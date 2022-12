Il mistero dei templari: La serie tv Disney+ figlia dei film con Nicolas Cage

U na ventenne è l’eroina al centro di Il mistero dei templari - La serie che Disney+ ha voluto come spin off dei due film con Nicolas Cage. Tanta avventura, un tesoro su cui mettere le mani e una nemica dall’indiscutibile fascino ne sono gli ingredienti.

Arriva il 14 dicembre su Disney+ Il mistero dei templari – La serie, con i primi due dei 10 episodi previsti (rilasciati a cadenza settimanale). La storia ruota intorno a Jess Valenzuela, la cui vita viene stravolta quando un enigmatico sconosciuto le dà un indizio su un tesoro secolare che potrebbe essere collegato a suo padre, morto da tempo.

Jess ha un talento per risolvere gli enigmi e la sua abilità viene messa alla prova quando lei e i suoi amici seguono una serie di indizi nascosti in manufatti e monumenti americani. Ma riuscirà Jess a superare in astuzia un trafficante di antichità del mercato nero in una corsa per trovare il più grande tesoro perduto della storia e scoprire la verità sul passato della sua famiglia?

Nuove e vecchie conoscenze

Nei due film Il mistero dei Templari e Il mistero delle pagine perdute, pieni di azione e avventura, il cacciatore di tesori Benjamin Gates (Nicolas Cage) ha risolto una serie di indizi legati alla storia americana durante le sue missioni à la Indiana Jones per rintracciare preziosi artefatti.

Ora, quello stesso mondo è al centro di Il mistero dei Templari – La serie, proposta da Disney+. Al centro c’è la giovane eroina Jess che, nel seguire le orme di Gates, parte per la sua missione volta a recuperare un tesoro perduto e a risolvere un mistero di famiglia legato alla scomparsa del defunto padre.

“Jess è una ventenne molto intelligente che, rimasta a casa per prendersi cura della madre malata, è a un punto morto della sua esistenza”, ha spiegato l’attrice Lisette Olivera. “Di fronte a un tesoro panamericano che ruota intorno alla sua cultura e a chi è la sua famiglia, decide però di scendere in campa e andare oltre le sue stesse aspettative”.

Lungo il viaggio che affronterà in Il mistero dei Templari – La serie, la nuova eroina Disney+ avrà al suo fianco l’amico d’infanzia Ethan (Jordan Rodrigues), l’amica esperta di tecnologia Tasha (Zuri Redd), il goffo cospirazionista Oren (Antonio Cipriano) e il muscoloso musicista Liam (Jane Austin Walker).

Ma non mancheranno i nemici o chi vorrà ostacolarla per arrivare prima al tesoro, come la miliardaria senza scrupoli Billie (Catherine Zeta-Jones) e l’agente dell’FBI Ross (Lyndon Smith). “Finalmente interpreto una cattiva come si deve”, ha commentato Catherine Zeta-Jones, reduce dal successo di Mercoledì. “Sono sempre stata una grande fan dei film e Billie, il mio personaggio, è un’esperta di antichità che si muove nel mercato nero che darà del vero filo da torcere a Jess!”.

Il mistero dei Templari – La serie, voluta da Disney+ come spin-off dei due film con Cage, presenta anche personaggi che gli amanti della saga non potranno non riconoscere. Justin Bartha, per esempio, torna a interpretare l’esperto di computer Riley Poole mentre Harvey Keitel riprende i panni dell’agente speciale dell’FBI Peter Sadusky. Tuttavia, se vi state chiedendo se ci sia anche Nicolas Cage, la risposta è no, almeno per il momento. “Era un nostro sogno averlo sul set”, ha dichiarato la produttrice e sceneggiatrice Marianne Wibberley. “Ci sarebbe bastata la sua presenza anche in un solo episodio ma i suoi tanti impegni di lavoro non si sono incastrati con la nostra lavorazione. Ma mai dire mai: ci ritenteremo quando gireremo la seconda stagione!”

