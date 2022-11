Il mio nome è vendetta: Gassman e Francesconi in un film Netflix al cardiopalma

A pproda su Netflix il film Il mio nome è vendetta, un revenge movie che tiene col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. La storia, con nume tutelare Il richiamo della foresta, intrattiene e fa riflettere grazie allo speciale rapporto che un padre e una figlia che deve realizzare chi è veramente.

Il mio nome è vendetta è il film che Netflix propone dal 30 novembre. Si tratta di un revenge movie che, diretto da Cosimo Gomez, ha per protagonisti Alessandro Gassman e Ginevra Francesconi nei panni di un padre e di una figlia chiamati a sopravvivere in un contesto di vendetta carico d’azione, inseguimenti e sparatorie.

Prodotto da Colorado Film, Il mio nome è vendetta conta su un cast variegato in cui spiccano le figure di Remo Girone, implacabile boss della mafia, e di Alessio Praticò, figlio del boss.

La trama di Il mio nome è vendetta

Il mio nome è vendetta, film original targato Netflix, comincia nel Trentino, dove la giovanissima Sofia (Ginevra Francesconi) pratica uno sport tanto insolito quanto duro: l’hockey. La sua sembra una famiglia come tante altre: una madre, un fratello e un padre, Santo (Alessandro Gassmann), forse un po’ più scorbutico del solito. Una delle regole che Santo ha imposto alla figlia è quella di non postare sue foto sui social, regola che viene disattesa quando la ragazza pubblica uno scatto di Santo, dopo una sessione di guida in un torrente, con la scritta “Papà cazzuto col fuoristrada”.

Quell’innocua fotografia nel giro di pochissimo tempo viene intercettata, grazie a un sofisticato software di riconoscimento facciale, da chi da vent’anni cerca Santo per una questione di conti in sospeso: don Angelo Lo Bianco (Remo Girone), potente boss della ‘ndrangheta. Pian piano si rivela così il passato misterioso, cruento e pericoloso di Santo. Don Angelo lo cerca per vendicare la morte del figlio dando inizio a una spirale di vendetta che non trova fine fino a quando l’ultima goccia di sangue non sarà versata.

Di fronte all’uccisione della moglie e del figlio, Santo non può far altro che rivelare la verità su chi è alla figlia Sofia: si chiama in realtà Domenico Franzè e la legge della sopravvivenza è l’unica cosa che muove i suoi passi. Se ti attaccano, devi difenderti è il suo mantra. E per difendersi mette in atto la sua personalissima vendetta. Dal Trentino, l’azione si sposta a Milano: scorre sangue in ogni luogo in cui Santo e Sofia si fermano e la speranza di una vita migliore lentamente svanisce sotto i colpi di pistola che anche Sofia impara a sparare.

Occhio per occhio, figlio per figlio, parafrasando un celebre proverbio. E Michele Lo Bianco (Alessio Praticò), il figlio di don Angelo, diventa la pedina di scambio. Ma Michele, nonostante la bonarietà dell’aspetto, non è l’angelo che tutti sospettano, non è il figlio “sbagliato” sopravvissuto. La sua diabolicità cresce minuto dopo minuto fino all’inevitabile colpo di scena di finale.

Il poster di Il mio nome è vendetta.

Non solo revenge

Quella di revenge movie è l’etichetta che maggiormente si addice al film Il mio nome è vendetta, proposto in esclusiva da Netflix. Ed è affascinante come a muovere la sceneggiatura firmata dal regista Cosimo Gomez con Andrea Nobile e Sandrone Dazieri sia Il richiamo della foresta, il celebre romanzo di Jack London. La legge della sopravvivenza è il motore dell’azione, ne diventa il cardine e la ragion d’essere, in una favola nera che trasforma la principessa Sofia nella degna erede del padre.

Se da un lato la mente corre a tanti titoli d’azione, dall’altro lato Il mio nome è vendetta si qualifica come un prodotto unico nel suo genere per il racconto di formazione che propone. Il legame tra Sofia e Santo, figlia e padre, è ciò che spiega la diversità del film rispetto a prodotti similari. Sofia deve decostruire il suo idilliaco paesaggio familiare e imparare a conoscere quel genitore da cui ha ereditato tempra, coraggio e determinazione.

Non servono le parole a sottolineare quale rapporto li leghi e poco importa se il messaggio non è edificante: uccidere prima di essere uccisi è qualcosa che un padre non dovrebbe mai insegnare a una figlia. Ma non siamo così bacchettoni da limitarci all’apparenza: Il mio nome è vendetta è pensato per intrattenere e offrire spunti di riflessione, non per proporre modelli educativi. Del resto, ha tutti gli archetipi della fiaba: una protagonista che deve attraversare prove e ostacoli per realizzare chi è. Ha un aiutante ma anche un antagonista, un sottobosco criminale dove muoversi e una missione da portare a termine. Che volere di più?

Due sequenze su tutte mostrano quanto Gomez sia padrone della bomba a orologeria che ha per le mani. La prima è girata in un parcheggio sotterraneo, con Sofia alla guida di un defender nero. La seconda è la scena finale quella in cui arriva il saldo del conto tra i due figli di Franzè e Lo Bianco, Sofia e Michele. Già, perché quello dei figli che non possono opporsi al destino dei padri è un altro tema che il film Netflix Il mio nome è vendetta affronta con lacrime e sangue.

Non tutto fila liscio per la verità, qualche topos di troppo sa di già visto (non è proprio originale scegliere Remo Girone per il ruolo del boss: il Tano Cariddi di La piovra è sempre in agguato), ma si passa oltre e si rimane incantati dalle prove attoriali. Ginevra Francesconi non è la sola scoperta del film: un plauso particolare va ad Alessandro Gassman in un ruolo per lui inedito, corporale e sofferto, che ne mostra la versatilità come attore (c’erano dubbi?). Ma non si può non apprezzare Alessio Praticò nei panni di Michele, attore che film dopo film sta dimostrando di essere qualcosa di più che un semplice personaggio secondario.

