Il metodo Fenoglio: Su Rai 1 la serie tv tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio

L a trilogia sul maresciallo Fenoglio è alla base della serie tv di Rai 1 Il metodo Fenoglio, in onda a maggio ma presentata in questi giorni al Festival di Bari. Protagonista ne è l’attore Alessio Boni.

Rai 1 propone dall’8 maggio la serie tv Il metodo Fenoglio, tratta dalla trilogia Il maresciallo Fenoglio di Gianrico Carofiglio (Una mutevole verità, L’estate fredda e La versione di Fenoglio). Coproduzione Rai Fiction e Clemart, venduta in tutto il mondo dal colosso Beta Film, ha per protagonista l’attore Alessio Boni, al cui fianco troviamo Paolo Sassanelli, Giulia Vecchio, Giulia Bevilacqua, Francesco Centorame e Francesco Foti.

Con una sceneggiatura firmata da Gianrico Carofiglio con Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa, la serie tv di Rai 1 Il metodo Fenoglio sarà presentata in anteprima al Bari International Film&Tv Festival.

Alessio Boni, protagonista della serie tv di Rai 1 Il metodo Fenoglio.

La trama della serie tv

Il metodo Fenoglio, la nuova serie tv di Rai 1 in quattro serate, ci porta a Bari nel 1991. Il maresciallo piemontese Pietro Fenoglio (Alessio Boni) è uno degli esponenti di spicco del Nucleo Operativo. I suoi punti di forza sono l'acuto istinto investigativo e il profondo rispetto per la legge e la verità, anche se la sua apertura umana nei confronti dei criminali lo porta in diretto conflitto con i superiori.

Durante le sue ultime indagini Fenoglio ha cominciato a nutrire un sospetto che lo sta ossessionando. È convinto che la criminalità locale non sia più composta solo da un manipolo di bande rivali, ma che sia nata una vera e propria mafia barese. Eppure, le sue indagini personali non trovano ancora riscontri pratici e vedono l'opposizione dei suoi superiori.

Nei giorni successivi all'incendio doloso del Teatro Petruzzelli, cuore pulsante della città di Bari, la tensione è alle stelle: agguati, uccisioni e casi di lupara bianca creano un clima di terrore che rende impossibile la vita in città. E Fenoglio non riesce a decifrare le ragioni di quell'esplosione di violenza senza precedenti. Fino a quando non emerge un fatto inatteso e sconvolgente: il figlio di Nicola Grimaldi (Marcello Prayer), il boss più potente e spietato del territorio, è stato sequestrato.

Durante le indagini svolte in collaborazione con l'appuntato Pellecchia (Paolo Sassanelli), i cui modi spicci si scontrano con l'atteggiamento legalitario del suo superiore, e guidate dalla scontrosa e carismatica PM Gemma D’Angelo (Giulia Vecchio), Fenoglio vuole vederci chiaro. Scopre che il boss ha pagato un riscatto per riavere suo figlio, ma che il bambino non è mai tornato a casa.

I sospetti di tutti si concentrano su Vito Lopez (Michele Venitucci), ex braccio destro del boss Grimaldi: la fortissima amicizia che li ha legati per anni è, infatti, entrata in crisi ed è sfociata in una lotta fratricida e mortale. Ma è davvero Lopez l’artefice della faida oppure è solo un ennesimo capro espiatorio in una guerra criminale senza vincitori né vinti?

La domanda tormenta Fenoglio, mentre sul livido orizzonte delle vicende nazionali si consuma l’attacco di Cosa Nostra al cuore dello Stato con i massacri mafiosi di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle rispettive scorte. La risposta alla domanda che toglie il sonno a Fenoglio la darà un’indagine diversa da tutte le altre, che porterà a scoprire una verità sorprendente.

Alessio Boni e Giulia Bevilacqua nella serie tv di Rai 1 Il metodo Fenoglio.

Un personaggio raro

Il metodo Fenoglio, la serie tv targata Rai 1, propone una narrazione intima ed epica a un tempo, che ci conduce all’interno di una “zona grigia” dove diventa difficile, se non impossibile, distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato.

“Trasporre per immagini in una serie televisiva l’opera di Gianrico Carofiglio è stato un grande privilegio e allo stesso tempo una sfida elettrizzante”, ha commentato il regista Andrea Casale. “Il mio obiettivo è stato quello di ricostruire il più fedelmente possibile le atmosfere che caratterizzavano la città di Bari, capoluogo pugliese, che fu teatro delle vicende criminali dei primi anni Novanta del secolo scorso che si dipanano nella serie. Una città, Bari, in cui il nostro protagonista Fenoglio, maresciallo del nucleo operativo dei Carabinieri, affronta importanti e delicate indagini nei mesi più caldi della lotta alla criminalità organizzata italiana di quegli anni”.

Ha poi aggiunto il regista: “Pietro Fenoglio è un personaggio raro. Crede in quello che fa e cerca di farlo a tutti i costi, pur restando nei confini che lui stesso si è scelto. E questi confini si chiamano Legge. Per accompagnare il Maresciallo nelle sue complesse indagini ho scelto attori e ambientazioni estremamente legati al territorio, atti a rendere la sua attività investigativa assolutamente credibile. Insomma, una scelta, per me, necessaria per calare gli spettatori nella cruda realtà di quel periodo”.

Alessio Boni, Francesco Centorame, Paolo Sassanelli e Giulia Vecchio.