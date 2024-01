Su Netflix, l’insuperabile film con Julia Roberts che ha riscritto i canoni della commedia romantica

A rriva su Netflix un film che considerare cult è riduttivo: Il matrimonio del mio migliore amico. Abbiamo almeno 5 buone ragioni per rivederlo e una marea di segreti dietro a quella che è stata definita come una delle cerimonie nuziali più sontuose del cinema.

Netflix propone dal 1° febbraio uno dei film con Julia Roberts entrato di diritto nella storia del cinema: Il matrimonio del mio migliore amico. Diretto dall’australiano P.J. Hogan, Il matrimonio del mio migliore amico ha riscritto i canoni della commedia romantica (ve ne spieghiamo dopo il perché) e ha rilanciato la carriera dell’attrice, che viveva un periodo “no” a causa di un paio di flop al botteghino dopo l’exploit di Pretty Woman, oltre che a lanciare nel novero delle star Cameron Diaz, in uno dei ruoli più iconici da lei impersonati.

Tornando sui passi di Il matrimonio del mio migliore amico, reso disponibile da Netflix, siamo anche andati alla scoperta dei luoghi in cui è stato girato e dei segreti che si celano dietro all’organizzazione di quel matrimonio, sontuoso come pochi.

La trama del film

La storia del film Il matrimonio del mio migliore amico, finalmente su Netflix, ruota attorno a Julianne Potter (interpretata da Julia Roberts) e Michael O'Neal (interpretato da Dermot Mulroney), migliori amici fin dall'infanzia. Julianne, una critica gastronomica di successo, e Michael, uno scrittore sportivo, avevano fatto un patto anni prima: se entro i 28 anni nessuno dei due avesse trovato l'amore, si sarebbero sposati l'un l'altro. Quando Michael chiama Julianne a pochi giorni dal compimento dei 28 anni, rivela che si sta per sposare Kimmy Wallace (interpretata da Cameron Diaz), una giovane e carismatica studentessa universitaria.

Questo annuncio mette Julianne di fronte a una crisi emotiva, poiché si rende conto che è innamorata di Michael. Determinata a impedire il matrimonio e a conquistare il cuore di Michael, Julianne si insinua nella vita di Kimmy sotto il pretesto di aiutarla nei preparativi delle nozze. Durante questo periodo, Julianne cerca vari modi per sabotare la relazione di Michael e Kimmy, ma ogni suo tentativo sembra rafforzare invece il legame tra i due fidanzati.

Le complicazioni si intensificano quando il padrino di Michael, George (interpretato da Rupert Everett), scopre il piano di Julianne. George, un amico gay di Julianne, decide di aiutarla nella sua missione, ma allo stesso tempo, incoraggia la protagonista a riflettere sui suoi sentimenti e a capire cosa sia veramente importante per lei.

Il culmine del film avviene durante il matrimonio, dove Julianne è costretta ad affrontare la realtà dei suoi sentimenti e le conseguenze delle sue azioni. Il film prende una svolta inaspettata, sfidando le aspettative romantiche tradizionali e offrendo al pubblico una conclusione unica che riflette la crescita e l'accettazione dei personaggi principali.

Il poster del film Il matrimonio del mio migliore amico.

5 buone ragioni per rivederlo

Il matrimonio del mio migliore amico, proposto da Netflix, è un film del 1997 che ha avuto un impatto significativo sul genere della commedia romantica. In primo luogo, il film ha introdotto un elemento di originalità nella trama tradizionale della commedia romantica. Invece di concentrarsi sulle classiche dinamiche della ricerca dell'amore, il film ha esplorato l'amicizia tra un uomo e una donna, offrendo una prospettiva diversa e più complessa sull'amore.

In secondo luogo, il personaggio interpretato da Julia Roberts, Julianne Potter, ha sfidato gli stereotipi delle eroine romantiche. Julianne non è la classica protagonista che cerca disperatamente l'amore romantico, ma è una donna indipendente e di successo. La sua lotta con i sentimenti contrastanti verso il suo migliore amico maschile aggiungeva una dimensione emotiva più profonda al film, andando oltre la semplice ricerca di un partner.

Terzo, la dinamica tra i personaggi principali ha contribuito a sottolineare l'importanza dell'amicizia in una relazione romantica. Il film ha messo in evidenza come la connessione emotiva e la comprensione reciproca tra amici possano essere alla base di un amore duraturo, infrangendo così il concetto tradizionale che l'amicizia e l'amore siano incompatibili.

Inoltre, la trama del film ha incorporato elementi di suspense e sorprese, che erano meno comuni nei film romantici dell'epoca. L'inversione delle aspettative nel finale, dove il personaggio di Julia Roberts non ottiene il lieto fine tradizionale, ha aggiunto una nuova dimensione al genere, sottolineando che l'amore e la felicità non sempre seguono una trama prevedibile.

Infine, Il matrimonio del mio migliore amico ha contribuito a ridefinire il concetto di successo in una commedia romantica. Il film ha dimostrato che una storia d'amore non ha necessariamente bisogno di terminare con il matrimonio per essere soddisfacente. Questa rottura con le convenzioni ha aperto la strada a una maggiore diversità di trame e personaggi nei successivi film romantici, influenzando così positivamente il genere.

I segreti del matrimonio

Il matrimonio del mio migliore amico, che prosegue il recupero Netflix dei film con Julia Roberts, è stato girato interamente a Chicago. Il regista P. J. Hogan ha sfruttato la grande, audace e bellissima città come hanno fatto pochi cineasti. Hogan ha infatti ricordato come "il centro di Chicago è una vetrina per i grandi architetti del mondo. È una grande metropoli carica di eccitazione. Rappresenta la sfida di Julianne. La sua grandiosità è un simbolo di ciò contro cui deve lottare".

