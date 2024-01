Il quinto giorno: La serie tv di Rai 2 che, in chiave eco-thriller, ci spiega perché siamo noi i mostri

A rriva su Rai 2 la serie tv Il quinto giorno, una coproduzione su un team di scienziati chiamati a confrontarsi con le conseguenze del nostro poco rispetto per l’ambiente. Da un bestseller di 900 pagine.

Il quinto giorno è la serie tv che Rai 2 propone in prima visione assoluta dal 10 gennaio. Presentata in anteprima al Festival di Berlino 2023, la serie tv di Rai 2 Il quinto giorno è una coproduzione tra Germania, Austria, Belgio, Italia, Svizzera, Francia e Giappone, ed è definita un eco thriller per via dei temi trattati.

Basata su un romanzo di Franz Schätzing, ha per protagonisti gli attori Alexander Karim, Cécile de France, Leonie Benesch, Joshua Odjick, Kista Kosonen, Barbara Sukowa, Rosabell Laurenti Sellers e Oliver Masucci. La storia ruota intorno a una misteriosa forza degli abissi che, dopo anni di inquinamento incontrollato e inesorabile cambiamento climatico, inizia a usare le creature dell’oceano come corpi ospitanti per dichiarare guerra all’umanità.

La trama della serie tv

In tutto il mondo si verificano strani eventi, provenienti dagli oceani: le balene distruggono le imbarcazioni, i granchi che provengono dalle profondità attaccano le spiagge e le cozze bloccano le navi portacontainer. Uno sconosciuto verme di ghiaccio destabilizza i pendii continentali e scatena tsunami. Un patogeno mortale si diffonde nelle acque potabili.

Inizia così la serie tv di Rai 2 Il quinto giorno, con le vite umane sempre più in pericolo. La situazione peggiora di giorno in giorno, eppure nessuno riesce a stabilire una connessione tra gli eventi apparentemente casuali. Nessuno tranne un gruppo di scienziati che condividono l’idea che qualcosa di molto più grande sia in gioco: una forma di vita intelligente che risiede nelle profondità, capace di manipolare l'oceano e tutto ciò che vi dimora. Un essere che ha assistito alla nostra distruzione dei mari e ha deciso di spingerci verso l'estinzione. Ma quasi nessuno crede alle loro scoperte. E così, il gruppo è costretto a intraprendere una missione a rischio della vita, avventurandosi nell'Oceano Artico. La loro è una missione che sanno potrebbe costare loro la vita.

“Quando mi è stato proposto di realizzare Il quinto giorno, sono stato fortunato perché non sapevo nulla a riguardo, e ho chiesto alle persone che ne sapevano di non dirmi nulla, così sono riuscito ad avvicinarmici alla storia con la mente aperta”, ha sottolineato lo showrunner Frank Doelger. “Ciò non era importante solo per la mia capacità di valutarne i meriti per l'adattamento, ma anche perché sapevo che qualsiasi adattamento doveva essere valido non solo per coloro che avevano letto il romanzo ma anche per coloro che non l'avevano fatto”.

“Quando l'ho letto, ho capito perché il romanzo è stato un così grande successo e perché il suo messaggio è ancora più urgente rispetto a quando è stato scritto. E, sebbene il romanzo sia molto lungimirante, è sorprendente quanti eventi riesca a prevedere. Ho anche capito quanto sarebbe stato impegnativo riassumere l'inchiesta di 900 pagine del romanzo sul fenomeno naturale che guida la storia in una serie avvincente incentrata sui personaggi. La chiave per me è stata immaginare la serie come un monster movie in cui i personaggi sanno che c'è qualcosa là fuori, ma non sanno cosa”.

“Suggerire la presenza del mostro fin dall'inizio, ma non rivelarlo fino alla fine. Un monster movie nel quale scopriamo che il mostro siamo noi”.

Il poster internazionale della serie tv di Rai 2 Il quinto giorno.

Guida ai personaggi

Scopriamo insieme quali sono i personaggi che animano la serie tv di Rai 2 Il quinto giorno.

