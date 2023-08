Il ragazzo della piscina al centro di un triangolo perverso tra madre e figlia nel film di Rai 2

R ai 2 propone il film Il ragazzo della piscina, un thriller Lifetime in cui un affascinante giovane medita un contorto piano di vendetta contro la donna con cui ha avuto un’avventura, coinvolgendo la figlia di lei.

Per il ciclo Nel segno del giallo, Rai 2 trasmette in prima visione tv il film Il ragazzo della piscina, un thriller diretto da Rolfe Kanefsky. Interpretato da Jessica Morris, Tanner Zagarino ed Ellie Darcey-Allen, racconta la storia di Gale, una donna che ha una breve avventura con Adam, un giovane addetto alle pulizie della piscina. Vedendosi poi continuamente rifiutato, Adam comincia a frequentare Becca, la figlia liceale di Gale, usandola come pedina di un piano di vendetta elaborato e perverso.

La trama del film

Produzione Lifetime, il film di Rai 2 Il ragazzo della piscina prende avvio subito dopo il divorzio di Gale Foley (Jessica Morris) dal marito traditore (Clark Moore). In cerca di un nuovo inizio, Gale si trasferisce in una nuova casa con piscina inclusa insieme alla figlia adolescente Becca (Ellie Darcey-Alden). Ed è così che conosce Adam Lance (Tanner Zagarino), l’addetto alle pulizie della piscina assunto dalla precedente proprietaria.

Affascinata dal bell’aspetto e dalla personalità soave di Adam, Gale finisce per condividere una bollente avventura con il ragazzo ma se ne pente immediatamente. Per lei, è stato un errore da non ripetere mentre per Adam è più complicato accettare il rifiuto. Tuttavia, Gale è presto inorridita quando scopre che Adam sta corteggiando Becca per vendicarsi di lei. Non le resta allora che provare a farlo uscire dalla sua vita e da quella della figlia ma non è facile come sembra: l’ex amante ha una mente più contorta che mai… e il ritrovamento di un dente nella piscina dovrebbe servirle già da monito.

Un triangolo pericoloso

Sulla falsariga di Attrazione fatale ma a parti invertite, il film di Rai 2 Il ragazzo della piscina ha il suo psicopatico di turno nel personaggio di Adam, un cattivo tanto seducente quanto “divertente” da guardare in azione. Man mano che la storia procede, inoltre, emerge un inatteso aspetto tragico legato al rapporto che il giovane aveva con i genitori e, in particolar modo, con il padre (emergerà come sia stato da minorenne il principale sospettato della sua morte).

Tuttavia, anche il personaggio di Gale, se ben analizzato, non appare come l’eroina da salvare a tutti i costi. I motivi che la spingono ad esempio a rifiutare Adam dopo aver ceduto puzzano di involontaria ipocrisia: la ragione dei suoi “no” è da ricercare nell’età del ragazzo, eppure era stata lei stessa a lamentarsi degli stereotipi sulle donne che frequentano uomini più giovani. E, come se non bastasse, trascura anche di rivelare alla figlia Becca la verità su quanto accaduto tra lei e Adam, dimostrando come le importi più dell’orgoglio e della reputazioni che la sicurezza della figlia quando questa comincia a cambiare bruscamente.

Dal canto suo, Becca man mano che la storia del film di Rai 2 Il ragazzo della piscina procede, litiga bruscamente con tutti coloro che provano ad avvertirla delle stranezze di Adam. Compreso il padre Tony, a cui Gale si rivolge per salvare la situazione, e l’amica Jackie (Cynthia Aileen Strahan), su cui Adam riverserà la sua furia.