La struttura degli alti edifici della città è una fusione tra cielo e terra, due cose che Julianne intende muovere per manipolare gli eventi a suo piacimento. "Chicago è un personaggio nel film", ha affermato il premiato scenografo Richard Sylbert. "L'azione inizia quando Julianne arriva all’O'Hare Field, uno degli aeroporti più grandi del mondo. Questo è un gigantesco mulino a vento che lei sta attaccando. La città cresce sempre di più man mano che il suo compito diventa più difficile e lei diventa più disperata, fino a diventare quasi surreale con il matrimonio e il ricevimento".

Sylbert, nelle sue parole, si riferisce a uno dei matrimoni più sontuosi mai realizzati per un film. Nella splendida Fourth Presbyterian Church di Michigan Avenue, è stata pianificata una cerimonia da fiaba degna dei reali d’Inghilterra, con 7.000 rose Teniki bianche importate dall'Ecuador. "I matrimoni cinematografici sono complicati", ha annotato P.J. Hogan. "Vengono giudicati molto criticamente. Alcune persone vanno al cinema principalmente per vedere il matrimonio, e alcuni valutano il film in base alla cerimonia. Ognuno ha un concetto di matrimonio. Quindi è importante cercare di essere originali: è un rituale garantito per produrre una certa dose di follia”.

"Ho imparato che le coppie spesso si ispirano ai matrimoni cinematografici. Che ci crediate o no, ho incontrato persone che sono entrate lungo la navata al suono degli ABBA", ha scherzato, facendo riferimento alla musica del film, da lui diretto in precedenza e tanto amato, Le nozze di Muriel. "Tuttavia, non posso garantire che qualcuna di loro sia ancora sposata!”.

Parlando dal suo punto di vista, il costumista Jeffrey Kurland ha spiegato: "Julianne entra in una atmosfera raffinata, non molto familiare né a lei né al pubblico. Abbiamo intensificato il mondo dei Wallace. Doveva esserci il sentimento che Julianne fosse costantemente in equilibrio in una terra strana, isolata, di eccessiva ricchezza e privilegio. Doveva esserci la sensazione che si sentisse come nel mago di Oz!”.

Il vestito da sposa da sogno progettato da Kurland era aderente alle spalle e a doppio corpetto, realizzato in gazarre di seta bianca e satin di seta, con perline a mano di cristalli austriaci e dettagliato con rose di seta. Il velo di tulle di seta, bordato in satin di seta, scorreva per 20 piedi su un velo di 14 piedi.

Tra O'Hare Field e la Fourth Presbyterian Church, le location di lusso includevano l'esclusivo Union League Club, la Conrad Hilton (Presidential) Suite presso l'hotel storico Hilton e Towers, la ricca Gold Coast Room del Drake Hotel, oltre a strutture monumentali come Union Station e la sorprendente torre per uffici di 77 West Wacker.

Julia Roberts e Cameron Diaz nel film Il matrimonio del mio migliore amico.

Se Julianne avesse avuto dubbi su quanto partisse perdente nello scontro con Kimmy, l'enorme e squisita casa dei genitori della sposa glieli avrebbe fugati. Le scene sono state girate, infatti, nella magnifica Cuneo Estate and Gardens, costruita nel 1914 da Samuel Insull, socio di Thomas Edison. La casa e i giardini sono stati successivamente migliorati e curati dal gigante dell'editoria John Cuneo.

Oltre a luoghi iconici come Lake Shore Drive, è stato utilizzato anche il Comiskey Park. Questo perché il padre della sposa, come piccola attività secondaria, possiede la squadra dei Chicago White Sox. Una scena intima è stata girata su una barca che navigava lungo il fiume Chicago, mostrando alcune delle famose torri della città.

Lo scenografo Sylbert ha aggiunto: "Abbiamo molto cibo, molte scene in cui si mangia, molte cucine, ristoranti e abbondanti celebrazioni. Abbiamo girato in diversi bei ristoranti, tra cui il famoso Charlie Trotter's. Infatti, Charlie Trotter in persona appare nella scena d'apertura. E, anche se non stavamo facendo un reportage di viaggio, abbiamo utilizzato diverse finestre con viste spettacolari della città come sfondo per il romanticismo e la commedia."

Parte del fascino ed energia di Le nozze di Muriel è derivato dal fatto che il regista P.J. Hogan ha intrecciato con entusiasmo la musica degli anni '70 degli ABBA nella trama. "Amo la musica", ha sostenuto. "Sento che le persone esprimono molte emozioni che non riescono a mettere in parole attraverso la musica, ed è per questo che troviamo tutti così coinvolgenti le canzoni d'amore sdolcinate."

In Il matrimonio del mio migliore amico, il regista ha punteggiato il suo lavoro con canzoni memorabili. Tra i brani che colorano la commedia e il pathos ci sono I Say A Little Prayer For You e I Just Don't Know What To Do With Myself, resi famosi dall'artista Dionne Warwick, I Am Woman, Annie's Song e l'entusiasmante Praise The Name Of The Lord di Rachmaninoff.

Julia Roberts ha ai tempi dichiarato: "Sono la persona più fortunata del film: non devo mai cantare". P. J. Hogan ha aggiunto: "Il personaggio di Julia è troppo determinato a vivere il momento per lasciarsi andare a una canzone. In realtà, il suo percorso coinvolge non solo il tentativo di conquistare lo sposo, ma forse anche quello di liberarsi della catena emotiva che si porta dietro”.