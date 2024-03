D ai creatori di Il trono di spade, arriva su Netflix la serie tv Il problema dei 3 corpi, un invito a esplorare l'ignoto, a sfidare il noto e a riflettere sul nostro posto nell'universo. Ecco la nostra guida esclusiva.

Prepariamoci per l’epica serie tv Il problema dei 3 corpi che arriva il 21 marzo su Netflix, diretta dai geni creativi di David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo. Basata sul bestseller cinese di Liu Cixin, la serie tv Netflix Il problema del 3 corpi promette di portare gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso il tempo, lo spazio e la mente umana.

Tutto inizia quando un omicidio brutale durante la Rivoluzione Culturale Cinese cambia il destino dell’universo. Negli anni ’60 a Pechino, gli intellettuali vengono torturati per le loro idee. Quando la studente di astrofisica Ye Wenjie subisce una perdita terrificante, la sua fede nella civiltà viene messa alla prova e il suo desiderio di vendetta cresce. Al giorno d’oggi, la scienza sembra essere in tilt poiché gli esperimenti in tutto il mondo iniziano a fallire. Un gruppo di giovani scienziati di Oxford, soprannominati i Cinque di Oxford, deve capirne il motivo. Quando la realtà stessa inizia a giocare loro brutti scherzi, il caos prende il sopravvento.

Cosa aspettarsi:

Una storia di sopravvivenza umana di proporzioni epiche.

Un cast internazionale che porta alla vita una gamma di personaggi indimenticabili.

Ambientazioni mozzafiato che spaziano dalla Cina degli anni ’60 all’Inghilterra contemporanea e oltre.

Misteri sci-fi che terranno gli spettatori incollati allo schermo fino all’ultima scena.

Una rappresentazione autentica della cultura cinese e della storia mondiale.

Perché guardarla:

Se sei fan dei libri, questa serie porterà alla vita i tuoi personaggi preferiti e le tue storie preferite con un nuovo livello di intensità visiva e narrativa.

Se sei nuovo alla serie, preparati a essere trasportato in un mondo di avventure cosmiche e intrighi umani che ti lasceranno senza fiato.

Con la regia magistrale di Derek Tsang, i primi due episodi aprono le porte a un universo ricco di emozioni, suspense e svolte sorprendenti.

Come è nata la serie

Nel vasto panorama della produzione televisiva contemporanea, poche opere promettono di lasciare un’impronta così indelebile come la serie tv Netflix Il problema dei 3 corpi. Basata sulla trilogia di romanzi di Liu Cixin, rappresenta un ambizioso tentativo di tradurre in immagini e suoni la vastità e la profondità del genere fantascientifico.

Tutto ha avuto inizio con un incontro casuale tra Peter Friedlander, Vice President of Scripted Series di Netflix, e i maestri creativi David Benioff e D.B. Weiss. Era il 2019 e i due vivevano ancora il fenomenale successo di Il Trono di spade. Friedlander, con la saggezza di chi sa cogliere l’opportunità giusta al momento giusto, consigliò loro la trilogia di romanzi di Liu Cixin, Il problema dei 3 corpi. Ciò che seguì è una serie di eventi che avrebbe portato alla creazione di una delle serie TV più discusse e attese degli ultimi anni.

Benioff e Weiss, dopo aver divorato la trilogia, si trovarono di fronte a una storia diversa da qualsiasi altra mai incontrata. La trama, intricata e avvincente, presenta un mix unico di elementi fantascientifici e umani, con un’ampia gamma di ambientazioni e personaggi. Nonostante il loro successo con Il Trono di Spade, i due si sentirono attratti dalla sfida di portare su schermo un’opera tanto complessa e ambiziosa. Come Weiss ha sottolineato, “era un’opportunità per intraprendere qualcosa di completamente diverso, di sfidante in nuovi modi”.

Ben presto, un altro nome emerso dal panorama di HBO si è unito alla squadra: Alexander Woo, con la sua esperienza nella serie True Blood. La combinazione di questi tre talenti sarebbe stata cruciale per plasmare il destino di Il problema dei 3 corpi.

Il poster originale della serie tv Netflix Il problema dei 3 corpi.

La Fatica dell’Adattamento

L’adattamento di un materiale così complesso e amato come Il problema dei 3 corpi è stato un compito titanico. Benioff, Weiss e Woo si sono trovati a navigare tra la fedeltà al materiale di origine e la necessità di adattare la storia per una serie tv Netflix. La sfida principale è stata trovare il giusto equilibrio tra l’essenza dei libri e le esigenze della narrazione seriale. Come ha evidenziato Benioff, “Non si può semplicemente prendere le cose dai libri e metterle sullo schermo. È importante che la serie stia in piedi da sola, sia per coloro che hanno letto i libri che per coloro che non lo hanno fatto”.

Dopo un primo incontro, il trio creativo si è trovato costretto a continuare il lavoro attraverso le videochiamate a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di COVID-19. Tuttavia, questo non ha fermato il loro slancio creativo. Durante questo periodo, hanno infatti affinato la trama, sviluppato i personaggi e plasmato l’identità visiva della serie.

