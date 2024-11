Il mio profilo migliore: come una professoressa cinquantenne ha trovato l’amore online… ma a che prezzo?

I ntrappolata tra realtà e finzione, Il mio profilo migliore su Rai 5 racconta la storia di una donna che, con un falso profilo sui social, riscopre il desiderio e la giovinezza, perdendosi però in un gioco pericoloso.

Rai 5 propone la sera del 19 novembre il film Il mio profilo migliore. Diretto da Safy Nebbou e interpretato da Juliette Binoche, il film di Rai 5 Il mio profilo migliore è un dramma psicologico che esplora i temi della solitudine, dell'identità e delle "relazioni pericolose" nel contesto dei social network. Tratto dall'omonimo romanzo di Camille Laurens, racconta la storia di Claire, una professoressa cinquantenne che, sentendosi invisibile e rifiutata, crea un falso profilo social per riconquistare la propria autostima e perdersi in una relazione virtuale con un uomo più giovane.

Claire Millaud (Juliette Binoche) è una professoressa di letteratura comparata di cinquant'anni, divorziata e madre di due figli. Dopo essere stata lasciata dal giovane amante Ludo, Claire, in preda alla disperazione, crea un falso profilo Facebook sotto il nome di "Clara", una ventiquattrenne affascinante e misteriosa. Con questo nuovo avatar, Claire riesce a stabilire una connessione con Alex, il migliore amico di Ludo. La loro relazione diventa sempre più intensa e appassionata, nonostante sia completamente virtuale.

Mentre Claire racconta la sua storia alla sua psicologa, Dr. Catherine Bormans (interpretata da Nicole Garcia), emerge il suo bisogno di evasione e il desiderio di sentirsi di nuovo desiderata. Tuttavia, la finzione inizia a sfuggirle di mano, e Claire si trova intrappolata in un gioco di specchi dove la linea tra realtà e fantasia diventa sempre più sottile.

Il mio profilo migliore è un film che invita a riflettere su come la società moderna, con i suoi ideali di giovinezza e bellezza, possa indurre le persone a scivolare nell’illusione di una vita parallela. Juliette Binoche, con una performance straordinaria, incarna una donna che lotta contro il tempo e il giudizio altrui, ricordandoci l'importanza di accettarsi e trovare la propria verità interiore.

I personaggi principali

Nel film di Rai 5 Il mio profilo migliore, i personaggi sono delineati con grande profondità psicologica, specialmente Claire Millaud, interpretata da Juliette Binoche. Claire è una professoressa di letteratura comparata, una donna cinquantenne che si ritrova a fare i conti con il senso di invisibilità che spesso accompagna le donne mature nella nostra società.

Dopo la fine del suo matrimonio e l’ennesimo rifiuto sentimentale da parte di un amante più giovane, Claire si sente sopraffatta dal dolore e dall’insicurezza. Per evadere dalla propria realtà e dal senso di rifiuto, decide di creare un falso profilo social, dando vita a "Clara", una versione di sé stessa giovane e seducente. Clara le permette di vivere una fantasia, di riconquistare una sensualità ormai persa e di attirare le attenzioni di Alex, un ragazzo sensibile che si innamora di questa Clara idealizzata. Claire vive dunque una doppia esistenza, passando dalla quotidianità alla dimensione di Clara, perdendosi in una relazione virtuale che le dà nuove emozioni, ma la allontana dalla sua vera identità.

Un ruolo importante nella storia è giocato dalla psicologa di Claire, la Dr. Catherine Bormans, interpretata da Nicole Garcia. Attraverso le sedute di terapia, Claire si apre e si confronta con il proprio bisogno di sentirsi desiderata e amata, ma anche con la sua inclinazione a perdersi in un mondo di menzogne. La psicologa, che osserva il percorso tortuoso della sua paziente con empatia e comprensione, diventa una sorta di specchio per Claire, un riflesso che le permette di rivedere se stessa e le sue scelte da una prospettiva esterna.

Nel ruolo di Alex, François Civil porta in scena un giovane uomo vulnerabile, ingenuamente affascinato dalla misteriosa Clara, ignaro del fatto che dietro quel profilo idealizzato si nasconda una donna molto diversa, con insicurezze e ferite profonde.

Realtà Virtuale e Fuga dalla Realtà

Il film di Rai 5 Il mio profilo migliore affronta temi universali come l'identità e il bisogno di accettazione, ma lo fa da una prospettiva originale, esplorando le possibilità e i rischi dell'identità virtuale. Claire, attraverso Clara, può riscoprire una versione di sé che credeva perduta, incarnando il sogno di essere vista e amata senza le sovrastrutture che la società impone alle donne mature. Tuttavia, questa illusione è un’arma a doppio taglio: se da una parte le permette di sperimentare una nuova vitalità, dall’altra la intrappola in una spirale di menzogne che rischia di distruggerla.

Il mio profilo migliore esplora anche il tema della solitudine e del passare del tempo. Claire si sente emarginata in un mondo che sembra dare valore solo alla giovinezza e alla bellezza, e i social network diventano per lei un rifugio, un modo per sfuggire alla sensazione di essere stata messa da parte. Attraverso il personaggio di Claire, il film riflette su come la società possa far sentire le persone escluse e inadeguate a causa dell’età, un sentimento che diventa particolarmente potente nel contesto delle "relazioni pericolose" virtuali. L’anonimato dei social permette a Claire di reinventarsi, di vivere emozioni intense e proibite, ma le conseguenze della sua bugia le ricordano quanto la fuga dalla realtà possa diventare tossica.

Infine, il film interroga il rapporto tra la realtà e la finzione. Claire non solo crea un’illusione per Alex, ma costruisce una narrazione alternativa anche per se stessa, giocando con i confini tra ciò che è reale e ciò che è immaginato. In fondo, Il mio profilo migliore racconta una storia di inganni, di sogni irrealizzabili e di quanto possa essere difficile, ma liberatorio, accettarsi per quello che si è realmente.

