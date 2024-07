Una storia vera mai raccontata nel nuovo film di Guy Ritchie su Prime Video

C on un cast stellare e una trama avvincente, il film Prime Video Il ministero della guerra sporca promette di essere un'esperienza cinematografica unica, combinando azione, storia e umorismo in un'avventura memorabile.

Prime Video propone dal 25 luglio il film Il ministero della guerra sporca. Diretto da Guy Ritchie, ripercorre una storia vera mai raccontata prima basandosi su documenti recentemente desecretati del Dipartimento della Guerra britannico.

Il film Prime Video Il ministero della guerra sporca è un action-comedy, incentrato sulla prima organizzazione di forze speciali della storia, formata durante la Seconda Guerra Mondiale dal Primo Ministro britannico Winston Churchill e da un piccolo gruppo di ufficiali, tra cui lo scrittore Ian Fleming.

L'unità di combattimento top-secret, composta da un gruppo eterogeneo di furfanti e cani sciolti, parte per un'audace missione contro i nazisti, servendosi di tecniche di combattimento assolutamente non convenzionali e decisamente "sporche". Il loro approccio temerario alla guerra ha cambiato il corso della storia, gettando le basi per i Servizi Aerei Speciali britannici e le moderne missioni segrete.

I personaggi principali

Il film Prime Video Il ministero della guerra sporca presenta un nutrito gruppo di personaggi, alcuni dei quali basati su personaggi realmente esistiti. Ecco una piccola guida che torna utile alla visione.

Gus March-Phillipps (Henry Cavill)

Leader della missione e convinto del successo di un approccio audace. Cavill sottolinea l'importanza della missione, affermando che senza di essa la guerra sarebbe stata persa.

Marjorie Stewart (Eiza González)

Attrice e abile tiratrice, fondamentale per distrarre il comandante nazista. González descrive Stewart come intelligente, tattica e il "cervello" dell'operazione.

Anders Lassen (Alan Ritchson)

Conosciuto come "Il martello danese", è un letale combattente con un'ampia gamma di abilità assassine. Ritchson ne elogia la complessità e l'abilità tattica.

Geoffrey Appleyard (Alex Pettyfer)

Pianificatore esperto e abile combattente, indispensabile per il successo della missione.

Henry Hayes (Hero Fiennes Tiffin)

Giovane marinaio esperto con una profonda avversione per i nazisti, vitale per le operazioni nautiche della squadra.

Richard Heron (Babs Olusanmokun)

Maestro di sotterfugi e comunicazioni clandestine, gestisce un casinò bar e traffici illegali, sfruttando le sue connessioni con i nazisti per aiutare la missione.

Capitan Binea (Henrique Zaga)

Comandante di una nave italiana, mal sopporta la presenza nazista e ha un ruolo cruciale nell'operazione.

Heinrich Luhr (Til Schweiger)

Comandante nazista sull'isola di Fernando Po, dedito alla sua missione e personaggio temuto e rispettato.

Freddy Alvarez (Henry Golding)

Esperto in demolizioni, mantiene la calma anche nelle situazioni più critiche.

Coraggio e resistenza

Il film Prime Video Il ministero della guerra sporca esplora temi di coraggio, innovazione e resistenza contro le avversità. Guy Ritchie, il regista, descrive il progetto come una storia di sfida contro probabilità schiaccianti, sottolineando il valore del pensiero non convenzionale in tempi di crisi. La trama mette in luce l'importanza delle azioni individuali e di gruppo nel cambiare il corso della storia, mostrando come un gruppo di individui eterogenei possa fare la differenza.

Guy Ritchie esprime il suo entusiasmo per il progetto, affermando: "Ho sempre voluto lavorare su una storia della Seconda Guerra Mondiale perché questi erano i film che volevo vedere io in prima persona". Henry Cavill, parlando del suo ruolo, sottolinea l'importanza storica della missione, dicendo: "La guerra sarebbe probabilmente stata persa senza il successo di questa missione".

Eiza González elogia il personaggio di Marjorie Stewart, descrivendola come una donna estremamente capace e intelligente, capace di usare tutte le sue risorse per il successo della missione. Alan Ritchson, interprete di Anders Lassen, si dichiara affascinato dalla complessità e dalle abilità tattiche del suo personaggio.

La storia si basa sul libro di Damien Lewis e trae ispirazione da eventi storici documentati. La produzione ha richiesto una ricerca approfondita per ricreare fedelmente l'ambientazione e i personaggi dell'epoca, con riprese effettuate in Turchia per rappresentare l'Africa occidentale.

