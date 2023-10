Il ragazzo e l’airone: Il nuovo imperdibile film del maestro dell’animazione Hayao Miyazaki

A rriverà in Italia solo tra qualche mese ma il film Il ragazzo e l’airone è già considerato un capolavoro. Prodotto dallo Studio Ghibli, è molto di più che una semplice storia d’amore e di perdita.

Il ragazzo e l’airone, il nuovo film del maestro dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki, uscirà nelle sale italiane il 1° gennaio 2024 grazie a Lucky Red, rinnovando il consolidato rapporto di distribuzione con Studio Ghibli. Presentato al Festival di Toronto e a quello di San Sebastian, Il ragazzo e l’airone è uscito nei cinema giapponesi lo scorso 14 luglio senza alcuna campagna promozionale o trailer: si è trattato di una strategia unica che ha visto crescere l’hype nei confronti del film.

L’attesa è stata però premiata: Il ragazzo e l’airone ha conquistato il box office fin dal primo weekend con 11,3 milioni di dollari e battendo i record precedenti dello Studio Ghibli. A due mesi dall’uscita, ha incassato in patria oltre 45 milioni di dollari mentre in Italia sarà visibile in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma.

Una scena del film Il ragazzo e l'airone.

Una fantasmagoria meravigliosa e sorprendente

Già acclamato come un capolavoro in Giappone, Il ragazzo e l’airone, il nuovo film di Hayao Miyazaki inizia come una semplice storia di perdita e amore per poi trasformarsi in uno sbalorditivo lavoro di immaginazione e fantasia. Dopo che il creatore di film come La città incantata, La principessa Mononoke e Il castello nel cielo aveva annunciato il suo ritiro, Il ragazzo e l’airone appare come un dono particolarmente prezioso da preservare dal momento che potrebbe essere realmente l’ultima fatica di uno dei più grandi artisti del cinema, non solo d’animazione.

Da razzo, Miyazaki ha letto il romanzo How Do You Live? di Genzaburo Yoshino, ne è rimasto affascinato e lo ha considerato come uno dei suoi preferiti di sempre. Il ragazzo e l’airone, in un primo tempo, doveva essere l’adattamento di quel libro ma Miyazaki ha usato il romanzo come uno tanti spunti di un puzzle abbagliante che attinge ancora di più alla sua stessa giovinezza.

La storia ci porta durante la Seconda guerra mondiale. Il giovanissimo Mahito Maki vive una straziante tragedia famigliare ed è costretto a trasferirsi immediatamente in campagna. Qui, suo padre lavora per conto di una famiglia che costruisce aerei per l’esercito giapponese, proprio come il padre dello stesso regista.

Isolato, Mahito inizia a esplorare i misteriosi paesaggi intorno e incontra un airone cenerino, la cui presenza è persistente. Nel suo girovagare, si imbatte anche in una torre abbandonata. Incuriosito, Mahito vi entra ed è da quel momento in poi che il film Il ragazzo e l’airone si trasforma in una fantasmagoria meravigliosa e spesso sorprendente (di cui non spoileriamo appositamente nulla).

Visivamente, il film mostra un Miyazaki all’apice delle sue capacità: il regista riempie l’inquadratura con splendide composizioni, colori vibranti e movimenti accattivanti. Man mano che trascina nelle profondità dei suoi misteri, il film Il ragazzo e l’airone diventa più ricco, più strano e più profondamente bello, rivelandosi come un’esperienza cinematografica singolare e trasformativa. In poche parole, Il ragazzo e l’airone è un film da non perdere.

