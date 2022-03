Il ritratto del duca: Un film che fa star bene da un’incredibile storia vera

Un’incredibile ed esilarante storia vera si cela dietro Il ritratto del duca, in film in sala dal 3 marzo. Edificante, rassicurante e divertente, è il film che vi farà stare bene se amate fare del bene e sognare un mondo più felice. Con una protagonista altruista e connesso.

Il ritratto del duca, l’ultimo film di Roger Michell, arriva al cinema il 3 marzo grazie a Bim Distribuzione. È una commedia che promette di far ridere e di risollevare i nostri spiriti, afflitti da anni di difficile pandemia e dal clima di guerra che soffia in Europa.

Ispirandosi a una storia realmente accaduta, Il ritratto del duca è un film adatto a tutta la famiglia. Dietro al sorriso della storia, si nascondono temi cari sia a generazioni più mature sia ai giovani di oggi.

Film solo al cinema dal 3 marzo, Il ritratto del duca ha per protagonista un insolito padre di famiglia che, per amore, mette a segno un colpo straordinario alla National Gallery nel 1961. Se all’epoca fossero esistiti i social media, Kempton Bunton, il protagonista sarebbe stato un influencer. Avrebbe calamitato l’attenzione dei followers con le sue stralunate battaglie contro il canone della televisione e la sua verve da stand up comic.

La forza edificante di un uomo

Per capire la forza di Kempton, occorre concentrarsi sull’ultima parte del film di cui è protagonista, Il ritratto del duca. Si tratta delle sequenze girate in tribunale, quando imputato per il furto di un noto ritratto di Francisco Goya, affascina tutti con il suo humor inglese e le sue battute taglienti. E il potere che esercita con la sua divertente difesa è la forza vincente che lo porterà a essere condannato solo per il furto di una cornice del valore di 80 euro e non per quello di un capolavoro dal valore inestimabile.

Oppure, occorrerebbe concentrarsi sulle dinamiche in atto tra Kempton e la moglie Dorothy, una coppia di anziani che sull’arte della punzecchiatura e della sopportazione ha costruito il proprio amore. Le interazioni, i litigi, le discussioni e i momenti teneri tra i due sono una delle chiavi vincenti del film, tutto poggiato su due mostri sacri della recitazione inglese, Jim Broadbent e madame Helen Mirren.

Il canto del cigno di un grande regista

Film che lascia con il sorriso sulle labbra dopo l’uscita dalla sala, Il ritratto del duca è il canto del cigno di Roger Michell, autore inglese di commedie segnate da tanti buoni e divertenti sentimenti.

Basti pensare che ha diretto Notting Hill. La commedia romantica con Julia Roberts e Hugh Grant ancora oggi fa scuola: Marry Me, l’ultimo film con Jennifer Lopez, usa lo stesso spunto, ad esempio.

Scomparso prematuramente lo scorso settembre dopo aver ultimato le riprese del documentario Elizabeth, Michell si affida con Il ritratto del duca a un’incredibile ed esilarante storia realmente accaduta in Inghilterra. Senza girarci troppo intorno, entra in medias res raccontandoci, dopo una breve e mirata presentazione dei personaggi, il fatto nudo e crudo.

La vera storia del furto

Era il 1961 quando Kempton Bunton, tassista sessantenne che a causa della sua parlantina non sa tenersi un lavoro, rubò il Ritratto del Duca di Wellington, opera di Francisco Goya, dalla National Gallery di Londra. Si trattò del primo e più rocambolesco furto messo a segno ai danni del museo, da allora reso uno dei più sicuri al mondo.

Subito dopo il furto, Kempton cominciò a scrivere delle richieste di riscatto. Avrebbe restituito il quadro a una sola condizione: il governo inglese avrebbe dovuto stanziare più fondi per la cura delle persone anziane. Paragonandosi a Robin Hood, l’eroe più tradizionale della cultura inglese, dichiarò di aver preso in prestito il dipinto in nome della “connessione” tra esseri umani. “Tolgo l’arte da chi non ha a cuore la beneficienza” fu il suo mantra. E la Storia diede ragione al suo operato.

Il vero Kempton Bunton.

Il leggendario processo

Cosa avvenne dopo il furto del Goya divenne leggendario. E Il ritratto del duca, ultimo film di Michell, lo racconta per bene affidandosi ai veri documenti del tribunale. I giornali e le autorità, fino a quel momento intente a ricercare bande criminali internazionali, furono costretti ad abdicare di fronte a un buon uomo, determinato a cambiare il mondo, a salvare i figli e a ridare un senso al proprio matrimonio, segnato da una grave perdita.

