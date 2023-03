Il Patriarca: Guida alla nuova serie tv di Canale 5 di e con Claudio Amendola

P arte ad aprile Il Patriarca, la serie tv che segna il ritorno di Claudio Amendola su Canale 5 dopo il successo di Nero a metà. Scopriamo insieme cosa racconta la saga familiare proposta e quali sono i personaggi che la muovono.

Dal 14 aprile, salvo variazioni dell’ultimo minuto, Canale 5 trasmette la serie tv Il Patriarca, con protagonista e regista Claudio Amendola. 12 episodi suddivisi in 6 serate, Il patriarca è una produzione Camfilm per Taodue – Mediaset e ha una sceneggiatura firmata da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri a partire da un soggetto di Camilla Nesbitt.

Al centro del racconto c’è Nemo Bandera (Claudio Amendola), un carismatico imprenditore che ha portato la sua azienda, la Deep Sea, a diventare una delle più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità negli affari ma anche a traffici illeciti che hanno il centro nel porto della sua città. La sua vita viene però sconvolta quando scopre di essere malato: fra poco non potrà portare avanti le sue attività. Deve così decidere chi tra i suoi figli, che sono all’oscuro della sua attività criminale, dovrà prendere il comando della sua azienda.

Nel cast, accanto ad Amendola, troviamo Antonia Liskova, Michele De Virgilio, Giulia Schiavo, Carmine Buschini, Giulia Bevilacqua, Raniero Monaco di Lapio, Neva Leoni, Primo Reggiani, Antonio De Matteo e Marius Bizau.

Una saga familiare avvincente ed emozionante

“Il Patriarca è una serie che porta sullo schermo dei personaggi e delle storie molto coinvolgenti”, ha commentato la produttrice Camilla Nesbitt, “giocate su grandi temi universali come la ricerca del potere, i compromessi che questo spesso richiede per essere mantenuto e allo stesso tempo la forza dei legami familiari e dell’amore, capaci di sconvolgere la vita e di portare a decisioni estreme. Sono certa che la serie tv Il Patriarca, diretta e interpretata da un grande Claudio Amendola, che torna dopo alcuni anni sugli schermi di Canale5, affiancato da un cast di grande valore, saprà offrire agli spettatori sei serate ricche di emozioni”.

“Dirigere una serie come Il Patriarca ha rappresentato per me una sfida e un’opportunità allo stesso tempo”, ha dichiarato Claudio Amendola. “Una sfida perché una serie di 6 serate significa un lavoro a tempo pieno per molti mesi, un’immersione totale per arrivare a trasformare delle ottime sceneggiature in un vero e proprio mondo, coerente e interessante”.

“Il lavoro del regista è quindi in primis riuscire a dare unità e credibilità a tutti i livelli e ai reparti, dalle scenografie ai costumi, dalla fotografia alle location fino ad arrivare al cuore del progetto, cioè gli attori che, in una serie con molti personaggi come Il Patriarca, diventano una piccola comunità a cui va dedicato molto tempo perché ognuno sia valorizzato al massimo e allo stesso tempo sia al servizio della storia”, ha aggiunto l’attore e regista.

“Dirigere una serie così è anche una grande opportunità proprio perché in questa storia, questa saga familiare avvincente ed emozionante, mi è stato possibile esplorare una gamma di sfumature e di toni di racconto che non sempre si trovano nelle serie tv. In Il Patriarca c’è prima di tutto la parabola del potere ottenuto ad ogni costo e la fragilità su cui si regge, e poi l’importanza della famiglia, porto sicuro in cui ritrovare la serenità e la forza anche nei momenti più bui. E soprattutto le grandi emozioni che da sempre muovono le grandi storie: la vendetta, la rabbia ma anche l’amore e la generosità, la viltà e il coraggio, l’amicizia e il tradimento".

"E per finire non posso che ringraziare tutti i grandi professionisti che a tutti i livelli hanno lavorato con me a questo progetto con incredibile passione e che sono certo saranno orgogliosi quanto me di quanto è stato fatto”, ha concluso Amendola.

Il poster della serie tv di Canale 5 Il Patriarca.

I personaggi principali

Tanti sono i personaggi che animano la serie tv Il Patriarca, trasmessa da Canale 5 dal 14 aprile. Scopriamoli uno per uno.

NEMO BANDERA (Claudio Amendola)

Considerato il Patriarca di Levante, è un uomo che ha lottato con tutti i mezzi, anche illegali, per raggiungere il potere. Pur essendo molto legato alla moglie Serena e ai due figli, Nina e Carlo, non ha dimenticato il suo primo amore, Ada che ora giace in un letto d’ospedale in coma irreversibile e la sua primogenita Lara, nata da questa relazione e cresciuta fuori dalla famiglia.

Nemo è un uomo forte, carismatico, abituato ad essere rispettato e temuto: ora che il destino lo mette di fronte a un nemico come la malattia, la sua vita viene rimesse completamente in discussione.

