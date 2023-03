Il padre della sposa – Matrimonio a Miami: Su Sky il terzo film tratto da un romanzo di successo

A rriva su Sky il film Il padre della sposa – Matrimonio a Miami. È il terzo adattamento di un romanzo di metà Novecento ma, a differenza dei precedenti due lungometraggi, presenta importanti modifiche per tenere la storia al passo coi tempi.

Sky trasmette il 02 aprile in prima visione assoluta Il padre della sposa – Matrimonio a Miami, film diretto da Gary Alazraki. Con un cast di prim’ordine, che va da Andy Garcia e Gloria Estefan ad Adria Arjona e Diego Boneta, si tratta del terzo titolo che porta sullo schermo il romanzo di Edward Streeter, pubblicato nel 1949.

A differenza dei due precedenti film, uno degli anni Cinquanta e uno degli anni Novanta, il film Sky Il padre della sposa – Matrimonio a Miami trasporta la vicenda in un contesto del tutto differente marcando le differenze culturali tra statunitensi e ispanici.

Cosa racconta il film

Il film Il padre della sposa – Matrimonio a Miami, trasmesso da Sky è il terzo adattamento della storia di Streeter, voluto espressamente dal colosso HBO. Curiosamente, ognuna delle tre versioni della storia è uscita a più di 30 anni di distanza dall’altra e, per tale ragione, riflette i valori di tre epoche totalmente diverse. Le prime due, ad esempio, erano interpretate da attori anglosassoni, in gran parte bianchi mentre la terza no.

Seppur in comune con le altre due precedenti versioni siano rimasti un padre teso per il matrimonio della figlia e una sposa in imbarazzo, Il padre della sposa – Matrimonio a Miami dà una svolta latina alla storia, interando nel racconto le lotte familiari inerenti alle famiglie cubane e messicane, in particolare di quelle in cui la generazione più anziana è immigrata negli Stati Uniti.

La famiglia protagonista è infatti quella degli Herrera. Andy Garcia e la cantante Gloria Estefan interpretano Billy e Ingrid Herrera, i due genitori di discendenza cubana di Sofia e Cora (Adria Arjona e Isabela Merced). Diego Boneta è invece Adan Castillo, il fidanzato messicano di Sofia. La trama, a grandi linee, è ultra nota: Billy deve fare i conti con il fatto che Sofia, la sua bambina, è cresciuta e sta per lasciare il nido familiare. Tuttavia, le origini dello sposo rappresentano ulteriore fonte di preoccupazione.

Il poster originale del film Sky Il padre della sposa - Matrimonio a Miami.

Il primo padre della sposa

Il primo Il padre della sposa uscì nel 1950 e vedeva Spencer Tracy ed Elizabeth Taylor nei panni di Stanley e Kay Banks, un avvocato di successo e la figlia ventenne in processo di sposarsi. La madre, Ellie, aveva invece il volto di Joan Bennett. Il film era diretto dal leggendario Vincente Minnelli e rifletteva molti dei valori americani di metà secolo.

La Kay della Taylor, ad esempio, era poco più che adolescente e, come si usava ai tempi, era già in età da marito. Per una giovane donna della sua classe, il matrimonio rappresentava l’apice del successo e dell’affermazione, soprattutto per i suoi genitori. Stanley, il padre, era preoccupato per il futuro della figlia e ogni suo timore veniva fugato nel momento in cui, parlando con il futuro genero Buckley (Don Taylor), scopriva che questi era il proprietario di una piccola azienda: poteva tranquillamente provvedere alla figlia.

Don Taylor, Spencer Tracy ed Elizabeth Taylor nel film Il padre della sposa (1950).

Il secondo padre della sposa

Il secondo Il padre della sposa è uscito al cinema 41 anni dopo il primo film e la sua trama non si discosta di molto. Il protagonista era Steve Martin nei panni di George Banks, il proprietario di un’azienda di scarpe sportive di successo a San Marino, in California. La moglie Nina aveva il volto di Diane Keaton mentre la figlia Annie, sposa in divenire, era supportata da Kimberly Williams-Paisley al suo debutto.

Annie, fresca di laurea, aveva 22 anni ed era appena tornata da un viaggio in Europa quando annunciava di essere fidanzata con Bryan MacKenzie (George Newbern), un giovane che conosceva da appena tre settimane. Bryan apparteneva a una famiglia benestante e aveva un buon carattere ma, nonostante ciò, a George non piaceva. Del resto, come ogni papà boomer pensava che nessuno fosse abbastanza adatto alla figlia, simbolo della Generazione X.

George Newbern, Steve Martin e Kimberly Williams in Il padre della sposa (1991).

Il Padre della Sposa – Matrimonio a Miami

Il film Sky Il Padre della Sposa – Matrimonio a Miami ha la stessa premessa di base dei due precedenti film ma presenta notevoli eccezioni. Innanzitutto, la famiglia Herrera è cubana e l’ambientazione lascia la ricca periferia di New York o Los Angeles per spostarsi nel sud della Florida, con i suoi toni piccanti, colorati e vivaci.

A differenza dei precedenti adattamenti che si aprono con la voce fuori campo del padre che racconta i festeggiamenti del matrimonio della figlia, il terzo film comincia con Billy, architetto di successo, che ripercorre la sua storia del trasferimento da Cuba a Parigi per offrire una vita migliore alla sua famiglia. Ingrid, la moglie, è un’ex designer d’interni e, per completare il quadro, i due stanno per divorziare: si sono ripromessi di non dire nulla alle figlia fino a quando Sofia non sarà sposata.

Sofia, la sposa, è poi molto moderna. Ad accompagnarla all’altare, ad esempio, non è il padre che la “dà” al marito ma sonno entrambi i genitori. Mentre i suoi vivono in Florida, Sofia vive e lavora come avvocato a New York. Torna a Miami in casa dei suoi per annunciare non solo il matrimonio con l’avvocato messicano Adan Castillo ma anche la decisione di trasferirsi in Messico con lui e lavorare per un’organizzazione senza scopo di lucro.

Aggrappato a vecchi valori della sua generazione, Billy rischia un colpo apoplettico temendo di dover mantenere così sia la figlia sia il genero, ignorando come questi sia in realtà il figlio di un milionario proprietario di una squadra di calcio.

Ma lo scontro generazionale tra padre e figlia ha anche un ulteriore momento di asprezza. Billy vorrebbe un matrimonio sfarzoso mentre i futuri sposi desiderano una festa più piccola e intima, con pochi amici e un dj. E, cosa molto moderna, vorrebbe pagarsi da soli le spese, aspetto che Billy non approva.

