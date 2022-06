Il mostro dei mari: Famiglia, diversità e avventura nel nuovo film animato Netflix

N etflix propone il film d’animazione Il mostro dei mari. Diretto dall’acclamato regista Chris Williams, racconta la storia tutta fantasy della caccia ai mostri marini ai confini del mondo per parlare di tutto ciò che rende tale una famiglia, al di là dei vincoli genetici.

Il mostro dei mari è il nuovo film d’animazione targato Netflix, disponibile sulla piattaforma dall’08 luglio. La regia e la sceneggiatura sono firmate dal premio Oscar Chris Williams, colui che ha portato al successo due titoli Disney diventati ormai memorabili: Oceania e Big Hero 6.

Il mostro dei mari ci porta in un’epoca in cui creature terrificanti solcano i mari e i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. E il grande Jacob Holland è di certo il più osannato. Ma quando la giovane Maisie Brumble s'imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l'uomo trova a sorpresa un'alleata. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate, fino ai confini del mondo, ed entrano nella storia.

Cosa racconta il film

In un mondo molto simile al nostro, enormi mostri marini terrorizzano le indifese navi che solcano le acque. Inizia così Il mostro dei mari, il film animato fantasy che Netflix dedica ai più piccoli ma che piacerà anche ai più grandi. In tale contesto, coraggiosi cacciatori di mostri salpano per proteggere i più indifesi. Vengono acclamati come eroi e da tali si comportano.

La più grande delle navi che danno la caccia ai mostri è la Inevitabile, al cui comando c’è il leggendario capitan Crow. Jacob Holland, figlio adottivo del capitano, è un eroe molto amato che è disposto a tutto pur di mantenere le persone al sicuro. Quando il re e la regina lo implorano di inseguire la più terribile delle bestie marine, la Inevitabile risponde con il solito senso del dovere, anche se la missione si prospetta come la più pericolosa di sempre.

Tuttavia, le cose si complicano quando una bambina, Maisie Brumble, si nasconde nella nave. Maisie sogna di diventare una leggendaria cacciatrice di mostri ma ben presto si rivela una spina nel fianco per Jacob. Poiché non può più essere riportata indietro, Maisie diventa testimone della storia di come l’intero equipaggio si prepara ad affrontare la più grande delle bestie.

Ma, come spesso accade, non tutto è come sembra. E Jacob e Maisie vivranno un’avventura inaspettata che metterà alla prova tutto ciò che pensano di sapere.

Una scena di Il mostro dei mari.

Dove finisce la mappa inizia l’avventura

Da bambino, il regista e sceneggiatore Chris Williams era ossessionato dal disegnare, scrivere e lavorare sui film in stop-motion. Amava le storie di avventura come I predatori dell’arca perduta e King Kong. Era anche attratto dai personaggi che si avventuravano nell’ignoto e trovava affascinanti le vecchie mappe, “in particolare quelle riguardanti i mostri marini”, come ha avuto modo di ricordare.

“Ricordo che guardavo e riguardavo quelle mappe incredibili: erano così avvincenti… alcune per il fatto che erano incompiute e rimandavano a qualcosa che poteva stare al di là ma il motivo di fascino maggiore era dato dagli oceani popolati da colorati mostri marini. Pensavo sempre che sarebbero stati un’ottima ambientazione per un film d’animazione”. Ed è così che quello che era un desiderio infantile si è trasformato in realtà in Il mostro dei mari, film original Netflix.

“Il mostro dei mari è nato allora. Non ho mai smesso di appuntare temi e di aggiungere particolari alla descrizione dei personaggi che avevo in mente. Quando dopo anni la sceneggiatura ha preso la sua forma, l’ho presentata a Netflix e, con grande entusiasmo, ho avuto il via libera per il film. Sin dall’inizio, la storia riguardava un abile cacciatore di mostri e una giovane clandestina sulla sua nave, in un connubio perfetto tra fantasia e realismo”. Il realismo a cui Williams accenna è dato dalla ricostruzione delle navi e delle armi che si vedono nel film: tutte ispirate alla tecnologia del XVII secolo e disegnate in maniera accurata. La fantasia, è ovvio dirlo, è invece garantita dai mostri marini e dal mondo in cui vivono.

Una scena di Il mostro dei mari.

La famiglia, qualsiasi forma essa abbia

Uno dei grandi temi portanti del film Netflix Il mostro dei mari è la famiglia. Jacob ha perso la sua famiglia a causa di una bestia marina mentre Maisie è un’orfana alla ricerca di una nuova famiglia. L’equipaggio della Inevitabile è come una grande famiglia allargata e Jacob e Maisie finiscono per prendersi cura l’uno dell’altra, offrendosi spalla e aiuto reciproci. “Il mostro dei mari è un film che parla della ricerca di una famiglia, una famiglia che può prendere forme diverse e non è vincolata dai legami di sangue”, ha commentato l’attore Karl Urban, che nella versione originale presta la voce a Jacob.

