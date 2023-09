Il mio grosso grasso matrimonio greco 3: Nuovi guai all’orizzonte per i Portokalos

N uovo capitolo delle vicende della greca Toula, Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 è un film sulla memoria e sulla necessità di lasciare andare il passato per guardare al futuro. Per rendere omaggio al patriarca appena morto, i Portokalos partono tutti alla volta della Grecia per riscoprire le proprie radici.

Arriva al cinema il 5 ottobre, distribuito da Universal Pictures, il film Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, terzo capitolo del fenomeno che ha fatto conoscere in tutto il mondo le avventure tragicomiche della famiglia Portokalos. Diretto e interpretato da Nia Vardalos, che riprende anche il ruolo della protagonista Toula, Il mio grossa grasso matrimonio greco 3 presenta un cast pressoché invariato rispetto ai precedenti due film.

Tornano infatti John Corbett (è Ian, il marito di Toula), Elena Kampouris (è Paris, la figlia di Toula e Ian), Louis Mandylor (è Nick, il fratello di Toula), Lainie Kazan (è Maria, la madre di Toula), Andrea Martin (è zia Voula, la sorella di Maria), Maria Vacratsis (è zia Frieda), e Gia Carides e Joey Fatone (sono i cugini Nikki e Angelo). A loro si aggiungono per la prima volta gli attori Elias Kacavas (è Aristotle, l’ex di Paris), Melina Kotselou (è Victory) e Stephanie Nur (è Qamar).

Un omaggio alle proprie radici

Il mio grosso grasso matrimonio greco raccontava la storia di Toula, una giovane donna greca che si innamora di un uomo non greco e deve scontrarsi con le aspettative della sua famiglia. Uscito nelle sale nel 2002, ha incontrato un enorme successo al botteghino, tanto da detenere il record di commedia romantica più vista di tutti i tempi. Nia Vardalos, l’attrice protagonista, è stata nominata agli Oscar per averne scritto la sceneggiatura originale e ai Golden Globe come migliore attrice protagonista.

Nel 2016, il sequel Il mio grosso grasso matrimonio 2 ha riunito il cast originale per immaginate cosa avrebbe potuto fare la famiglia Portokalos con Toula e Ian alle prese con la genitorialità e con la consapevolezza di essere diventati identici ai loro stessi genitori.

Nel film Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, le facce a tutti note si riuniscono per affrontare un viaggio nella loro ancestrale patria, in Grecia, per rendere omaggio al passato, presente e futuro, e riscoprire le proprie radici. "Dopo le riprese del secondo capitolo, ho iniziato a scrivere la sceneggiatura del terzo”, ha ricordato la sceneggiatrice e regista Nia Vardalos. “Volevo approfondire il tema dell’immigrazione e, come da tradizione, le dinamiche familiari. La genesi del film si deve al desiderio reale di mio padre: ha sempre voluto che tutta la sua famiglia si recasse nel villaggio tra le montagne della Grecia continentale di cui era originario. Purtroppo, però, crescendo, noi figli abbiamo sempre preferito le isole, è lì che ci si diverte”.

“A marzo 2020, dopo un periodo in cui è stato molto cagionevole, mio padre è morto e, poco dopo, è morto anche Michael Constantine, l’attore che nei film precedenti ha interpretato Gus, il padre di Toula”, ha continuato Vardalos. “Ho sofferto per entrambi: eravamo in piena pandemia e per reagire al dolore ho cominciato a scrivere la storia di una famiglia che adempie all’ultimo desiderio di un padre. Ed è così che i Portokalos si recano nella loro Grecia per rispondere all’invito di Victory, il sindaco della città di cui sono originari. Prima che morisse, Gus ha chiesto a Toula di rispondere all’invito e di andare a conoscere i suoi amici a cui dare un diario che aveva tenuto per tutta la vita”.

Ma non solo. Riflettendo sul vasto numero di migranti siriani che trovano casa in Grecia, Vardalos ha fatto sì che all’interno della sceneggiatura del film Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 ci fosse spazio tra due giovani di culture diverse che affrontano la disapprovazione dei rispettivi parenti. “Siamo tutti immigrati. C’è chi lascia il proprio Paese per scelta e c’è chi è discendente di qualcuno che ha lasciato la sua terra per cercare prospettive migliori”, ha sottolineato. “Volevo scrivere di scontri culturali senza perdere di vista ciò che sta accadendo in Grecia ultimamente: ci sono molti migranti siriani e tanti matrimoni misti, una situazione che il Paese non aveva mai sperimentato prima”.

Il poster originale del film Il mio grosso grasso matrimonio greco 3.

I nuovi guai di Toula

Nel film Il mio grasso matrimonio greco 3, Toula durante il viaggio in Grecia deve fare i conti con la scoperta di sé da parte della figlia Paris proprio mentre deve prendersi cura di tutto il resto della famiglia Portokalos (a eccezione della madre Maria, rimasta a casa a causa dei suoi problemi di memoria), vivere il dolore per la morte del padre Gus e cercare di realizzarne il suo ultimo desiderio. Il viaggio per lei comporta una transizione inattesa: da figlia, diventerà il nuovo capofamiglia dei Portokalos, un ruolo che le calza a pennello dopo aver passato anni a risolvere i problemi di tutto il vivace clan.

Il marito Ian è oramai in pensione dal suo lavoro di insegnante. “I due sono ancora innamorati e la loro relazione è sanissima: ridono sempre delle rispettive battute”, ha sottolineato l’attore John Corbett. “Ma i problemi vengono dalla figlia Paris, che, come tutte le giovani donne, sta cercando di capire chi è e cosa vuole”.

Paris, prima di partire, sembrava provare simpatia per Aristotle, un giovane greco che ha finito per ghostare, tanto che zia Voula decide di portarlo con sé assumendolo come suo assistente in viaggio con la speranza che con la nipote possa nascere qualcosa. Uno dei motivi che hanno spinto la ragazza a cambiare idea è da ricercare nel quanto la sua vita sia diventata complicata fino a spingerla a mentire a chi le è più caro. “Al college, alo studio ha preferito il divertimento”, ha spiegato l’attrice Elena Kampouris. “Di conseguenza, è stata bocciata ma preferisce non dirlo a nessuno, mettendo a dura prova il rapporto non solo con i genitori ma con tutti”.

Il mio grosso grasso matrimonio greco 3: Le foto del film 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 PREV NEXT