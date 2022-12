Il Miniaturista: Il mistero della casa delle bambole nella nuova serie tv Sky

A rriva su Sky la serie tv Il Miniaturista, tratta dall’omonimo romanzo di Jessie Burton. Con protagonista l’amata Anya Taylor-Joy, presenta al suo centro un enigmatico rompicapo legato a una casa delle bambole.

Sky propone in prima visione assoluta la serie tv Il Miniaturista, basata sul bestseller di Jessie Burton. Il Miniaturista racconta una storia ambientata nell’Amsterdam del XVII secolo. Qui, Petronella Brand, una giovane donna appena trasferitasi in città, assume il miniaturista del posto per arredare la casa delle bambole ricevuta in regalo dal marito. Ma le miniature, molto realistiche, in qualche modo iniziano in modo strano a prefigurarne il destino.

Protagonista della serie tv Sky Il Miniaturista è l’attrice Anya Taylor-Joy. Al suo fianco troviamo Alex Hassell, Romola Garai e Hayley Squires.

La trama della serie tv Il Miniaturista

Il Miniaturista, la serie tv in costume a sfondo thriller in tre puntate proposta da Sky, rispecchia quasi fedelmente il romanzo di Jessie Burton. La vicenda ha inizio nel 1686 quando la diciottenne Nella Oortman (Anya Taylor-Joy) arriva ad Amsterdam per incontrare il ricco marito, il mercante Johannes Brandt (Alex Hassell). Al suo posto, trova però la cognata Marin (Romola Garai).

Quando Johannes torna, si presenta con un regalo di nozze: una casa delle bambole, perfetta replica della loro abitazione. A provvedere al suo arredo è l’imperscrutabile miniaturista locale, le cui creazioni rispecchiano stranamente ciò che sta accadendo all’interno della casa e sembrano prevedere con precisione inquietante il futuro.

Scoprendo segreti che mai avrebbe immaginato, Nella si rende presto conto dei crescenti pericoli che attendono tutti quanti. Il miniaturista ha il loro destino in pugno? Sarà lei la chiave della salvezza dei Brandt o sarà l’artefice della loro rovina?

Il romanzo di Jessie Burton

Pubblicato nel 2014, Il Miniaturista, il romanzo da cui è tratta la serie tv Sky, è l’opera di debutto della scrittrice e attrice inglese Jessie Burton. Laureata a Oxford, Burton lavorava come assistente personale quando ha avuto l’ispirazione per la stesura del libro. Non aveva ancora finito di scriverlo che già ben undici editori le avevano avanzato proposte per la pubblicazione, ingaggiando una corsa al rialzo delle loro offerte per avere ognuno la meglio sugli altri. E del resto il loro fiuto non si sbagliava: a pochi mesi dalla pubblicazione, Il Miniaturista aveva già venduto oltre un milione di copie in 37 differenti Paesi.

Secondo quanto raccontato da Burton, l’ispirazione le è venuta subito dopo aver visto una casa delle bambole in una mostra al Rijksmuseum di Amsterdam durante una vacanza nel 2009. Realizzata nel 1689 per la vera Petronella Oortman, la casa delle bambole era una replica dettagliata, elaborata e precisa della residenza della donna. Affascinata dagli squisiti arredi con cui era stata realizzata la casa delle bambole, Burton non ha potuto fare a meno del chiedersi perché tanta maniacale cura. La ricerca di una risposta l’ha portata poi a scrivere il suo romanzo.

La copertina del romanzo Il Miniaturista.

I personaggi principali

Protagonista della serie tv Sky Il Miniaturista è l’attrice Anya Taylor-Joy, recentemente apprezzata nel film The Menu. Ma diversi sono i volti che l’affiancano. Conosciamoli uno per uno attraverso i loro personaggi.

Nella Oortman (Anya Taylor-Joy)

Nella arriva ad Amsterdam con una gabbia per uccelli in mano. Lei e il suo parrocchetto sbarcano in città per andare a vivere in casa del neo marito, un ricco uomo d’affari che ha saldato i debiti della sua famiglia ottenendo in cambio la sua mano. Ben presto, Nella si renderà conto che la vita che l’aspetta non sarà semplice e a complicarla è la grande casa delle bambole che riceve dal marito come regalo di nozze.

Johannes Brandt (Alex Hassell)

Johannes Brandt è un ricco mercante di Amsterdam, città in espansione e vivace centro d’affari. È lui il marito che Nella non ha avuto possibilità di scegliersi. Dall’animo anticonformista, si scontra spesso con lo spirito puritano dell’epoca.

Marin Brandt (Romola Garai)

Marin ha una personalità molto complessa e in un primo momento non mostra particolare simpatia per Nella. In quanto sorella di Johannes, è abituata a occuparsi lei della casa e a prendere tutte le decisioni al riguardo. Nubile, estremamente religiosa, intelligente e intellettuale, custodisce molti segreti.

Cornelia (Hayley Squires)

Cornelia lavora come cameriera in casa Brandt. Leale a Marin e Johannes, si mostra carina anche nei confronti di Nella.

Otto (Paapa Essiedu)

Servitore personale di Johannes, Otto è un ex schiavo. Anch’egli lavora in casa Brandt e non è mai ostile con Nella.

Il miniaturista (Emily Berrington)

Per arredare la sua casa, Nella chiama il miniaturista. Figura emblematica e ombrosa, il miniaturista comincia a inviarle minuscoli oggetti che sembrano predire il futuro.

Frans Meermans (Geoffrey Streatfield)

Uomo d’affari, Frans Meermans un tempo era innamorato di Marin. Ha affidato tutta la fortuna di sua moglie ai Brandt, investendo in zucchero di cui Johannes cura le vendite.

Agnes Meermans (Aislin McGuckin)

Agnes è la moglie di Frans. Aspetta con ansia i risultati degli investimenti del marito, che tardano ad arrivare. È una donna manipolatrice, gelosa e poco piacevole da incontrare.

Jack Philips (Ziggy Heath)

Potremmo dirvi chi è il personaggio ma vi rovineremmo la sorpresa. Per chi fosse curioso, diciamo che è “sǝuuɐɥoɾ uoɔ ǝlɐnssǝsoɯo ǝuoızɐlǝɹ ɐun ɐɥ ǝɥɔ ınloɔ”.

