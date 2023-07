Il racconto perfetto: La serie tv Netflix per imparare a essere liberi da un bestseller

N etflix rende disponibile la serie tv Il racconto perfetto, storia d’amore di due ragazzi agli antipodi che per essere felici devono prima di tutto capire chi sono e liberarsi dalle aspettative altrui.

Netflix propone dal 28 luglio la serie tv Il racconto perfetto, tratta dall’omonimo romanzo di Elísabet Benavent. Della scrittrice, Netflix ha già adattato i romanzi Valeria, trasformato in una serie tv, ed Eravamo canzoni, diventato invece un film.

Negli otto episodi di Il racconto perfetto si racconta la storia di Margot e David, due giovani che vengono da mondi diversi. Lei è l’ereditiera di un impero alberghiero mentre lui deve svolgere tre lavori per sbarcare il lunario. Ma, quando le loro strade si incrociano, si rendono conto che solo loro potranno aiutarsi a vicenda a riconquistare le proprie anime gemelle.

Anna Castillo e Álvaro Mel nella serie tv Netflix Il racconto perfetto danno vita ai personaggi di Margot e David ma al loro fianco troviamo anche attori come Ana Belén, Lourdes Hernández , Ingrid García-Jonsson, Ane Gabarain, Elena Irureta e il nostro Mario Ermito.

La trama della serie tv

Il racconto perfetto, il romanzo di Benavent da cui è tratta la serie tv Netflix omonima, è secondo la sua autrice “un’ode alla naturalezza, la storia di come innamorarsi di se stessi e di smetterla con la ricerca della perfezione. Margot uscirà dalla sua zona di comfort per iniziare a costruirsi da zero. Il suo obiettivo sarà quello di imparare a essere veramente libera, senza paure e senza manie”.

Margott, la protagonista femminile, appartiene a una famiglia benestante. Viaggia per il mondo anche per via del fatto che è proprietaria di una catena di alberghi di lusso ma è intrappolata in una relazione che non la convince del tutto: dal fidanzato si sente, infatti, travolta e soffocato. Di lei si potrebbe dire che ha “tutto” ma la vita che vive non è quella che vorrebbe.

David, invece, vive sul divano dei suoi amici, si prende cura del loro bambino e serve birra e long drink in un locale di Madrid mentre la mattina lavora in un negozio di fiori, curando ogni dettaglio al millimetro. Romantico senza speranza, non riesce a essere il cattivo ragazzo a cui tanto aspira la sua fidanzata.

Due vite alla ricerca di una nuova direzione, Margot e David finiscono per diventare grandi amici dopo una folle notte a Madrid. E insieme si impegnano in un’unica grande missione: riconquistare i loro partner. Ci riusciranno o qualcos’altro di inaspettato cambierà i loro piani?

Il mare, inoltre, è ancora una volta protagonista del lavoro di Benavent: in questo caso, la scelta è ricaduta sulla Grecia. “La storia è nata lì”, ha spiegato la scrittrice. “Ero andata in vacanza con mio marito e al ritorno avevo già quasi tutto in testa”.

Il poster italiano della serie tv Netflix Il racconto perfetto.

I personaggi principali

Scopriamo insieme quali sono i personaggi che popolano la serie tv Netflix Il racconto perfetto.

Margot (Anna Castillo)

Erede di un impero alberghiero, ha sempre seguito le regole. Ha una vita apparentemente perfetta ma, dopo essere scappata dalle sue nozze, si imbatte in David, uno sconosciuto con cui sarà del tutto onesta e che le ricorderà cosa conta davvero per essere felice.

David (Álvaro Mel)

Svolge ben tre lavori part time, ascolta musica su un iPod ed è un romantico innamorato della vita. Non gli importa cosa pensino gli altri e cerca di essere sempre se stesso, che si tratti di dormire su un divano per evitare di pagare un affitto o di indossare magliette con i buchi. È l’esatto opposto di Margot.

La madre di Margot (Ana Belén)

Il suo desiderio è che la figlia sia qualcuno che non è realmente: che vada alle feste eleganti, che non mangi carboidrati e che sposi Filippo, colui che ritiene possa essere il marito perfetto per Margot.

Patricia (Lourdes Hernández) e Candela (Ingrid García-Jonsson)

Sono le sorelle di Margot. Ma anche le sue alleate e confidenti, quelle che la capiscono maggiormente e che l’aiutano, aggiungendo un tocco di umorismo in più alla sua vita.

Ivan (Jimmy Castro) e Domi (Tai Fati)

Sono i genitori di Ada e i migliori amici di David, coloro che gli hanno messo a disposizione il divano. Sono loro a incoraggiare David a valorizzarsi maggiormente e a porre fine alla sua relazione tossica con Idoia.

Idoia (Lydia Pavón)

È la fidanzata di David ma i due non hanno nulla a che spartire. Attraente e superficiale, non apprezza David per quello che è ma la gelosia nei confronti di Margot comincerà a farle cambiare idea.

Filippo (Mario Ermito)

Ha promesso di essere l’uomo perfetto, quello che ogni genitore vorrebbe per la propria figlia. Quando Margot manda all’aria le nozze, le lascia tempo per schiarirsi le idee. Ma si incontreranno nuovamente dopo l’estate?