Dr. Sigur Johanson (Alexander Karim)

Il biologo marino è un esperto riconosciuto a livello internazionale. Ha temporaneamente abbandonato l'insegnamento, ma il suo lavoro per l'industria lo costringe a fare compromessi che lo preoccupano sempre di più. Quando una vecchia fiamma, Tina Lund, torna nella sua vita, sentimenti che credeva dimenticati vengono risvegliati. La sua passione per la scienza e l'ambiente riceve uno slancio senza precedenti e Johanson apre una porta verso un mondo precedentemente sconosciuto.

Dr. Cécile Roche (Cécile de France)

La biologa molecolare è un'esperta nel suo campo. La sua specialità complessa ma chiaramente strutturata è l'antitesi della sua vita familiare: si scontra troppo spesso con l’ex marito sull'educazione dei suoi due adolescenti. Quando compare un pericoloso batterio, le sue paure di una pandemia incontrollabile diventano realtà. Cécile Roche capisce che il modo migliore per salvare la vita dei suoi cari è combattere il pericolo in prima linea.

Charlie Wagner (Leonie Benesch)

La dottoranda è molto talentuosa e ha una mente cristallina, che, unita al suo temperamento vivace e alla sua testardaggine, fa sì che spesso ottenga ciò che vuole. Un pesante trauma dal suo passato pesa ancora su di lei e la fa sentire sola. Mentre il mondo vacilla sull'orlo dell'abisso, spetta a lei riconoscere i suoi punti di forza e affrontare l'ignoto con coraggio.

Leon Anawak (Joshua Odjick)

Il giovane ricercatore di balene è considerato un grande talento nel suo campo. Ha anche radici profonde nelle tradizioni della sua nativa Vancouver Island, dove trova pace e chiarezza lontano dal frastuono del mondo. Questo cambia bruscamente quando una persona a lui cara perde la vita in un attacco di balene e lui deve mettere in discussione tutto ciò che sapeva. Per trovare risposte, lascia la sua zona di comfort e diventa parte di un gruppo di scienziati internazionali.

Prof. Katharina Lehmann (Barbara Sukowa)

L'altamente rispettata professoressa di geologia marina ha dedicato la sua vita alla ricerca e all'insegnamento. Ha grandi aspettative per tutti i suoi studenti, ma c'è un legame speciale tra lei e Charlie. Quando una nave di ricerca con i suoi studenti a bordo affonda, le uniche spiegazioni per l'incidente sembrano contraddire tutti i principi della scienza naturale. Lehmann deve decidere se è disposta a scartare fatti conosciuti e intraprendere percorsi completamente nuovi.

Alicia Delaware (Rosabell Laurenti Sellers)

L'analista dati dell'agenzia UNESCO è molto comunicativa, perseverante, aperta e sicura di sé. Ma Alicia è anche orientata alla famiglia: quando sua madre si ammala gravemente, Alicia è lì per lei senza esitazioni. Tuttavia, mentre la crisi globale peggiora, Alicia si imbarca in un viaggio di ricerca nell'Artico con un team di scienziati. Non ha idea di quanto rischiosa sarà l'avventura per lei.

Riku Sato (Takehiro Hira)

Il dipendente di lunga data di Aito Mifune irradia calma e compostezza. Ha sempre avuto la certezza che un giorno l'umanità dovrà pagare per i suoi crimini contro la natura. Quando Sato si rende conto che c'è un legame tra gli sviluppi catastrofici in diverse parti del mondo, convince Mifune a finanziare una missione di ricerca. Sato stesso si unisce alla spedizione. Ma non ha idea di cosa lo attende in mare.

Aito Mifune (Takuya Kimura)

L'imprenditore e filantropo Aito Mifune è sempre stato un passo avanti rispetto alla sua epoca. Quando una forma di vita intelligente sconosciuta minaccia il mondo così come lo conosciamo, è l'unico ad accettare le idee degli scienziati che ruotano intorno a Sigur Johanson. Fornisce immediatamente una spedizione di ricerca con tutto ciò che è necessario affinché il team di esperti possa entrare in contatto con l'intelligenza appena scoperta e prevenire la minaccia alla civiltà umana.

