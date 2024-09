Il maestro che promise il mare: Una storia vera di memoria, educazione e speranza – Clip in anteprima

I l maestro che promise il mare è un film che mescola storia, memoria e attualità, esplorando le cicatrici lasciate dalla Guerra Civile Spagnola e il potere dell'educazione. Grazie alla direzione sensibile di Patricia Font e alle eccellenti interpretazioni del cast, riesce a coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionante, riflessivo e profondamente umano.

Arriva nei cinema italiani, distribuito da Officine Ubu, il film Il maestro che promise il mare. Diretto da Patricia Font e candidato a 5 premi Goya, il film Il maestro che promise il mare racconta la vita di Antoni Benaiges, un insegnante spagnolo che, negli anni '30, cercò di rivoluzionare il metodo di insegnamento attraverso l’innovativo approccio pedagogico di Célestin Freinet.

La trama del film Il maestro che promise il mare si sviluppa su due piani temporali che si intrecciano, raccontando da un lato la vita del maestro Antoni Benaiges negli anni '30 e, dall'altro, la ricerca di Arianna nel presente.

Benaiges, interpretato da Enric Auquer, è un insegnante rivoluzionario che, in un piccolo villaggio rurale della Spagna, introduce un metodo pedagogico innovativo basato sugli insegnamenti di Célestin Freinet. Attraverso l'uso di una macchina da stampa, permette ai suoi studenti di esprimersi liberamente e di condividere le loro esperienze con altre scuole del Paese. Promette ai bambini di portarli a vedere il mare, un simbolo di libertà che diventa il sogno e la speranza di un futuro migliore. Tuttavia, con lo scoppio della Guerra Civile Spagnola, i suoi progetti vengono brutalmente interrotti. Benaiges viene arrestato e fucilato dalle forze franchiste, lasciando il suo sogno irrealizzato.

Nel presente, Arianna, con il volto di Laia Costa, è una giovane donna che si sente smarrita e afflitta da attacchi d'ansia, cresciuta in una famiglia piena di silenzi e tabù. Inizia un viaggio alla scoperta del passato della sua famiglia, che la porta a scoprire la figura di Benaiges e il suo legame con il nonno. Il suo percorso rappresenta un tentativo di riconciliare il passato con il presente, esplorando le ferite transgenerazionali lasciate dalla guerra e dall'oppressione. La storia di Arianna è un parallelo con quella di Benaiges, e il film mostra come le cicatrici della storia possano continuare a influenzare il presente.

Il poster del film Il maestro che promise il mare.

La memoria storica

Il film Il maestro che promise il mare esplora diversi temi fondamentali. La memoria storica è centrale, poiché evidenzia l'importanza di ricordare e preservare il passato per imparare da esso e costruire un futuro migliore. L'educazione è vista come uno strumento di emancipazione, con Benaiges che rappresenta un modello di insegnante che cerca di liberare i suoi studenti attraverso il pensiero critico e l'espressione personale.

Un altro tema chiave è il trauma intergenerazionale, rappresentato dal percorso di Arianna e dai suoi tentativi di comprendere il peso del passato che ha ereditato. La trama mette in luce come le tragedie storiche continuino a influenzare le vite dei discendenti, sottolineando l'importanza di affrontare il passato per guarire le ferite del presente.

Il film invita lo spettatore a riflettere su temi attuali come l'importanza dell'educazione come strumento di liberazione, il peso delle dittature passate e la necessità di preservare la memoria storica per evitare di ripetere gli errori del passato. Benaiges è simbolo di un insegnante che, nonostante la brutalità del suo tempo, ha continuato a credere nel potere trasformativo dell’istruzione. La pellicola è un inno alla speranza e alla resilienza, messaggi che restano universali e rilevanti.

Il maestro che promise il mare: Le foto del film 1/34 2/34 3/34 4/34 5/34 6/34 7/34 8/34 9/34 10/34 11/34 12/34 13/34 14/34 15/34 16/34 17/34 18/34 19/34 20/34 21/34 22/34 23/34 24/34 25/34 26/34 27/34 28/34 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 PREV NEXT

La clip in anteprima

TheWom.it vi mostra oggi una clip in anteprima del film Il maestro che promise il mare, al cinema dal 19 settembre.