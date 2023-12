Su Prime Video un film da un incredibile romanzo con Paul Mescal e Saoirse Ronan

A rriva su Prime Video il film Il nemico, che il regista Garth Davis ha tratto da un romanzo di Iain Reid. Con un trio di talentuosi attori, attraverso una storia d’amore, si pone molte domande sul futuro dell’umanità.

Prime Video propone dal 5 gennaio Il nemico, film diretto da Garth Davis e interpretato dai candidati all’Oscar Saoirse Ronan e Paul Mescal. Basato sul romanzo dell’autore di bestseller Iain Reid, l’immaginario ipnotico del film Prime Video Il nemico e le persistenti domande sulla natura dell’umanità (e dell’umanità artificiale) danno vita a un futuro non troppo lontano grazie a un’ossessionante esplorazione del matrimonio e dell’identità in un mondo incerto.

La storia ruota intorno a Hen e Junior, che coltivano un pezzo di terra isolato che appartiene alla famiglia di Junior da generazioni, ma la loro vita tranquilla viene messa in subbuglio quando uno sconosciuto (Aaron Pierre) si presenta alla loro porta con una proposta sorprendente. Sono disposti a rischiare la loro relazione, e forse la loro identità personale, per avere la possibilità di continuare a sopravvivere in un nuovo mondo?

Una storia d’amore

Il nemico, il coinvolgente romanzo di Iain Reid su una giovane coppia, Hen e Junior, che lotta per salvare un matrimonio e uno stile di vita, ha catturato l'immaginazione di Kerry Kohansky-Roberts fin dalla prima lettura. La produttrice del film Prime Video Il nemico ha letto il libro ancor prima che fosse pubblicato nel 2018 ed è stato affascinata dalla sua rappresentazione di una relazione problematica su un pianeta in declino alla fine del ventunesimo secolo. La premessa e i personaggi indelebili creati da Reid l'hanno così intrigata che ha immediatamente riletto il libro e si è sorpresa di ciò che ha trovato.

"È diventata una storia completamente diversa alla seconda lettura", ha ricordato. "La mia comprensione dei personaggi e delle loro motivazioni era molto diversa. Mi aveva subito colpito la capacità di Iain di scrivere così abilmente e splendidamente sullo scioglimento di un matrimonio, ma la seconda volta sono stata ancora più attratta dal personaggio di Hen, che ho visto intrappolata in una realtà in cui aveva poco controllo”.

"Ho parlato con altre persone che si concentravano sulla suspense e sul mistero", ha dichiarato lo scrittore Iain Reid. "Ma Kerry mi ha parlato della storia di Henrietta fin dall'inizio. In effetti, Hen era il personaggio a cui ho pensato di più mentre scrivevo il romanzo. Vengo da una zona rurale del Canada dove è ancora comune mantenere dinamiche di genere che sembrano antiquate e, quindi, ho conosciuto tante persone come lei".

Le storie sulle coppie in crisi spesso usano un evento drammatico come punto di partenza, ha osservato Reid. "Lo vediamo così spesso nei film, dove c'è un evento incitante, come un tradimento o qualche tipo di abuso. Volevo scrivere su una relazione una volta vitale che si è deteriorata nel tempo, come il latte lasciato sul bancone. Kerry ha colto questo. Si è concentrata sull'evoluzione di Hen e su perché prende la difficile decisione che prende".

Reid ha iniziato il suo romanzo con l'immagine della coppia che vive una vita isolata nella loro casa di campagna. Lo spazio rappresentava l'opposto di quel confinamento per lui. "Lo spazio è letteralmente infinito", ha aggiunto lo scrittore. "Pensare di avere quell'elemento nella storia mi ha portato a proiettare possibilità che non sono così lontane in termini della nostra relazione con cose come lo spazio o l'IA, che è improvvisamente nelle notizie ogni giorno”.

“Allo stesso tempo, quello di cui volevo scrivere erano le relazioni domestiche e come ci comprendiamo l'un l'altro come persone. Volevo scrivere su ciò che significa essere una persona, anche mentre avanziamo nel tempo e nella tecnologia. Nel suo cuore, questa è sempre una storia d'amore".

Il regista Garth Davis ha trovato coinvolgente la premessa di Il nemico. "Junior e Hen vivono in un isolamento inquietante finché uno sconosciuto arriva di notte, con la bizzarra notizia che Junior è stato casualmente selezionato per partecipare a un programma di reinsediamento nello spazio. Era molto affascinante, ma ciò che mi ha veramente catturato è stata Hen. Lei è il grande mistero della storia. Perché si comporta in un determinato modo? Cosa sta succedendo nella relazione? Cosa guida la sua inquietudine emotiva? La storia che sembra riguardare un matrimonio in crisi diventa pian piano un profondo ritratto dell'umanità, della nostra interconnessione con la natura e di quanto siano preziose e fragili entrambe le cose".

