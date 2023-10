Julia Roberts e la fine del mondo in un film Netflix

A rriverà prossimamente su Netflix il film Il mondo dietro di te, in cui Julia Roberts ed Ethan Hawke si ritrovano a confrontarsi con le paure generate da un apocalittico blackout che ha colpito New York. Da un romanzo di successo che riflette sull’essere genitore e sulle differenze di razza e classe.

Julia Roberts è la protagonista, insieme a Ethan Hawke e Mahershala Ali, del film Il mondo dietro di te, che arriverà su Netflix il prossimo 8 dicembre. E sin dalle prime immagini del teaser trailer è possibile capire quanto sia agghiacciante il futuro che viene prospettato. Thriller apocalittico scritto e diretto da Sam Esmail, il film Netflix Il mondo dietro di te racconta la storia di due famiglie che combattono per sopravvivere a un inspiegabile blackout. Solo di una cosa sono tutti quanti certi: niente sarà mai come prima.

Basato sull’omonimo romanzo di successo di Rumaan Alam, pubblicato nel 2020 e sin da subito un best seller, il film Netflix Il mondo dietro di te ha tra i suoi produttori lo stesso scrittore ma anche l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sua moglie Michelle.

La trama del film

Nel film Netflix Il mondo dietro di te, Amanda (il premio Oscar Julia Roberts) e il marito Clay (il candidato agli Oscar Ethan Hawke) affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La vacanza viene subito sconvolta dall'arrivo di notte di due sconosciuti: G.H. (il premio Oscar Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha’la), che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie fanno il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso.

Nel cast del film, anche gli attori Charlie Evans e Kevin Bacon.

Il mondo dietro di te: Le foto del film 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 PREV NEXT

Il romanzo

Il mondo dietro di te, film original Netflix, è basato sull’omonimo lavoro di Rumaan Alam, un romanzo pieno di suspense e profondamente provocatorio che esplora le complessità della genitorialità, delle differenze di razza e di quelle di classe. Nel libro, lo scrittore esplora il modo in cui anche i nostri legami più stretti vengono rimodellati e se ne formino altri di inaspettati nei momenti di crisi e panico.

I protagonisti, Amanda e Clay, si dirigono in un angolo remoto di Long Island per una vacanza programmata per allontanarsi dalla frenetica vita a New York e dai loro figli adolescenti. Hanno preso in affitto una splendida villa ma, una sera, a tarda notte l’incantesimo si rompe: qualcuno bussa inaspettatamente alla loro porta. Si tratta di Ruth e G.H., i proprietari dell’abitazione, arrivati fin lì in preda al panico.

I due avvisano anche Amanda e Clay dell’improvviso blackout che ha colpito la Grande Mela. Ma, persi nel nulla, senza tv, servizio internet e rete telefonica, Amanda e Clay non sanno se credere loro o meno: è difficile sapere se stanno raccontando la verità. Potranno mai fidarsi dei due sconosciuti? E i due sconosciuti potranno fidarsi di loro? Cosa sta succedendo realmente a New York? La casa delle vacanze, lontano dalla civiltà, è davvero un luogo sicuro per le loro famiglie? E sono al sicuro l’uno dall’altro?