome (Clémence Poésy)

Stella è la gentile, intelligente ma fragile moglie di Will. Supporta costantemente il marito ed è tra le prime a dare il benvenuto nel villaggio a Cora.

Luke Garrett (Frank Dillane)

Luke è un ambizioso medico. Spera di mettere a punto un pionieristico intervento cardiochirurgico e nutre dei sentimenti per Cora. Saranno mai ricambiati?

Martha (Hayley Squires)

Martha è la devota compagna di Martha, appartenente alla classe operaia. Ha dedicato la sua vita al socialismo e farebbe di tutto per il cambiamento sociale.

Matthew Evansford (Michael Jibson)

Matthew è il curato, profondamente devoto, di Will. È convinto che il serpente marino sia una manifestazione del Diavolo, da tenere alla larga del villaggio.

Il Serpente dell'Essex: Le foto della serie tv 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 PREV NEXT