Uno degli elementi chiave del successo della serie è stata l’attenzione dedicata alla caratterizzazione dei personaggi. Ogni membro del cast è stato selezionato con cura per portare in vita le complesse sfumature dei protagonisti. Come ha affermato Woo, “Abbiamo lavorato duramente per rendere i personaggi il più autentici possibile. Sono la spina dorsale della serie, il motore che spinge la narrazione avanti”.

Tuttavia, una delle sfide più significative per il team è stata la creazione di ambientazioni coinvolgenti e realistiche che spaziano da epoche storiche diverse e addirittura in mondi virtuali. Da Pechino negli anni ’60 all’Oxford contemporanea, passando per mondi virtuali futuristici, ogni luogo è stato accuratamente progettato e realizzato per immergere gli spettatori nell’esperienza.

Un altro aspetto cruciale del processo creativo è stata la ricerca della rappresentazione autentica della cultura cinese e della storia mondiale. Il team ha lavorato in stretta collaborazione con consulenti esperti e ha dedicato tempo e risorse alla ricerca per garantire che ogni dettaglio fosse accurato e rispettoso.

I creatori della serie tv Netflix Il problema dei 3 corpi.

Il Futuro della Fantascienza e i suoi personaggi

Con la serie tv Netflix Il problema dei 3 corpi, i fan di tutto il mondo si preparano a un viaggio epico attraverso il tempo, lo spazio e la mente umana. Con una storia avvincente, una narrazione coinvolgente e una produzione di alta qualità, la serie si preannuncia come uno dei titoli forti di questo 2024. Sì, perché Il problema dei 3 corpi non è solo una serie tv, ma una promessa di avventura, scoperta e riflessione. È un invito a esplorare l’ignoto, a sfidare il noto e a riflettere sul nostro posto nell’universo. In un mondo sempre più caotico e incerto, ci offre una fuga verso mondi fantastici e idee audaci, e ci ricorda che, nonostante le nostre differenze, condividiamo tutti lo stesso desiderio di conoscenza e comprensione.

Conosciamo allora i personaggi che popolano il racconto della serie tv Netflix Il problema dei 3 corpi.

Jovan Adepo è Saul Durand. Membro dei Cinque di Oxford. Non meno dotato ma molto meno concentrato dei suoi colleghi, Saul è un assistente di ricerca in fisica che non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale. Quando si presenta la sfida definitiva, sarà all’altezza?

John Bradley è Jack Rooney. Membro dei Cinque di Oxford. Rude, schietto e amabile, Jack ha usato il suo diploma in fisica per sviluppare un impero degli snack da milioni di sterline.

Rosalind Chao è Ye Wenjie. Prodigio dell’astrofisica, Ye Wenjie si sente sola nell’universo dopo aver perso tutto durante la Rivoluzione Culturale Cinese. Una decisione presa negli anni ’60 echeggia attraverso i secoli e potrebbe ancora essere udita alla fine dei tempi. Da giovane, ha il volto di Zine Tseng.

Liam Cunningham è Thomas Wade. Il carismatico leader dell’operazione di intelligence più d’élite del mondo e lo stratega dietro alla difesa planetaria, Wade usa le persone come pedine. E i suoi audaci stratagemmi hanno la tendenza a avere successo.

Eiza González è Auggie Salazar. Membro dei Cinque di Oxford. Pioniera della nanotecnologia, Auggie è dedicata a risolvere problemi reali e contingenti. Forte e visionaria, è un bersaglio naturale per i nemici dell’umanità.

Jess Hong è Jin Cheng. Membro dei Cinque di Oxford. Geniale fisica teorica con una sete insaziabile di risposte alle più grandi domande dell’universo. La sua curiosità potrebbe essere la sua più grande forza, se non sarà la sua rovina.

Marlo Kelly è Tatiana. Cresciuta fin dalla nascita nell’organizzazione di Mike Evans, Tatiana ha dedicato la sua vita ad accogliere gli alieni, con qualsiasi mezzo necessario.

Alex Sharp è Will Downing. Membro dei Cinque di Oxford. Insegnante di fisica del sesto anno, Will riceve una notizia che cambia la vita e lo costringe a riconsiderare il suo posto nell’universo.

Sea Shimooka è Sophon. Un avatar nel gioco VR.

Saamer Usmani è Raj Varma. Un ufficiale navale appartenente a una famiglia militare, Raj ha un profondo impegno per il suo lavoro. La sua relazione con Jin rischia, però, di diventare un danno collaterale nella sua missione.

Benedict Wong è Da Shi. Un ufficiale di intelligence con uno stile poco convenzionale. Da Shi indaga sulle misteriose morti in corso nella comunità scientifica.

Jonathan Pryce è Mike Evans. Appassionato ambientalista trasformato in magnate del petrolio miliardario, usa le sue risorse per aiutare una missione molto specifica. Da giovane, ha il volto di Ben Schnetzer.

Eve Ridley è Seguace. Un personaggio di 9 anni che Jin incontra nel gioco VR.

Il problema dei 3 corpi: Le foto