Con la passione per la stesura di sceneggiatura che nessuno trasponeva in film o sceneggiati, Kempton affrontò un processo che oggi si definirebbe mediatico, calamitando l’attenzione dell’intera nazionale. Durante l’iter, non confessò mai il reato, proclamandosi innocente di tutti i capi d’accusa.

E aveva ragione. Kempton non aveva alcun commesso alcun torto a nessuno. Che sia stato lui il ladro o no, nonostante le evidenze che Il ritratto del duca offre sin dall’inizio, il sessantenne fu mosso da un encomiabile spirito filantropico. Mai pensò all’arricchimento personale: nel suo cuore, c’erano solamente gli altri, gli anziani, i figli e la moglie. E Robin Hood, alla fine, lo diventò per davvero. Grazie a lui, la BBC nel 1979 annullò il canone per i cittadini over 75.

Il padre che tutti vorremmo

La verità sul furto del Ritratto del Duca di Wellington verrà a galla cinquant’anni dopo. E metterà ancora una volta in risalto quanto edificante, bellissima e amorevole sia stata la vicenda umana di Kempton. Eccentrico sì ma dai sani principi che ha difeso fino in fondo.

Sognatore, Kempton in Il ritratto del duca, il film in uscita il 3 marzo, viene descritto per quello che è stato: un padre di famiglia che ha cercato di rimettere insieme i pezzi per scongiurare il progressivo allontanamento dei figli e della moglie dopo la tragica morte della figlia Marian.

Kempton è il padre che tutti avremmo voluto avere o lo zio a cui tutti avremmo voluto bene. In un mondo spesso squallido, sconnesso e disumano, è il simbolo di tutti coloro che ancora sperano in un domani migliore. Senza fermarsi alla sola speranza ma agendo in prima persona per far sì che diventi un posto felice in cui vivere. Seppur frustrato dal mondo, porta avanti le sue battaglie in difesa di fragili, vulnerabili e isolati.

È grazie a lui che la moglie Dorothy, intrappolata dal dolore e ignara dei fatti, riacquista fiducia nella vita. Ed è grazie a lui, alla sua divertente pantomima, che il figlio più piccolo, Jackie, non brucia la sua esistenza.

Può un ladro essere un eroe? Sì, quando dalla sua ha l’ottimismo e la voglia di non abbassare gli occhi davanti alle ingiustizie. Con il sorriso, la battuta tagliente e lo strapotente desiderio di far bene. Andate a vedere Il ritratto del duca: vi sentirete anche voi meglio.

Il ritratto del duca: Le foto 3981_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 1/86 0362_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 2/86 1384_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 3/86 3262_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 4/86 2521_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 5/86 4166_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 6/86 3002_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 7/86 4200_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 8/86 4155_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 9/86 4733_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 10/86 3145_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 11/86 2369_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 12/86 1606_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 13/86 3096_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 14/86 3729_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 15/86 2068_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 16/86 3682_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 17/86 3964_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 18/86 2127_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 19/86 2426_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 20/86 3778_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 21/86 3764_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 22/86 3627_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 23/86 3372_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 24/86 1841_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 25/86 2267_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 26/86 2947_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 27/86 0385_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 28/86 2279_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 29/86 2791_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 30/86 4661_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 31/86 0786_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 32/86 4824_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 33/86 1072_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 34/86 2107_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 35/86 0965_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 36/86 4057_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 37/86 1160_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 38/86 1224_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 39/86 4257_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 40/86 4070_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 41/86 0818_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 42/86 2024_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 43/86 2565_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 44/86 2642_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 45/86 3464_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 46/86 0837_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 47/86 1108_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 48/86 3723_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 49/86 3367_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 50/86 1920_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 51/86 3551_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 52/86 1312_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 53/86 0853_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 54/86 4589_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 55/86 3064_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 56/86 4170_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 57/86 3027_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 58/86 2143_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 59/86 1232_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 60/86 3641_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 61/86 2621_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 62/86 1750_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 63/86 4631_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 64/86 4541_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 65/86 1066_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 66/86 2644_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 67/86 3343_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 68/86 3652_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 69/86 2623_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 70/86 4839_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 71/86 1096_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 72/86 2912_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 73/86 3826_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 74/86 0159_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 75/86 2992_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 76/86 4515_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 77/86 0999_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 78/86 2152_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 79/86 2159_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 80/86 4121_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 81/86 2224_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 82/86 1499_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 83/86 3876_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 84/86 3524_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 85/86 2875_The Duke_Photo Nick Wall.RAF 86/86 PREV NEXT