SERENA BANDERA (Antonia Liskova)

Moglie di Nemo, Serena ha portato in dote a Nemo la Deep Sea, l’azienda di suo padre. È una donna elegante e sicura di sé, la vera first lady di Levante, ancora innamorata di Nemo dopo tanti anni di matrimonio. Quando Nemo decide improvvisamente di cercare un erede per la Deep Sea, si impegna perché uno dei suoi due figli si dimostri all’altezza della sfida.

LARA (Neva Leoni)

È la figlia primogenita di Nemo avuta dalla relazione con Ada. Lara non ha mai perdonato il padre per aver abbandonato lei e la mamma ed è forse l’unica a Levante a non aver paura del Patriarca. Volitiva, anche testarda, non è interessata al patrimonio di Nemo, ma segue con passione un’associazione di volontari che si occupano di giovani emarginati.

MARIO RIZZI (Raniero Monaco di Lapio)

Affascinante avvocato della famiglia Bandera, Mario è come un figlio per Nemo. Dopo la morte del padre, Mario è stato accolto nella famiglia del Patriarca ed è cresciuto sotto la sua ala protettrice. Nemo lo ha fatto studiare e Mario è diventato il suo più fidato manager e avvocato, abile a districarsi negli affari sia con mezzi legali che illegali.

È un uomo molto ambizioso, che ha stretto un patto con la sua fidanzata Elisa per riuscire con ogni mezzo a prendere il comando della Deep Sea: quando Nemo lo escluderà dalla successione perché non ha il sangue dei Bandera, non sarà facile per lui accettarlo…

FERRO (Michele di Virgilio)

È il braccio destro e amico fedele di Nemo, inizialmente è l’unico a sapere della malattia del capo. Duro, spesso spietato, è legato da un profondo rispetto e lealtà a Nemo, per cui è disposto a rischiare tutto, anche la vita.

NINA BANDERA (Giulia Schiavo)

Figlia ventiquattrenne di Nemo e Serena, Nina è una ragazza molto seduttiva, consapevole del proprio potere sugli uomini, ed è tornata da Parigi per aprire una galleria d’arte in Puglia. Quando il padre la mette in competizione con il fratello per subentrare come erede alla Deep Sea non sembra desiderosa di rinunciare alle sue ambizioni artistiche, ma le attenzioni non disinteressate di Mario la faranno ricredere.

CARLO BANDERA (Carmine Buschini)

Figlio minore di Nemo e Serena, Carlo è un ragazzo omosessuale molto sensibile e insicuro che fa uso di droghe, per questo spesso si trova in conflitto con il padre. Ha trovato in Alessandro un compagno affettuoso che ha saputo colmare i suoi vuoti, ma quando entra in lizza con la sorella per il ruolo di erede di Nemo, la tensione rischia di farlo crollare.

ELISA (Giulia Bevilacqua)

Avvocatessa affascinante e senza scrupoli, è la fidanzata di Mario, con cui ha stretto un patto: il figlioccio di Nemo diventerà il capo della Deep Sea e lei lo aiuterà in ogni modo per raggiungere questo obiettivo. Ma la scelta di Nemo di escludere Mario dalla corsa all’eredità costringe Elisa a rivedere i suoi piani e la spingerà a candidarsi a sindaco di Levante.

MALCOM (Carlo Calderone)

È un consulente finanziario assunto da Nemo alla Deep Sea. In breve tempo conquista la sua fiducia grazie a uno speciale feeling che lo avvicina a Lara con cui Nemo non riesce a instaurare un rapporto. Ma nonostante la sua apparente aria di bravo ragazzo, Malcolm nasconde un segreto…

MONTEROSSO (Primo Reggiani)

È un ispettore di polizia tornato a Levante con l’obiettivo di incastrare una volta per tutte Nemo. Onesto e incorruttibile, a differenza di molti suoi colleghi, la sua ossessione per Nemo rischia però di portarlo a compiere azioni al limite della legalità …

ALICE FLORIO (Cecilia Napoli)

Lavora con Monterosso in questura. Alice è precisa e scrupolosa e cerca spesso di evitare che l’ossessione del collega per Nemo possa diventare controproducente.

BUSCEMI (Geno Diana)

Ex ispettore di polizia, 55 anni, è il padre di Alessandro. All’insaputa del figlio è corrotto da Nemo che gli ha chiesto di fare in modo che nessun giudice dia il consenso all’eutanasia di Ada; il suo assassinio rimarrà a lungo un mistero da risolvere.

TIGRE (Antonio De Matteo)

È un narcotrafficante, boss del clan rivale di Nemo. Dopo essere uscito dal carcere, decide di attaccare frontalmente il Patriarca per sostituirsi a lui a capo di Levante. Violento e impulsivo, ha ereditato il suo potere da suo padre e vive ancora con la madre che cerca di moderarne gli eccessi.

FREDDY (Marius Bizau)

Narcotrafficante di origine rumena, è il braccio destro del Tigre. Violento e spietato, ha grandi ambizioni e non si fermerà davanti a nulla per farsi largo nella gerarchia criminale di Levante.

MONICA (Alice Torriani)

Monica è l’affascinante e facoltosa sorella di Serena. La donna accorrerà in aiuto di Serena quando il marito comincia ad avere difficoltà finanziarie, ma presto il suo aiuto si mostrerà non del tutto disinteressato…