Il poster del film Prime Video Il nemico.

Un trio di talentuosi attori

La storia coinvolgente del film Prime Video Il nemico è guidata da soli tre personaggi avvincenti: la coppia di agricoltori Junior e Hen, più il misterioso estraneo Terrance. Trovare il giusto interprete per ogni ruolo è stato cruciale per il successo del progetto, secondo il regista Davis. "Saoirse Ronan, Paul Mescal e Aaron Pierre sono stati la migliore scelta possibile", dice il regista. "Sono tre attori che saranno ricordati per generazioni per la loro immensa abilità e umiltà in tutto ciò che fanno".

È stato il personaggio di Hen, combinato con la prospettiva di lavorare con Davis, che ha attratto Saoirse Ronan. "Il cuore del film è dato da una giovane coppia che scopre molto su se stessa e su ciò che vuole", ha evidenziato l’attrice. "Ho avuto la possibilità di contribuire a creare un ritratto onesto di una vera relazione tra due giovani, cosa che non vedo spesso. Per me, l'attenzione che serve nella loro relazione è esattamente la stessa di cui ha bisogno il nostro pianeta."

Le priorità, i principi e lo spirito di Hen hanno anche affascinato Ronan. "La natura è la sua fonte di vita ed è sempre stata così", ha detto l'attrice. "Afferra qualsiasi tipo di vita con entrambe le mani e ci mette tutto il suo amore e la sua attenzione. È molto intelligente, artistica e musicale. Penso che abbia sognato una vita che la portasse altrove. Invece, si sente intrappolata nella fattoria in una profonda depressione. Non abbiamo idea del motivo per cui una giovane donna sia così triste. C'è sicuramente del mistero intorno a lei".

Nella storia, Hen rappresenta il futuro, mentre Junior, interpretato da Paul Mescal, esiste più nel passato, ha spiegato ermeticamente Davis. "La loro relazione funziona bene quando Junior può stare con lei senza il peso della relazione, degli anni e di ciò che sta succedendo intorno a loro. Puoi vedere quindi perché penso che lei si sia innamorata di lui".

Junior viene avvicinato da Terrance, un rappresentante di OuterMore, un’azienda che esplora la fattibilità dell'abitare nello spazio, l'IA e altre idee futuriste, per un progetto di lunga durata su una colonia spaziale. Inizialmente non è interessato, perché, come ha osservato Mescal, Junior è un uomo molto legato alla Terra. "Non riesco a immaginare un posto più scomodo per lui che lo spazio", ha scherzato l'attore. "Ma a questo punto, Junior è un agricoltore che non ha le risorse per lavorare come la sua gente ha fatto per generazioni. Guadagna lavorando in un enorme allevamento di polli. Per qualcuno che ama la terra come lui, è umiliante e brutalizzante".

Terrance insiste sul fatto che, dopo una ricerca meticolosa e lunga, Junior e Hen sono emersi come i candidati perfetti per il suo esperimento. Ma presto scoprono che solo Junior farà effettivamente il viaggio. "Per lui, Terrance è come un virus indesiderato nella loro vita", ha specificato Mescal. "C'è anche una dinamica di classe non detta, perché Terrance è una persona ricca, istruita, che arriva in una zona rurale povera e manipola chi ha davanti".

L'attore britannico Aaron Pierre interpreta Terrance, descritto da Davis come un intellettuale, guidato sia dall'ego sia dalla scienza. "Per me, rappresenta le responsabilità etiche che arrivano quando giochiamo a fare Dio", ha annotato il regista. "Sono sempre stato affascinato da quei ragazzi della Silicon Valley che, a metà dei loro 20 anni, dirigono alcune delle più grandi aziende al mondo e hanno un enorme influenza sulle nostre vite. Ho visto Terrance come qualcuno del genere”.

Terrance non ha cattive intenzioni, ma i suoi metodi sono discutibili, ha osservato Pierre. "Questa è una delle prime volte nella mia carriera in cui ho dovuto trovare un modo per capire un personaggio senza necessariamente essere d'accordo con tutto ciò che fa: è stato impegnativo. Terrance sta cercando di spingere i confini per scoprire cosa esiste al di fuori di ciò che è già conosciuto. Questo lo ha reso un personaggio unico da interpretare. Penso che la sua comprensione dell'umanità e dell'esperienza umana venga profondamente cambiata dall’esperienza che vive".

