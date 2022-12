A rriva su Sky il film Il prodigioso Maurice, la storia di un gatto parlante lestofante che è nata dalla penna di uno dei più importanti scrittori inglesi del Novecento.

Sky trasmette in prima visione assoluta il 28 dicembre il film d’animazione Il prodigioso Maurice. Dalle atmosfere divertenti ispirate alla fiaba dei fratelli Grimm sul pifferaio magico di Hamelin, è basato su uno dei più popolari romanzi di Sir Terry Pratchett (oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo).

Alla regia c’è Toby Genkel, uno dei più apprezzati registi d’animazione. La sua carriera vanta titoli come Cicogne in missione e Ooops, ho perso l’arca. La sceneggiatura è invece firmata da Tessy Rossio, autore di film amatissimi come Shrek, Aladdin e Pirati dei Caraibi.

La trama del film Il prodigioso Maurice

Il prodigioso Maurice, il film proposto da Sky, racconta la storia di Maurice, un gatto di strada che, dotato del potere della parola, ha escogitato la truffa perfetta per fare soldi. È stato trovato da Keith, un adolescente che non è di certo una cima d’intelligenza. Insieme, se ne vanno di città in città e raccontano ai residenti di essere infestati dai topi: così facendo, l’eloquente Maurice riesce a vendere ai vari sindaci i servizi di Keith, che con il suo flauto riesce a portare i roditori lontano. Tutti sono così felici ma nessuno sa che i topi, stranamente educati e alfabetizzati, sono in realtà complici dell’inganno.

Tuttavia, dopo l’ennesima truffa, i topi sono stanchi dell’inganno e manifestano il loro desiderio di trasferirsi in una sorta di “terra santa”, dove roditori e umani vivono in santa pace. Maurice, che conosce qualcuno che è stato in quel paradiso e sa la strada, propone un ultimo colpo per finanziare il loro viaggio. Ed è così che arrivano in una piccola città, dove ben presto si rendono conto che le cose non saranno così semplici come altrove.

Due cacciatori di topi sono già in azione e, per di più, la figlia del sindaco riesce a fiutare il loro inganno. Affascinata dagli animali che parlano, Malicia propone allora al gruppo di aiutarla a scoprire quale mistero si nasconde dietro il cibo che continua a sparire dalla sua città. E per Maurice, Keith e il resto del gruppo sarà solo l’inizio di un’avventura che, tra pericoli e sorprese, non avrebbero mai potuto immaginare nemmeno con la più fervida fantasia.

Sir Terry Pratchett

Il film Sky Il prodigioso Maurice è tratto da uno dei libri di maggior successo di Sir Terry Pratchett. Scrittore inglese di romanzi fantasy, Pratchett è conosciuto soprattutto per la sua serie di libri Discworld, composta da oltre 41 titoli. Con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo in 37 lingue differenti, è considerato l’autore inglese più venduto degli anni Novanta ed è stato nominato cavaliere per i servizi alla letteratura dalla Regina Elisabetta II nel 2019.

Morto nel 2015 a soli 66 anni per le conseguenze del morbo di Alzheimer, Pratchett è anche l’autore della miniserie Good Omens che, interpretata da David Tennant e Michael Sheen, è uno dei grossi successi di Prime Video.

Un film per tutta la famiglia

“È stato per me un grande onore realizzare un film da un libro di Terry Pratchett”, ha dichiarato Toby Genkel, il regista del film Sky Il prodigioso Maurice. “Nonostante il mio entusiasmo, però, sin da subito mi sono posto una domanda: come rendere adatta a tutta la famiglia una storia straordinaria come quella del gatto truffatore, che in origine ha anche elementi che possiamo considerare oscuri? Fortunatamente, in mio soccorso è intervenuta la sceneggiatura di Terry Rossio, in grado di modificare i passaggi più controversi senza alterare l’umorismo atipico dello scrittore inglese”.

La forza del film Sky Il prodigioso Maurice consiste maggiormente nel modo in cui sono stati delineati i personaggi, a partire dal gatto protagonista. All’inizio della storia Maurice appare come un truffatore il cui tratto principale è l’egoismo. Tuttavia, man mano che il racconto procede, lo vedremo andare incontro a un processo di formazione per cui sul finale si sacrificherà per salvare uno dei topi.

Al pari di Maurice, anche l’adolescente Keith, il finto “pifferaio magico”, cambierà carattere nel corso della narrazione. In un primo momento, appare come un adolescente che, sfortunato e smarrito, sembra felice di suonare il flauto per guadagnarsi da vivere con quel lestofante di Maurice. Ma, alla fine, lo vedremo trasformarsi in un eroe che riesce a battere il male e conquistare il cuore di una ragazza.

La ragazza in questione è Malicia, forse la vera eroina del film. Intelligente, astuta e “strana”, rasenta la genialità ma ha anche una certa dose di follia. Per lei, la linea tra realtà e fantasia non ha confini ben definiti e non considera nemmeno l’idea di fallire o farsi male.

Ma la storia di Maurice non sarebbe epica senza il supporto dei suoi cinque amici topi, ognuno dotato di una caratteristica unica che lo contraddistingue (il cuore, il carattere da leader militare, la saggezza, l’ingenuità e l’indole da intrattenimento). O senza la presenza di due nemici da sconfiggere: il terribile Re Topo, che con le sue capacità mentali ha soggiogato tutti i ratti della cittadina di Malicia, e il vero Pifferaio Magico, che con il suo malefico incantesimo domina nei boschi e non solo.

