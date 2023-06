A rriva su Netflix Il morso del coniglio, un film che affronta con venature horror i timori e le insicurezze di una madre sola che, nel crescere la figlia, deve fare i conti con un terribile segreto del suo passato.

Netflix propone in esclusiva dal 28 giugno il film Il morso del coniglio. Thriller/horror diretto da Daina Reid, racconta la storia di Sarah, una specialista in fertilità che ha una profonda conoscenza del ciclo della vita. Tuttavia, quando è costretta a dare un senso ai comportamenti sempre più strani della figlia, Sarah dovrà mettere in discussione le proprie convinzioni e combattere i fantasmi del passato.

La trama del film

Con protagonisti gli attori Sarah Snook, Lily LaTorre, Damon Herriman e Greta Scacchi, il film Netflix Il morso del coniglio si basa su una storia originale scritta dalla sceneggiatrice Hannah Kent. Sarah Snook interpreta il personaggio di Sarah, medico esperto di fertilità con piena consapevolezza di come la vita sia per tutti un ciclo continuo: si nasce, si cresce e si muore. Dopo aver divorziato da Pete (Damon Herriman), Sarah sta crescendo da sola la figlia Mia (Lily LaTorre), facendo i salti mortali tra i suoi impegni di lavoro, le responsabilità da madre e il dolore per la recente morte di suo padre e l’allontanamento da sua madre Joan (Greta Scacchi).

Tutto scorre per lei felice fino al giorno del settimo compleanno di Mia. Dopo essere rientrate a casa da scuola, Sarah e Mia scoprono un coniglio bianco sulla soglia di casa: mentre la madre è colpita da una certa irrequietezza, Mia insiste per tenere l’animale. Man mano che passano i giorni, Mia comincia ad assumere strani comportamenti, a porre domande a cui Sarah evita di rispondere e a sostenere che le manca la sua “vera mamma”: la bambina non è più quella felice che Sarah conosceva e, in più, sembra ossessionata in maniera malsana dal coniglio, divenuto oramai una presenza costante.

Mia arriva anche a realizzare una maschera da coniglio e insiste per indossarla. Sempre più confusa sul da farsi, Sarah decide di far incontrare Mia con la nonna Joan, dal momento che alcune domande vertevano anche su di lei. Ospite di una casa di cura, Joan ha cominciato a soffrire di demenza senile: la malattia la porta a non riconoscere Sarah ma nel vedere Mia la nonna è sopraffatta dall’emozione, chiamandola “Alice”.

Sebbene Mia non lo sapesse, Sarah aveva una sorella di nome Alice scomparsa all’età di sette anni. Tornate a casa, Sarah deve affrontare la crescente insistenza di Mia che sostiene di non essere sua figlia ma sua sorella. Con il proprio equilibrio psicologico in frantumi, Sarah inizia a vivere incubi e visioni terrificanti: un profondo trauma del passato sta lentamente riaffiorando. Forse solo portare Mia e il coniglio nella casa in campagna in cui ha vissuto da bambina potrà aiutare Sarah a confessare cosa sia accaduto ad Alice, prima che sia troppo tardi.

Nella psiche di una donna

Il film Netflix Il morso del coniglio è una moderna storia di fantasmi. Il comportamento sempre più strano della figlia Mia spinge da cataclisma nel far riaffiorare un terribile trauma appartenente al passato di Sarah. “È capitato a tutti noi di svegliarci al mattino con un senso di terrore latente, con la sensazione che sta per accadere qualcosa su cui non abbiamo nessun controllo”, ha spiegato la regista Daina Reid. “Durante il giorno, anche se tutto va per il verso giusto, quella sensazione non va via, rimane in angolo della nostra mente e ci tormenta nei momenti più impensabili. A generarla potrebbe essere il nostro subconscio, che mentre dormiamo fa ricordarci le cose anche discutibili che abbiamo fatto, le persone che abbiamo incrociato, le trasgressioni, le debolezze e gli errori”.

In quei casi, l’unico modo per sbarazzarsi della sensazione è quello di prenderne il controllo, proseguire per la propria strada e scacciare i fantasmi. Nel film Netflix Il morso del coniglio, Sarah non ha però la forza di farlo fino a quando il passato non le chiede il conto. “Nell’affrontare il suo fantasma, Sarah deve affrontare se stessa”, ha proseguito la regista. “Il film è unico nel suo genere perché offre una prospettiva tutta al femminile sull’esplorazione di temi come la maternità, il senso di colpa e la psiche femminile. Il pericolo più che nella presenza ultraterrena sta nella paura insita di Sarah di non rivelarsi un’ottima madre per Mia, nel non sapere accettare le sue imperfezioni e i suoi fallimenti”.

