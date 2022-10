Il ritorno: Le clip del film con Emma Marrone

A d Alice nella Città, sezione parallela della Festa del Cinema di Roma, uno degli eventi di maggior richiamo sarà il film Il ritorno di Stefano Chiantini con protagonista Emma Marrone. Ve ne mostriamo le clip in anteprima.

Emma Marrone è la protagonista di Il ritorno, il nuovo film di Stefano Chiantini che verrà presentato ad Alice nella Città, sezione parallela ed indipendente della Festa del Cinema di Roma. Scritto e diretto da Chiantini, Il ritorno vede Emma Marrone tornare sul set di un film dopo la convince prova di Gli anni più belli, diretto da Gabriele Muccino. Uscirà prossimamente in sala grazie a Adler Entertainment.

Nel film Il ritorno accanto a Emma Marrone troviamo Fabrizio Rongione, l’attore belga simbolo di uno straordinario film dei fratelli Dardenne, Due giorni, una notte. Impreziosisce il tutto un cameo di Sandra Ceccarelli, nella prima scena. Girato tra Latina e Fiumicino, Il ritorno è prodotto da Andrea Petrozzi per World Video Production con Rai Cinema e MiC, Marvin Film, Bling Flamingo e Lazio Cinema International. La direzione della fotografia è di Claudio Di Francesco, le scenografie sono di Valentina Scalia, i costumi di Marta Passarini, il montaggio di Luca Benedetti e le musiche di Piernicola Di Muro.

LEGGI ANCHE: IL RITORNO - IL FILM DI EMMA MARRONE A ROMA 2022

Emma Marrone in Il ritorno.

Emma Marrone, protagonista assoluta

Dopo aver raccontato le vicende di Micaela Ramazzotti in Naufragi, il regista e sceneggiatore aquilano Stefano Chiantini con il film Il ritorno punta su un altro ritratto femminile e per farlo si affida a Emma Marrone. E la sua scommessa si risulta più che vincente: la macchina da presa non lascia un secondo la sua Teresa ed Emma Marrone sopporta sulle sue spalle il peso dell’intera storia. Non c’è secondo in cui Emma Marrone, il suo primo piano e il suo corpo siano lasciati nell’ombra.

E quello che sulla carta poteva apparire un azzardo si rivela invece la chiave vincente. Emma Marrone si presta con assoluta credibilità al film diventando un tutt’uno con il personaggio. Non teme di modificare il suo aspetto fisico tanto che in diversi frangenti la sua prova ricorda quella di Charlize Theron in Monster o di Sandra Bullock in The Unforgivable. A differenza di quanto accade in altri film in cui spesso una cantante è solo un volto tra gli altri, in Il ritorno Emma Marrone è il film.

Priva delle sovrastrutture che spesso la musica impone, Emma Marrone diventa Teresa e ne restituisce la complessa psicologia. La mamma leonessa delle prime scene, quella che per tirare la carretta è disposta ad accettare qualsiasi impiego ma non a lasciare il figlio a casa, pian piano si tramuta in una donna la cui psicologia è inevitabilmente segnata non tanto dall’esperienza del carcere quanto dal ritorno a casa, come ben suggerisce il titolo stesso del film.

Il ritorno a casa per la Teresa di Emma Marrone nel film si trasforma pian piano in odissea. La sua Itaca è a portata di mano ma non c’è un “Penelope” ad attenderla. Il suo più grande sacrificio si è trasformato nella sua condanna più pesante: un marito che ha già un’altra vita e un figlio che la rifiuta, l’allontana e che deve imparare ad amarla. È interessante notare il lavoro che Chiantini fa sul corpo di Emma, sul suo volto e sulla sua postura, ma di questo avremmo modo di parlarne prossimamente.

Quello che in questo momento ci preme sottolineare è come il cinema italiano abbia trovato in Emma Marrone un’interprete pura e malleabile. In grado di mettersi al servizio anche di una storia in cui, senza trucco e senza inganno, si sporca letteralmente le mani e non teme per la sua manicure. Anche nei momenti che possono sembrare più morbosi, discutibili o con il fantasma di Medea all’orizzonte.

Il ritorno: Le foto del film 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 13/17 14/17 15/17 16/17 17/17 PREV NEXT

Le clip in anteprima

TheWom.it vi mostra quattro clip in anteprima di Il ritorno, il film di Stefano Chiantini con Emma Marrone protagonista.