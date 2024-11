Il Patriarca 2: Tradimenti, vendette e oscuri segreti nella serie tv di Canale 5

C laudio Amendola torna nei panni di Nemo Bandera, un patriarca che dovrà affrontare sfide senza precedenti, sia in famiglia che nel mondo del crimine. Il conto alla rovescia per la resa dei conti è iniziato, e nessuno può dirsi al sicuro.

Parte il 15 novembre su Canale 5 Il Patriarca 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera. Per sei prime serate, la serie tv di Canale 5 Il Patriarca 2 ci condurrà nel mondo degli intrighi che ruotano intorno alla famiglia Bandera ma anche alla Deep Sea, l’azienda ittica che serve da copertura per la sua attività criminale, rispondendo alle domande lasciate irrisolte con il finale della prima stagione: Nemo scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni?

La serie tv di Canale 5 Il Patriarca 2 si preannuncia emozionante, piena di colpi di scena e tradimenti, una lotta senza esclusione di colpi per il potere. Nemo, nonostante la tragica perdita del figlio Carlo, sembra aver ritrovato un equilibrio. Al suo fianco restano i suoi alleati più fidati: la moglie Serena, interpretata da Antonia Liskova (prossimamente intervistata da The Wom), la figlia Nina (Giulia Schiavo, qui da noi intervistata) e l'avvocato di famiglia Mario (Raniero Monaco di Lapio), marito di Nina. Tuttavia, dietro la facciata di stabilità, si nascondono pericolosi intrighi: Nemo non sa ancora che Mario, il suo uomo di fiducia e genero, è in realtà l’assassino di Carlo. Un segreto così devastante che, se svelato, potrebbe far crollare tutto ciò che ha costruito.

La seconda stagione esplora inoltre il rapporto ritrovato di Nemo con Lara (Neva Leoni), la figlia avuta da una relazione passata, che è ormai ufficialmente entrata a far parte della famiglia Bandera. La sua presenza porta nuove tensioni e rivalità all'interno del clan, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alle dinamiche familiari.

Ma la quiete apparente di Nemo è destinata a essere spezzata dall’arrivo di Raoul Morabito, impersonato da Federico Dordei. Vecchio amico e ora nemico giurato, Raoul torna a Levante per vendicarsi di Nemo e riprendersi il controllo della città. I due, legati da un passato di contrabbando e tradimenti, si troveranno di nuovo faccia a faccia in uno scontro che sarà il fulcro di questa stagione, una resa dei conti tra amicizia, tradimento e ambizione: chi ne uscirà vincitore?

Sul piano personale, Nemo continua a lottare contro la progressione dell'Alzheimer. Mentre i ricordi iniziano a sfuggirgli, la malattia lo costringe a riflettere su tutte le sue scelte: poteva andare diversamente? L’ascesa a Patriarca è davvero ciò che desiderava?

Il poster della serie tv di Canale 5 Il Patriarca 2.

I personaggi principali

Conosciamo meglio quali personaggi animano le nuove storie della serie tv di Canale 5 Il Patriarca 2.

Nemo Bandera (Claudio Amendola)

La diagnosi del morbo di Alzheimer lo ha costretto a ripensare alla sua vita. Il destino gli ha anche portato via il figlio minore Carlo e ora, affiancato dalla moglie Serena e dalle due figlie, Nina e Lara, avuta dal suo primo amore Ada, deve scegliere il suo successore alla Deep Sea, l’azienda che ha fatto prosperare con mezzi leciti e illeciti. Ma un nuovo nemico tornato dal passato minaccia di portargli via tutto.

Serena Bandera (Antonia Liskova)

A causa della malattia del marito deve difendere la Deep Sea da sua sorella Monica, tornata con l’intento di riprendersi l’azienda che aveva fondato loro padre. Sempre combattiva e autorevole, deve mettere da parte il dolore per la morte del figlio Carlo per aiutare Nemo e proteggere la figlia maggiore Nina, che aspetta un figlio da Mario, dalle insidie della famiglia Morabito.

Lara (Neva Leoni)

Volitiva, anche testarda, non è interessata al patrimonio di Nemo, ma segue con passione un’associazione di volontari che si occupano di giovani emarginati. Il suo coraggio e la sua determinazione non lasciano indifferente Mario, nonostante sia sposato e aspetti un figlio da Nina. Quando le cose volgeranno al peggio per Nemo dovrà prendere una decisione: aiutarlo o mantenere la sua promessa di non volersi far coinvolgere dal padre?