Ma Il mostro dei mari è anche uno di quei film pensati da Netflix per essere visto da tutta la famiglia insieme. Ha al suo interno temi e situazioni che possono conquistare tutti, dal papà al figlio più piccolo. C’è molta gentilezza, prima di tutto, ma anche molta commedia nelle dinamiche tra Jacob e Maisie. Ma ci son anche moltissime scene d’azione che segnano un’avventura che definire epica è riduttivo. “Ma principalmente è un film che invita a a rompere il ciclo di aggressività e vendetta, sul potere del perdono e sull’andare oltre all’odio”, ha sottolineato Williams.

In più, Il mostro dei mari fa appello a un mix di elementi tecnici che lo rendono un film unico, a metà strada tra l’animazione tradizionale e un live action, come ha suggerito lo stesso regista. “Disegno film da una vita, mi è sempre piaciuto tenere la matita in mano. Ma un film d’animazione rappresenta anche la forma d’arte più collaborativa che c’è. Un capitano non potrebbe mai portare la sua nave in porto senza l’aiuto di quell’equipaggio con cui trascorre anni e anni a creare un film animato”.

Una scena di Il mostro dei mari.

I personaggi

Conosciamo da vicino i personaggi che popolano Il mostro dei mari, il nuovo film animato Netflix disponibile dall’08 luglio. Tra i personaggi minori, si segnala la presenza tra i doppiatori di Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici di Maria de Filippi (è Lea, la giovane vedetta dell'Inevitabile).

Jacob Holland

Jacob è un potente guerriero dal cuore d’oro. Ha perso da ragazzino i genitori a causa di un mostro marino e ora combatte per proteggere gli innocenti dai mostri che spuntano dal profondo delle acque. È un giovane amichevole a cui piace divertirsi ma è sempre pronto a rischiare tutto per le persone a cui tiene. Nutre inoltre un profondo legame con i compagni di equipaggio e con il capitano Crow. In italiano, è doppiato da Claudio Santamaria.

Maisie

Vivace e piena di vita, Maisie ha solo undici anni ma è determinata a diventare un’esperta cacciatrice di mostri marino. Impaziente, è sempre in movimento e non accetta mai un no come risposta. Il suo coraggioso ottimismo e la sua determinazione impressionano anche il più duro dei marinai, incluso capitan Crow.

Capitan Crow

Da figlio di un capitano, il capitano Crow è nato per il mare ed è diventato il più temibile ed efficace dei cacciatori di mostri marini del mondo conosciuto. Duro con il suo equipaggio, mostra sensibilità nei confronti di Jacob, quel figlio adottivo che un giorno diventerà capitano. Ma Crow non si fermerà davanti a nulla pur di portare a termine la missione data dal Re e dalla Regina. In italiano, ha la voce di Diego Abatantuono.

Sarah Sharpe

Ufficiale a bordo della Inevitabile, Sarah è una forte combattente. Ha vissuto una vita piena di eventi ma ha visto anche molti alti e bassi. Di conseguenza, prende le cose con calma e mantiene sempre un invidiabile equilibrio.

La Regina

Astuta e calcolatrice, la Regina opera con spietatezza per proteggere il suo status. Il suo comportamento è sempre controllato e sa scegliere con cura le parole da dire.

Il Re

All’apparenza estroverso ma in realtà privo di empatia, il Re vive in maniera comoda e sedentaria. È meno assertivo della Regina e non metterà mai in dubbio le sue decisioni. Si vede come un uomo importante ma la verità è che non ha mai fatto nulla di importante.

Ammiraglio Hornagold

L’ammiraglio Hornagold è un abile comandante militare e un totale idiota. Mostra totale disinteresse anche nei suoi confronti e si gode i vantaggi dell’alto rango a cui appartiene. Aspira alla fama e alla gloria che hanno i cacciatori di mostri marini.

Gwen Batterbie

Gwen è come un ragno e si diverte ad attirare gli umani nella sua ragnatela. Ha un’aura quasi soprannaturale e sembra che tutto quello che faccia sia figlio di un piano dall’alto. In realtà, si diverte a guardare la follia della natura umana come se fosse un gioco.

La Matrona

La Matrona è mossa da buone intenzioni. È sincera nel prendersi cura degli orfani dei cacciatori uccisi ma rischia di essere sopraffatta da loro. Vorrebbe tanto imporre la sua autorità ma i bambini non hanno per nulla paura di lei.

Ms Merlino

Merlino è una sorvegliante senza tanti fronzoli. Fa rispettare gli ordini del capitano a bordo della Inevitabile e credere nella gerarchia più rigorosa. Riesce a tenere a bada e all’erta tutto l’equipaggio.

