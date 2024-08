C on onestà e sensibilità, nel film di Rai 1 Il menù della felicità viene raccontata la storia di un ristorante parigino unico nel suo genere. Un bel tributo alla diversità e al vivere insieme, punteggiato da umorismo e tenerezza.

Rai 1 propone la sera dell’8 agosto in prima visione tv il film Il menù della felicità. Diretto da Hervé Mimran, il film di Rai 1 Il menù della felicità si ispira a una storia vera ed è interpretato dagli attori Gauthier Gagnière, Bernard Campan, Mélanie Doutey e Lionnel Astier.

Al centro della storia troviamo Noé, un giovane affetto da autismo. Fin dall'infanzia, Noé ha una passione irrefrenabile per la cucina, memorizzando ogni ricetta che scopre. Tuttavia, il suo percorso non è privo di ostacoli. Le sue particolarità nelle relazioni e la sua disprassia intralciano il suo sogno di lavorare in un ristorante.

Di fronte a questi ripetuti ostacoli, Virginie, sua madre, immagina un progetto audace: creare un ristorante innovativo e inclusivo, offrendo opportunità a giovani con disabilità simili a quelle di Noé. Philippe Lamarck, uno chef stellato con una reputazione compromessa, decide di accompagnare Virginie in questa avventura.

I personaggi principali

Philippe Lamarck (interpretato da Bernard Campan) è uno chef stellato riconosciuto nel mondo della cucina. Orgoglioso e talentuoso, è noto per la sua intransigenza e il suo carattere focoso. Per lui, La Belle Étincelle, il ristorante che dà il titolo originale al film di Rai 1 Il menù della felicità, è solo un trampolino per riabilitare la sua immagine, ma questa esperienza lo trasformerà...

Virginie (Mélanie Doutey) è una donna piena di energia e determinazione, sempre devota a contribuire alla felicità di suo figlio. Il ristorante rappresenta per lei una speranza di stabilità per Noé.

Noé (Gauthier Gagnière) ha sempre avuto l'ambizione di diventare cuoco, nonostante l'autismo. Tuttavia, la sua integrazione nel mondo della ristorazione, che fatica a essere inclusivo, è complessa.

Gérard (Lionnel Astier), di natura gioviale e amichevole, è un uomo di principi: preferisce sempre vedere il lato positivo delle cose. Accanto a Noé e al team, Gérard scopre un nuovo entusiasmo, diventando un prezioso supporto per Philippe.

Il poster originale del film di Rai 1 Il menù della felicità.

Una realtà veramente inclusiva

Il protagonista del film di Rai 1 Il menù della felicità, Noé, è un individuo con disturbi autistici. La sua passione per la gastronomia si è manifestata fin dalla giovane età, ma il suo desiderio di affermarsi nel mondo professionale della cucina è ostacolato dalla sua disabilità. Sua madre, Virginie, dimostrando un amore incondizionato, vede una soluzione audace: progettare un ristorante che promuova l'inclusività, impiegando principalmente persone con disturbi cognitivi.

Tuttavia, la trama prende una svolta inaspettata con l'ingresso in scena di Philippe Lamarck, un'icona della gastronomia. Dopo aver perso la sua reputazione a causa di uno scandalo, vede in La Belle Étincelle un'opportunità per ripulire la sua immagine. Ciò che non aveva previsto è l'impatto profondo che questa esperienza avrebbe avuto su di lui.

Per comprendere la genesi di questo progetto, bisogna considerare la situazione del figlio di Fabrice Goldstein (produttore cinematografico), Pierrot Goldstein che, affetto da disabilità, è stato impiegato in un ristorante. Quando suo padre desiderava promuovere l’esperienza del figlio sui social media, uno sceneggiatore lo ha contattato per suggerire che questa potesse essere un'ottima idea per un film.

“Con la madre di Pierrot, la questione del suo futuro professionale è stata al centro della nostra vita per anni”, ha dichiarato Goldstein. “Volevamo trattare la questione con molta emozione, ma anche con un tocco di commedia. Tutto ciò è basato su una storia completamente vera, e infatti, il ristorante parigino funziona esattamente come il ristorante nel film”.

"Anche se si tratta di una storia personale, era evidente che potevamo farne una storia universale che potesse toccare il maggior numero di persone sul tema dell'inclusione sociale e professionale dei giovani con disabilità intellettuali o cognitive", ha osservato la co-produttrice Priscilla Siney.

"La nostra volontà era di mostrare che è possibile lavorare con persone con disabilità, senza cadere in discorsi troppo caricaturali né negare le difficoltà che ciò comporta. È necessario che le aziende si adattino a questi profili particolari", ha aggiunto Fabrice Goldstein.

Il ristorante in cui il figlio di Goldstein ha trovato lavoro è il vero La Belle Étincelle. Il locale esiste realmente ed è situato nel 15º arrondissement di Parigi. Nato nel 2021, il ristorante è un'idea dell'associazione Tremplin Extraordinaire, che ha l'obiettivo di promuovere l'inserimento professionale e sociale delle persone con disabilità. Tra i 12 dipendenti dell'istituzione, otto sono giovani di età compresa tra i 18 e i 31 anni con disabilità, come disturbi dello spettro autistico e sindrome di Down.

Composto da attori e attrici esperti, oltre a giovani attori con disabilità, il casting del film di Rai 1 Il menù della felicità riflette completamente la realtà del ristorante La Belle Étincelle. Diversi dipendenti del ristorante hanno partecipato al film: lo stesso Pierrot Goldstein interpreta Martin, mentre sei dei suoi colleghi appaiono brevemente in una scena.

Per l’attrice Mélanie Doutey, l'esperienza sul set è stata piuttosto unica. "Se devo essere sincera, credo di aver avuto molta ansia il primo giorno di riprese, perché avevo paura di essere imbarazzante e di mettere i giovani a disagio", ha confidato. "Alla fine, sono stati invece molto accoglienti e professionali. È stato un set come un altro, ma la ricchezza umana era incomparabile. Ci sono state vere lacrime ed emozioni condivise. La superficialità non aveva posto su questo set".