Mario (Raniero Monaco di Lapio)

Mario è come un figlio per Nemo. Dopo la morte del padre, Mario è stato accolto nella famiglia del Patriarca ed è cresciuto sotto la sua ala protettrice. Dopo aver lasciato Elisa e poi sposato e messo incinta Nina, vuole essere il prescelto da Nemo per prendere il comando della Deep Sea. Ma nonostante questo, a causa della sua sfrenata ambizione, ha ucciso Carlo Bandera e ora porta con sé questo terribile segreto...

Nina Bandera (Giulia Schiavo)

Nina aspetta un bambino da Mario che l’ha sposata con l’intento di diventare l’erede di Nemo alla Deep Sea. Nina, sofferente anche per la morte del fratello Carlo, capisce che Mario non è sincero nei suoi sentimenti e soffre anche per la scelta del padre di voler far entrare la sorellastra Lara come erede alla Deep Sea. Questi sentimenti contrastanti la porteranno a scelte molto pericolose…

Ferro (Michele De Virgilio)

Duro, spesso spietato, è legato da un profondo rispetto e lealtà a Nemo, per cui è disposto a rischiare tutto, anche la vita. È legato da un particolare affetto per Lara che vede un po’ come una figlioccia ed è pronto a tutto per difenderla.

Elisa (Giulia Bevilacqua, qui da noi intervistata)

È pronta a farla pagare al suo ex fidanzato Mario che l’ha ingannata, facendola abortire e togliendole quindi la possibilità di diventare madre.

Ambiziosa e senza scrupoli, trova in Raoul Morabito un alleato tanto pericoloso quanto affascinante.

Monterosso (Primo Reggiani)

Vuole incastrare Nemo Bandera a tutti i costi per l’omicidio del suo amico ex poliziotto Buscemi. Ha in mano una formidabile arma per ricattare Mario e arrivare finalmente a Nemo, ma l’arrivo di Morabito manda all’aria i suoi piani.

Alice Florio (Cecilia Napoli)

Alice è precisa e scrupolosa e cerca spesso di evitare che l’ossessione del collega per Nemo possa diventare controproducente. L’arrivo della nuova commissaria Chiara Marziale le cambierà la vita in tutti i sensi…

Monica (Alice Torriani)

Ormai socia della Deep Sea, è disposta a tutto pur di togliere l’azienda dalle mani della sorella e della famiglia Bandera. Ma quando Raoul comincia a non rispettarla più e a collaborare con Elisa, Monica inizia ripensare alle sue priorità e cerca di ricostruire un rapporto con l’unica persona che può considerare la sua famiglia: Serena.

Raoul Morabito (Federico Dordei)

Quando erano giovani, lui e Nemo lavoravano entrambi come contrabbandieri a Levante. Quando decise di prendere il controllo di Levante insieme a Tony, il padre di Mario, Raoul cercò di spodestare Nemo, ma il Patriarca uccise Tony e costrinse Raoul all’esilio. Raoul è tornato quindi per riprendersi ciò che gli è stato tolto, e per farlo è disposto a tutto. Oltre a manovrare Monica per riprendere il controllo della Deep Sea, cerca un’alleanza con Elisa, da poco divenuta sindaco di Levante: la donna vuole vendicarsi del tradimento di Mario, e Raoul sfrutta la sua indole malvagia per distruggere l’impero che Nemo ha costruito.

Daniel Morabito (Giorgio Belli, intervistato prossimamente da TheWom)

Cresciuto nell’agio, Daniel ha deciso di allontanarsi dalle losche attività del padre per farsi una vita sua, ma all’inizio della seconda stagione viene convocato da Raoul e ritorna a casa. Conoscendo il giro criminale di cui il padre fa parte, Daniel cerca di tenersene a distanza. Ma Raoul ha altri piani e lo spinge a prendere il suo posto all’interno delle attività di famiglia. Daniel intanto conosce Nina Bandera, e tra i due nasce scocca una scintilla nonostante appartengano a due famiglie ferocemente rivali.

Chiara Marziale (Claudia Vismara)

È una donna forte, risoluta, integerrima: per questo motivo, quando entra nella storia, si oppone subito a Monterosso e ai suoi metodi poco ortodossi. Ma nel corso della stagione si lascerà andare sempre di più, al punto che, quando conosce la poliziotta Alice nascerà qualcosa che va oltre il lavoro.

